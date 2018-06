Ketä yritettiin ampua konepistoolilla Lahdessa? Sarjatuliasetta käyttänyt mies on vangittu, mutta kohde ei ole ilmoittautunut

Poliisi tiedotti aiemmin tällä viikolla, että Kasakkamäentiellä Lahdessa oli ammuttu kerrostalon seinää maanantaiyönä. Tutkinnassa on selvinnyt, että tilanteessa on ammuttu konepistoolin sarjatulella kerrostalon ovella ollutta henkilöä.

Ampujaksi epäilty noin 30-vuotias lahtelaismies on otettu kiinni ja Päijät-Hämeen käräjäoikeus vangitsi hänet keskiviikkona tapon yrityksestä ja ampuma-aserikoksesta epäiltynä.

Poliisi ei kuitenkaan tiedä, kuka on ollut ampumisen kohteena, sillä kukaan ei ole ilmoittautunut poliisille. Kun poliisi pääsi tapahtumapaikalle Kärpäsen kaupunginosaan muutamaa minuuttia ampumisen jälkeen, paikalta ei löytynyt verijälkiä tai ihmisiä. Poliisi uskoo, että ovella on ollut joku, sillä ovi on ollut avattuna eri kulmissa laukausten osuessa siihen, eikä ovi aukea ilman ihmistä.

Poliisi ei osaa arvioida teon motiiveja, sillä asianomistaja ei ole vielä tiedossa. Poliisilla on hallussaan turvakameran kuvaa, johon ampuminen tallentui.

Poliisi pyrkii selvittämään ampujan liikkeitä ja pyytää havaintoja ampujasta, jolla oli tekohetkellään huomiota herättävä paita, jonka etu- ja selkäpuolella oli tekstit "Yes you can".

Poliisi pyytää mahdollisia havaintoja ampujasta puhelimitse tai sähköpostitse pitkakestoinentutkinta.ph.hame@poliisi.fi (siirryt toiseen palveluun).