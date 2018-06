Syyttäjä vaatii Janitskinille ehdotonta vankeusrangaistusta – MV-jutussa puidaan toimittajan työn estämistä sekä vihamielisen informaatiovaikuttamisen rajoja

Ylen toimittajaan kohdistuneiden kunnianloukkaus- ja vainoamissyytteiden käsittely jatkui Helsingin käräjäoikeudessa loppulausunnoilla tänään.

Juttuvyyhden kaikissa osissa on syytettynä MV-julkaisun perustaja Ilja Janitskin. Janitskinia syytetään jutun päähaarassa Ylen toimittajaan Jessikka Aroon kohdistuvasta törkeästä kunnianloukkauksesta sekä myös kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Janitskinin osalta oikeuskäsittely jatkuu Jessikka Aroa koskevista loppulausunnoista huolimatta vielä juhannuksen jälkeen toisin syyttein. Janistkinia epäillään paristakymmenestä eri rikoksesta. Oikeuden päätös koko MV-julkaisuun liittyvässä jutussa valmistuu 28. syyskuuta.

Syyttäjä vaatii MV-verkkojulkaisun perustajalle Ilja Janitskinille vuoden ja kahdeksan kuukauden ehdotonta vankeusrangaistusta.

Syyttäjän mukaan Janitskin voisi kuitenkin odottaa tuomiotaan vapaana oltuaan jo nyt vangittuna sekä Vantaan vankilassa että jalkapantarangaistuksessa Andorrassa.

Aron asianajaja: "Poikkeuksellista törkyä"

Ylen toimittajan Jessikka Aron asianajaja Martina Kronström sanoo, että MV-lehden kirjoittelun tarkoitus on ollut saada toimittaja lopettamaan työskentely, rajoittaa hänen toimintaansa ja horjuttaa sekä toimittajan että Ylen luotettavuutta.

Myös syyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen pitää asian käsittelyä demokratian kannalta erittäin tärkeänä. Syyttäjän mukaan MV-julkaisun tarkoitus on ollut pelotella toimittajia ja mediaa aiheiden käsittelystä.

Aron asianajaja Martina Kronström sanoi oikeudessa loppulausunnossaan, että Aroon kohdistunut mustamaalauskampanja on ollut voimakasta psyykkistä väkivaltaa.

Kronströmin mukaan toimittaja on "maalitettu". Aroa on kutsuttu mm. Nato-trolliksi ja Yhdysvaltain tiedustelupalvelun edustajaksi. Jessikka Aron ja Ylen on Kronströmin mukaan myös valheellisesti väitetty pitäneen yllä laitonta rekisteriä, johon kirjataan Venäjän presidentti Putinin kannattajia.

Tällaisesta poliittisesta motiivista antoivat viitteitä myös oikeustalon käytävillä videolähetystään työstävät Janitsikinin kannattajat. Näiden muutaman Janitskin-kannattajan mukaan oikeudenkäynti olisi osa masinointia, jossa Suomea viedään Naton jäseneksi.

Sekä Jessikka Aron asianajaja että jutun syyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen pitävät oikeuden ratkaisua yhteiskunnallisesti hyvin tärkeänä. Oikeus joutuu käymään netissä leviävän törkypuheen ja sananvapauden välistä rajankäyntiä. Hämäläisen mukaan oikeuden ratkaisusta tulee ennakkotapaus.

Kaikilta syytetyiltä Aro vaatii korvauksia yhteensä noin 134 000 euroa.

Myös Yle vaatii 9000 euron korvauksia. Oikeus päättää myöhemmin, onko Yle asianomistaja. Yleä koskevia tekijänoikeusjuttuja on tulossa vielä myöhemmin oikeuden käsittelyyn.

Vain "vitsinä lähtenyt päätoimittajuus"

Janitskinia epäillään toimittaja Aroon kohdistuvasta törkeästä kunnianloukkauksesta sekä oikeudenkäynnin päähaarassa myös kiihottamisesta kansanryhmää vastaan MV-julkaisun sivuilla. Janitskin kiistää syytteet ja korvaukset pääosin.

Janitskinin puolustus kiistää, että MV-lehden perustaja olisi ollut nettijulkaisussaan päätoimittajan asemassa. Janitskin kiistää päätoimittajuuden: Hänellä ei ole omasta mielestään ollut kokonaisvastuuta ja päätäntävaltaa sivustolla julkaistavista artikkeleista.

Janitskin sanoo, että MV-lehden päätoimittajuus on "vain vitsinä lähtenyttä päätoimittajuutta" ja Janitskin vastaa vain omista kirjoituksistaan. Puolustuksen mukaan suurin osa syytteistä tulee hylätä.

Janitskinin kanssa samoin rikosnimikkein on syytettynä MV-julkaisun keskustelupalstan ylläpitäjänä toiminut nainen. Hänelle syyttäjä vaatii kolmen kuukauden vankeusrangaistusta. Nainen kiistää syytteet ja toimimisensa Ilja Janitsinin sijaisena päätoimittajana.

Bäckmanin asianajaja: "Normaalia poliittista keskustelua"

Venäjä-yhteyksistään tunnettu dosentti Johan Bäckman on syytteessä Ylen toimittajan vainoamisesta ja kahdesta kunnianloukkausrikoksesta.

Syyttäjä vaatii Bäckmanille kahdeksaa kuukautta vankeutta. Bäckmanin puolustus kiistää syytteet ja korvaukset pääosin.

Johan Bäckman Helsingin käräjäoikeudessa viime viikon torstaina. Martti Kainulainen / Lehtikuva

Bäckmanin asianajaja Jyrki Leivonen kiistää vainoamisen. Hänen mukaansa toimittaja oli valinnut käsiteltäväkseeen äärimmäisen kiistanalaisen aiheen. Törkeän kunnianloukkauksen asianajaja tulkitsee olevan "normaalia poliittista keskustelua".

Yle katsoo olevansa Janitskin-jutussa asianomistaja myös siltä osin kun käsiteltävänä ovat Ylen toimittajaan kohdistuneet kunnianloukkaus- ja vainoamissyytteet. Oikeus ratkaisee asianomistajuuskysymyksen pääratkaisun yhteydessä.

Lue lisää:

Syyttäjä luki lisää syytteitä MV-julkaisun perustajalle Ilja Janitskinille: törkeä kunnianloukkaus, tekijänoikeusrikoksia ja laiton uhkaus

MV-lehden perustaja Ilja Janitskin joutuu oikeuteen – Ylen tietojen mukaan useita syytteitä nostetaan

Yle Pietarin trollitehtaalla – Näin Venäjän propagandaa rustataan kellon ympäri