Poliisi epäilee Vantaan Golfpuistoa törkeästä ympäristön turmelemisesta ja törkeästä petoksesta

Itä-Uudenmaan poliisi on aloittanut esitutkinnan Vantaan Golfpuisto Oy:n toiminnasta. Yritystä epäillään törkeästä ympäristön turmelemisesta ja törkeästä petoksesta, poliisi tiedottaa.

Vantaan kaupunki oli tehnyt asiasta tutkintapyynnön. Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön vastuuapulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä sanoi Ylelle tiistaina, että Vantaa Golfpuisto Oy ei niinkään keskity golfiin, vaan maan läjittämiseen.

Nyt poliisinkin mukaan on syytä epäillä, että kaupungilta vuokratulle alueelle on toimitettu moninkertainen määrä maa-ainesta ilman lupaa. Maata on siirretty vuosina 2016–2018. Maa-aineksen määrästä voi puolestaan päätellä, että vuokra-aluetta on käytetty maksulliseen läjitystoimintaan.

Selvitysten mukaan alueelle tuotujen maa-ainesten haittapitoisuudet ovat ylittäneet sallitut raja-arvot. Tähän ei ole ollut ympäristösuojelulain tarkoittamaa ympäristölupaa.

Lisäksi poliisi epäilee, että Vantaan Golfpuisto Oy:n toimijat ovat erehdyttäneet Vantaan kaupunkia. Tämä on tapahtunut sopimusta tehdessä. Harhautuksen ansiosta Vantaa Golfpuisto Oy on saanut merkittävät taloudellisen hyödyn, kun se on voinut periä maa-aineksen vastaanotosta maksua.

Vantaan Golfpuisto Oy (ent. Petikon Golf Oy) on kiistänyt jyrkästi kaikki rikosepäilyt.

Yle Uutisgrafiikka

Golfpuisto sijaitsee Vantaan Keimolassa 3-tien ja Vihdintien välissä. Alueelle on viime vuosien aikana tuotu maa-ainesta yhteensä 150 000 kuorma-autollista, eli noin 1,8 miljoonaa kuutiota. Maata on tuotu muun muassa Helsingistä Keski-Pasilan rakennustyömaalta.

Lisätty klo 11.00: Tietoja maa-aineksen määrästä.

Lue lisää:

Riita golfkeskuksen ympärillä paisuu Vantaalla – rikosepäilyt uhkaavat puiston tulevaisuutta, myös kaupunki saa ankaraa arvostelua