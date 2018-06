Pienten saamelaislapsien neurologisia häiriöitä voi jäädä havaitsematta, koska testiä ei ole saameksi – "Voi vaikuttaa koko loppuelämään"

InariLeikki-ikäisten lasten neurologista kehitystä seurataan Lene-testeillä. Niillä yritetään löytää mahdollisia neurologisia häiriöitä ennen kuin lapsi aloittaa koulun. Suomessa Lene-testit ovat suomeksi ja ruotsiksi, mutta eivät saameksi.

Suomenkielinen ja suomalaislapselle tarkoitettu testi voi antaa saamenkieliselle ja saamelaisessa ympäristössä kasvaneelle lapselle väärän tuloksen. Saamenkielinen lapsi ei välttämättä ymmärrä suomalaiseen kulttuuriin perustuvia tehtäviä tai osaa vastata suomenkielisiin kysymyksiin.

Inarilainen Anne Kirste Aikio työskentelee saamelaiskäräjien kieliturvasihteerinä, mutta hän on myös kahden lapsen äiti. Inarissa saa neuvolapalvelua vain suomeksi, ja se on tuottanut haasteita hänelle ja hänen lapsilleen. Aikion esikoinen on nyt jo koulu-ikäinen, ja hänen kohdalla Lene-testin tulos oli epäluotettava

– Lapseni on kaksikielinen, mutta saamen kieli on hänen vahvempi kielensä. Hänelle on luonnollisempaa käyttää saamea, ja suomen kieli taas on vieraampaa, etenkin virallisissa yhteyksissä.

Saamenkielisten lasten vääristä tuloksista Lene-testeissä ei ole tutkittua tietoa, mutta Aikion mukaan hänen lapsen testauksen tulos oli tulkinnanvarainen. Saamea äidinkielenään puhuvalle lapselle voi olla haastavaa löytää oikeita sanoja suomeksi. Esimerkiksi lapsi ei välttämättä osaa suomeksi selittää, mitä näkee kuvassa, tai ei osaa erottaa kahta suomenkielistä sanaa toisistaan. Näin kävi Aikion lapselle.

– Ja sitten neuvolan hoitaja arvioi lapseni sen testin perusteella. En ymmärrä, miten hän pystyy arvioimaan näistä lähtökohdista.. Mielestäni arviointi ei ole luotettavaa, sanoo Aikio.

Anne Kirste Aikio on kertonut neuvolan terveydenhoitajille, että hänen lapsellaan on saamen kieli vahvempi, mutta silti hänestä tuntuu, että lopullinen arvostelu jää vanhemmille.

– Kielellisen kehityksen arviointi jää vanhemman harteille, ja se ei ole hyväksyttävää.

Lene-testiä haluttaisiin muokata saamelaislapsille sopivaksi

Suomen johtava oppimisvaikeuksien monitieteisen tutkimuksen ja kehittämistyön yksikkö Niilo Mäki Instituutti (siirryt toiseen palveluun) (NMI) työskentelee Lene-Sápmi -hankkeen kanssa, ja he haluaisivat muokata Lene-testin saamelaislapsille sopivaksi.

Kyse ei ole kuitenkaan pelkästään kääntämisestä. On tärkeää, että testi on myös kulttuurillisesti sopiva, sanoo NMI:n koulutuspäällikkö Maria Haakana.

– Jos me vain käännämme sen, se antaa silti vääriä tuloksia. Jos lapsi ei ymmärrä testiä, niin lapsi ei osaa vastata oikein. Väärät tulokset aiheuttavat turhaa huolta, tai jos lapsella onkin jokin häiriö, sitä ei välttämättä huomata.

– Silloin emme voi tukea ja auttaa lasta. Se voi vaikeuttaa lapsen koulun käyntiä ja aiheuttaa vaikeuksia jopa mielenterveyteen, joka sitten voi vaikuttaa koko loppuelämään, kertoo Haakana.

Lene-testissä on nykyään leikkipuiston kuva, sillä kaupunkiympäristössä kasvaneet lapset eivät tunnnistaneet maatalouteen liittyviä asioita. Mirko Siikaluoma / Yle

Esimerkkinä kulttuurin merkityksestä Haakana kertoi, että nyky-ajan lapsen eivät tunnistaneet maatalouselämään liittyviä kuvia, ja siksi nykyään Lene-testeissä näytetään kuvia kaupunkiympäristöstä, kuten leikkipuistoista.

Saamelaislapsia tulee kuitenkin monenlaisista kulttuuriympäristöistä; jotkut lapset ovat esimerkiksi kasvaneet porotaloudessa, toiset lapset taas kalastuselinkeinon parissa.

– Pitää miettiä, että saamenkielisiä lapsia on myös kaupungeissa, niin olisiko heille sitten oma testi ja vaikka Utsjoen alueen lapsille oma testi. Testin kysymyksien ja tehtävien täytyy liittyä lapsen omaan ympäristöön, sanoo Haakana.

Rahoitus vielä epävarmaa

Lene-Sápmi -hankkeessa on mukana Niilo Mäki Instituutin lisäksi myös saamenkielisen kielikylvyn kehittäjä-opettaja Rauni Äärelä-Vihriälä sekä Saamelaisen korkeakoulun ja Lapin yliopiston dosentti Pigga Keskitalo.

Maria Haakanan mukaan kyse on myös ihmisoikeuksista. Vesa Toppari / Yle Sápmi

He ovat hakeneet rahaa hanketta varten jo puolitoista vuotta, mutta eivät ole vielä onnistuneet. He eivät ole kuitenkaan vaipuneet epätoivoon sen takia, vaan jatkavat rahoituksen hakemista niin kauan kuin on tarvetta.

– Näen Lene-testin saamisen saamelaislapsille myös ihmisoikeuskysymyksenä. Meidän on saatava jossain välissä rahaa, jotta tasavertaisuus toteutuisi, sanoo Haakana.

"Tilanne ei ole yhdevertainen"

Anne Kirste Aikion työnä saamelaiskäräjien kieliturvasihteerinä on valvoa, että saamen kielilaki toteutuu Suomessa.

Kielilaki turvaa saamelaisen oikeuden käyttää saamen kieltä viranomaisissa, kuten kunnallisten terveyspalveluiden yhteydessä. Kielilaki ei suoraan velvoita viranomaisia kääntämään saamen kielelle tiettyjä sisäiseen käyttöön tarkoitettuna papereita, kuten Lene-testi, mutta olisi kielilain hengen ja yhdenvertaisen kohtelun mukaista, että testi olisi saameksi.

– Olemme jutelleet terveysministeriön kanssa muun muuassa materiaalien tuottamisesta saameksi. Kielilaki vaatii ja myös velvoittaa sitä, mutta siihen ei ole varattu resursseja. Se on valtion priorisoimisesta kiinni.

– Tietyllä tavalla materiaalien osalta tilanne on laiton, mutta tiedämme sen tosiasian, että neuvolan materiaalia ei ole saameksi, sanoo Aikio.