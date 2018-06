Vaarallinen vai herttainen juhannus? Kelluva kokko, täydellinen saunavihta ja monta muuta neuvoa suloiseen keskikesän juhlaan

Nyt on taas keskikesän juhlan aika. Näillä neuvoilla saatat selvitä juhannuksesta ehjin nahoin ja tuoda riemun rintaan muillekin ihmisille.

Kokosimme niin mökkivieraille kuin saunan lämmittäjillekin lukuisia ohjeita ja neuvoja, joita Ylen verkkosivuilla on vuosien varrella julkaistu.

1. Kiristyykö pinna, pullottaako otsasuonet? Näin selviät juhannusliikenteestä

Ensimmäinen vaaran paikka piilee ruuhkaisassa liikenteessä. Moni suuntaa mökille kiireisenä ja hermostuneena. Karavaanareitten matelu tai muiden päättömät ohitukset ärsyttävät ja otsasuonet alkavat pullistua.

Ota rauhallisesti, varaa aikaa ja muista keskittyä ajamiseen. Ammattikuskit opastavat olemaan myös rehellinen itselle: jos olet kuumakalle liikentessä, tunnusta se!

Ongelman tunnustaminen on puoli ratkaisua. Ja sitten voit lukea nämä loputkin ammattilaisen vinkit liikenneraivon välttämiseen.

Pienten lasten kanssa matkustavalla saattaa alkaa hermot kiristyä myös takapenkin kinastelijoihin, ja jos matka on pitkä, monen tunnin ruutuaika kännykkää tuijottaen tuntuu huonolta ajatukselta.

Vanha kunnon autojen bongausleikki, levyraati tai yhteislaulu virittävät mukavasti yhteiseen juhlaan. Lapsiperheen äidit antavat muitakin hyviä vinkkejä lasten viihdyttämiseen automatkoilla.

AOP

2. Tee aluksi tupa- ja pihatarkastus! Näillä ohjeilla mökki ei pala, apu löytää paikalle ja sopukin säilyy

Kun matkasta on selvitty kunnialla ja päästy perille, on aika tehdä mökkipihan tarkastus. Näin siis tietysti, jos kohteena ovat omat tilukset. Vieraan on toki syytä luottaa isäntäperheen arviointikykyyn, ettei tunnelma heti muutu yhtä viileäksi kuin perinteinen juhannussää.

Tarkista esimerkiksi, ettei pihalle ole jäänyt lojumaan teräviä työkaluja, joihin lapset voivat satuttaa itsensä. Ja muista tarkistaa, että palovaroittimet ovat kunnossa.

Yli kymmenen vuotta vanha palovaroitin on syytä vaihtaa uuteen: se saattaa olla epäkunnossa, vaikka nappia painamalla toimisikin. Ja muista, että palovaroitin pitää olla kaikissa tiloissa, joissa nukutaan.

Palovaroittimia on jos minkälaisia. Ammattilaisten mukaan esimerkiksi optinen tai ionisoiva palovaroitin sopii pakolliseksi ilmaisimeksi kesämökille.

Tommi Parkkinen / Yle

Suomessa on Pelastusopiston tietojen mukaan vuosittain 150-200 vapaa-ajan asuntojen tulipaloa. Myös saunarakennusten paloja on pari sataa vuodessa. Noin neljännes näistä paloista johtuu tulisijojen ongelmista: suojaetäisyydet eivät ole riittäviä, tulisijassa on vaurioita tai hormissa nokea tai palavaa ainesta.

Vapaa-ajan asunnoissa nuohous pitäisi tehdä kolmen vuoden välein. Onko se hoidettu? Jos ei, niin kirjaa muistilistaan.

Ja ennen kuin aloitat juhlinnan, muista varmistaa, että kaikilla on varmasti paikan tarkka osoite tiedossa, jos tulee tarvetta kutsua paikalle apua. Yksi vaihtoehto on asentaa kännykkään 112-sovellus, josta hätäkeskus saa suoraan paikan sijaintitiedot hätäpuhelun tullessa.

Juhannuksen lähestyminen tarkoittaa monille mökin omistajalle myös, että vieraita saapuu kyläilemään. Vieraan on syytä muistaa, että mökillä riittää puuhaa kaikille eikä siellä voi odottaa lekotellen täysihoitoa.

Kutsumatta ei toisten mökille ole syytä tunkea, tuliaiset kuuluvat asiaan, kenties myös omat lakanat ja syötävät. Kun muistaa nämä ja tapakouluttajan muut vinkit, voi mökitön saada kutsun vieraaksi toistekin.

3. Lämmitä sauna oikein ja viimeistele kylpynautinto oikealla saunavastalla

Kun soivat kiukaan mustat urut, unohtuvat arjen surut

Nautinnollinen ja kiireetön saunominen juhannuksena vastomalla eli vihtomalla on monen mielestä se tärkein juhannusperinne.

Puusaunaa lämmittäessä on kuitenkin syytä muistaa muutama asia. Jos sauna on esimerkiksi ollut pitkään kylmänä, saunan lämmitys pitää aloittaa varovasti hormia lämmittäen.

Kun lämmität saunan oikein, vähennät pienhiukkaspäästöjä. Tutkimus on tuottanut uutta tietoa siitä, miten puut pitäisi polttaa oikein. Tässä viisi nyrkkisääntöä oikeaan saunan lämmittämiseen.

Sitten voikin lähteä hakemaan koivunoksia vastoja varten. Mutta siinäkin hommassa on syytä muistaa, ettei oksia saa katkoa mistä tahansa. Jokamiehen oikeuksiin se ei kuulu ja lupa tarvitaan maanomistajalta.

AOP

Saunavihtojen tekemisen mestarin mielestä vain harva osaa tehdä aidon, perinteisen ja kestävän saunavihdan. Jos haluat tehdä saunavieraisiin vaikutuksen, sidot valmiin vihdan kierretyllä oksalla etkä kuminauhoilla ja nippusiteillä.

Tästä voi lukea perinnemestarin ohjeen aidon saunavihdan tekoon. Ja jos ei huvita lukea, niin mallia voi katsoa myös tästä videosta.

Samalla reissulla voi kerätä myös luonnonkukkia ja kieputella niistä seppeleen itselleen tai kaverille iloksi. Miksei sen voisi ripustaa oveenkin juhlatunnelmaa luomaan.

Seppele säilyy pidempään, jos keräät kukat hyvissä ajoin ja annat niiden imeä vettä maljakossa ainakin parin tunnin ajan.

4. Vatsat täyteen ja iloa iltaan leikkimielisestä kisailusta

Saunan päälle maistuu monelle makkara, jota voinee suosionsa perusteella jo kutsua jonkin sortin perinneruoaksi juhannuksena. Uudet perunat ja grillattavat herkut ovat löytäneet tiensä suomalaisen juhannuksen juhlapöytään. Samalla tavalla perinneherkkuja ne eivät kuitenkaan ole, kuten vaikkapa joulupöydän lanttuloorat.

Marjatta Harju / Yle

Me pyysimme vuosi sitten perinnetutkijaa ideoimaan kansallisen juhannusruoan. Se ei ollutkaan makkara vaan makeampi herkku, joka maistuu varmaan monelle tänäkin juhannuksena.

Vuosi sitten kysyimme myös juhannuspöydän kuumimmat trendit. Epäilemättä pienpanimo-oluet ja vegaaniherkut löytävät tiensä moneen juhlapöytään tänäkin suvena.

Ruoan päälle pieni, leikkimielinen kisailu tekee terää. Mökkipeleistä yksi suosituimpia ja suomalaisimpia on mölkky. Kilpailuhenkisen ja voitonjanoisen kannattaa lukea nämä maailman mestarin ohjeet, miten mökkipelistä selviää voittajana.

Petteri Sopanen / Yle

Ja jos fyysinen ponnistelu ruoan päälle tuntuu tukalalta niin aina voi yrittää päteä tiedolla. Tietämyksesi tästä keskikesän juhlasta voit tarkistaa tällä testillä ja järjestää vaikkapa tietokilpailun aiheesta.

5. Vihiä heilasta juhannustaioilla, kohtuus viinan kanssa läträtessä

Juhannukseen liittyvät myös juhannustaiat: kukkien kerääminen tyynyn alle, kaivoon katsomiset ja pellossa pyörimiset. Nämä liittyvät kansanperinteessä keskeisesti puolison etsimiseen ja hedelmällisyyden lisäämiseen. Tutkijoiden mielestä juhannustaika toimii parhaiten kimpassa.

Kaisa Siren / AOP

Porukassa kun ollaan ja usein vielä veden äärellä, alkoholin kanssa on syytä muistaa maltti. Juhannus on pelastusviranomaisille ja poliisille kiireistä aikaa ja usein hälytysten taustalla on reipas alkoholin käyttö. Vuodesta toiseen jotkut myös lähtevät vesille humalassa.

Suomalaisten käsitykset alkoholin kohtuukäytöstä vaihtelevat melko paljon. Kyselytutkimuksen perusteella suurin osa kuitenkin ajattelee, että kohtuukäytön raja on 2-4 annosta kerralla.

Paras keino välttää seuraavan päivän kankkusta on tietysti jättää alkoholit juomatta, mutta näilläkin ohjeilla voi seuraavan päivän etovaa oloa välttää. Avainsanoja ovat oikeanlainen syöminen, vesi ja terävät.

Ja jos alkoholia on nautittu niin että tuntuu, ja mieli jollakulla tekee lähteä järvelle, avainsana on EI.

Juhannus on ikävä kyllä hukkumiskuolemien aikaa. Hätä voi tulla myös selvinpäin. Sivullinen ei aina edes ymmärrä, että vedessä oleva tarvitsee apua, koska olemme tottuneet televisiossa ja elokuvissa nähtyihin räpiköinteihin.

Kaisa Siren / AOP

Todellisuudessa hukkuminen on hiljaista ja voi näyttää jopa leikiltä. Tästä jutusta voit lukea, millaisten tunnusmerkkien pitäisi saada hälytyskellot päässä soimaan. Hukkuva ei aina hätäänsä huuda, ja videolta voit katsoa miten toimia, kun haluat pelastaa veden varaan joutuneen.

6. Räiskytellen kokko palavi, kesäyöhön sammuvi – ohjeet turvalliseen kokon polttamiseen

Juhannuskokon polttaminen on monelle suomalaiselle edelleen tärkeä perinne, vaikkei varmasti kovin moni enää sitä rakennakaan pahojen henkien karkoittamiseksi tai auringon ylistämiseksi.

Ennen kuin kokkoa alkaa rakentaa ja sytyttää, pitää varmistaa, saako avotulta ylipäätään sytyttää alueelle. Kokon sytyttäjän vastuulla ovat kokosta aiheutuvat vahingot ja hänellä on myös velvollisuus huolehtia vartioinnista, jälkisammutuksesta ja palamisjätteiden käsittelystä. Nämä, ja muutama muukin vinkki kuuluvat juhannuskokkoa suunnittelevan etikettiin.

Mostphotos

Yksi vaihtoehto on myös rakentaa niin sanottu kelluva kokko. Metsäpalovaroituksen aikana ei niitäkään saa polttaa. Ennen kuin toimeen tarttuu, kannattaa lukea nämä palomiehen ohjeet kelluvan kokon rakentamiseen. Vedenhaltijan lupa on tarpeen ja jämäkkä ankkurointi on syytä muistaa.

Juhannus on meillä herttainen

Juhannus on odotettu kesän juhla ja siitä alkaa monella suomalaisella myös kesäloma. Vaikka vaaran paikkoja ja monenlaista muistamista ja hyviä ohjeita riittää, ei juhlaa kannata kuitenkaan pilata liikaa stressaamalla.

Psykologi muistuttaa, että rauhallisuus on avainasemassa, kun ärtymys vaikka liian pitkään saunovista miehistä tai sateessa grillaamisesta alkaa painaa pääkoppaa. Ja jos sataa, siitäkin voi yrittää nauttia. Kannattaa muistella esimerkiksi sitä, miten lapsena kesäsade sai hyppelemään pihalla.

Ja aina kannattaa muistaa, että nyt on nautittava, sillä tästähän se päivä taas alkaa lyhenemään, ja joulustressi odottaa vain puolen vuoden päässä.