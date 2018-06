Panoksena demokratia ja talous – tässä Turkin kohtalonvaalien avainkysymykset pähkinänkuoressa

Presidentti Recep Tayyip Erdoğanin kannattajat kantoivat lippuja vaalitilaisuudessa. Erdoğanin kannatus on laskenut viime kuukausina.

Turkki äänestää sunnuntaina ennenaikaisissa vaaleissa sekä uudesta parlamentista että presidentistä. Presidentti Recep Tayyip Erdoğanin leiri on etulyöntiasemassa, mutta oppositio saattaa yllättää.

1. Vaikuttaako talouskriisi vaalitulokseen?

Vaalit pidetään Turkissa talouden myllerryksen keskellä tilanteessa, jossa Turkin liiran arvo on laskenut alkuvuoden aikana jopa 17 prosenttia suhteessa dollariin.

Mielipidekyselyissä yli puolet äänestäjistä (siirryt toiseen palveluun) on nimennyt talouden tämän hetken polttavimmaksi ongelmaksi. Valtapuolue AKP syyttää kriisistä ulkomaita.

Lue tästä lisää turkkilaisen start up -yrittäjän taloushuolista ja siitä, miten talousongelmat heijastuvat vaaleihin.

Tästä pääset lukemaan analyysin siitä, miksi Turkin hallinto määräsi ennenaikaiset vaalit.

2. Miten käy Erdoğanin?

Sunnuntain presidentinvaalit saattavat ratkaista Turkin demokratian kohtalon. Jos istuva presidentti Recep Tayyip Erdoğan voittaa, Turkki luopuu parlamentaarisesti muodostettavasta hallituksesta. Presidentti saa entistäkin laajemmat valtaoikeudet.

Muista ehdokkaista vain oppositiopuolue CHP:n eli Tasavaltalaisen kansanpuolueen ehdokkkaalla Muharrem Incellä on realistiset mahdollisuudet Erdoğanin haastamiseen. Hän on kampanjoinut aktiivisesti ja kasvattanut kannatustaan läpi opposition rivien. Samalla Erdoğanin suosio on laskenut mielipidekyselyissä.

Jos Erdoğan ei voita vaaleja suoraan ensimmäisellä kierroksella, jo se on selvä arvovaltatappio.

Oppositiopuolue CHP:n presidenttiehdokas Muharrem Ince villitsee äänestäjiä vaalitilaisuudessa. EPA-EFE/SEDAT SUNA

3. Onnistuuko oppositio?

Turkin oppositiopuolueet – aivan erityisesti kurdipuolue HDP – on ajettu hyvin ahtaalle. Tällä hetkellä kisa valtapuolue AKP:n vaaliliiton ja opposition oman blokin välillä on kuitenkin mielipidekyselyissä hämmästyttävän tasainen.

Kesäkuun puolivälissä AKP-johtoinen blokki oli saamassa 46,5 prosenttia äänistä ja oppositioblokki 44,5.

Tasainen tilanne johtuu pitkälti siitä, että yleensä hajanainen oppositio on näissä vaaleissa liittoutunut keskenään.

Oppositio jännittää myös vaaliliton ulkopuolisen kurdipuolue HDP:n kohtaloa. Jos HDP ylittää kymmenen prosentin äänikynnyksen ja pääsee parlamenttiin, oppositio voi onnistua estämään AKP:n enemmistön.

Lähteet: Reuters, STT, YLE