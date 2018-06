Miehen piti olla pojan tukihenkilö, mutta pakotti lapsen nukkumaan alasti vieressä – Järjestön toimintaan pääsi mukaan kaksi miestä, joita syytetään nyt hyväksikäytöistä

Se oli se äänensävy. Anjan poika oli juuri palannut yökylästä miehen luota, johon perhe oli tutustunut erään järjestön kautta.

Poika kertasi viikonlopun tapahtumia. Anjan korvaan tarttui pojan kuvailema, outo keskustelu tukihenkilön kanssa. Anja kimpaantui.

Poika totesi, ettei hänen olisi pitänyt kertoa äidilleen yhtään mitään. Vastaus tuli kummalla äänellä, ja lapsi juoksi itkien huoneeseensa.

Kun poika palasi, hän oli taas oma itsensä. Käpertyi Anjan kainaloon katsomaan elokuvaa.

Tuon pojan Anja tunsi läpikotaisin. He olivat olleet tiivis kaksikko aina. Pojan isä oli jättänyt perheen vuosia sitten.

Kaksikko oli tutustunut kesällä 2016 erään järjestön kautta mieheen, jota toiminnan vetäjä hehkutti “oikeaksi helmeksi”.

Tukihenkilö tuli kaksikon elämään hetkenä, jolloin Anja oli todella uupunut. Mies kuljetti poikaa luistelemaan, tutustutti uuteen harrastukseen ja kutsui yökylään.

– Muistan alussa ajatelleeni, että onko tämä liian hyvää ollakseen totta. Mutta sitten ajattelin, että kun tämä kaveri on aina myöhässä, ei hän ainakaan narsisti ole, Anja kertoo.

Hyvä ei ollut totta. Mies osoittautui lasten hyväksikäyttäjäksi.

Anja ei esiinny jutussa omalla nimellään oman poikansa ja muiden uhrien suojelemiseksi. Yle ei julkaise järjestön nimeä samasta syystä.

Pojan kertomus täydentyi kuukausien ajan

Äänensävy tuona kesäisenä sunnuntaina oli ainoa muutos pojan käytöksessä, jonka Anja huomasi. Mies ja poika ehtivät viettää aikaa yhdessä yli vuoden.

Mies jäi kiinni syksyllä 2017.

Rikosilmoituksen teki toisen uhrin äiti sen jälkeen, kun hänen poikansa oli kertonut vanhemmilleen hyväksikäytöstä. Tähän uhriin mies oli tutustunut perheen pojan harrastuksen kautta. Mies toimi harrastusseurassa vastuullisessa tehtävässä.

Anjan maailma pysähtyi työpäivän aikana poliisilta tulleeseen tekstiviestiin. Siinä hänen poikaansa pyydettiin kuultavaksi.

Se oli hirveää. Anjalla oli vaikeuksia selvitä siitä työpäivästä.

Tanja Ylitalo, Lasse Isokangas / Yle

Ensimmäisessä poliisikuulustelussa poika ylisti miestä. Kun poliisi kertoi pojalle, mistä on kyse, tämä kieltäytyi puhumasta.

Äidin ja pojan palattua kotiin perheen musta kissa istahti järkyttyneen pojan syliin. Silloin poika aloitti puhumisen. Hitaasti. Muisto kerrallaan.

Vasta kuukausien päästä poika alkoi sanoittaa kamalimpia muistoja.

Kuumaa asuntoa, jossa piti ottaa kaikki vaatteet pois. Kellariin viemistä, ja suihkuun pakottamista. Miehen nukkumisia alasti vieressä. Heräämisen, kun mies tökki takaa päin peniksellään.

Hyväksikäyttö voi tuhota lapsen elämän

Seksuaalisesta hyväksikäytöstä puhuminen on edelleen tabu. Häpeä ja syyllisyydentunto estävät uhreja kertomasta kokemuksistaan.

Muutama vuosi sitten tehdyn ruotsalaistutkimuksen mukaan vain 3–12 prosenttia lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista tulee viranomaisten tietoon. Suurin osa uhreista on tyttöjä.

Lapsuudenaikaisella hyväksikäytöllä voi olla kauaskantoiset vaikutukset. Traumat saattavat aiheuttaa itsetuhoista käyttäytymistä, masennusta, aggressioita, muistikatkoksia, paniikki- ja syömishäiriöitä.

Estetty lapsen hyväksikäyttö voi pelastaa lapsen elämän.

Tuhansilla miehillä seksuaalisia ajatuksia lapsista

Vanhemmat varoittelevat pakettiautoon houkuttelevista namusedistä, mutta suurimmassa osassa ilmitulleista hyväksikäyttötapauksista uhri ja tekijät ovat toisilleen entuudestaan tuttuja.

Valtaosa nykypäivän hyväksikäyttäjistä löytää poliisin mukaan uhrinsa internetin kautta, mutta suhteita lapsiin luodaan myös kasvokkain.

Silloin tällöin poliisin tietoon tulee tapauksia, joissa hyväksikäyttäjä on löytänyt uhrinsa erilaisten järjestöjen kautta – esimerkiksi harrastustoiminnasta tai urheiluseuroista.

Tutkimustietoa vapaaehtoisjärjestöjen roolista lasten hyväksikäyttäjien ja heidän uhriensa yhteensaattamisesta ei ole. Ylen haastattelemien asiantuntijoiden mukaan vapaaehtoistoimintaan linkittyviä tapauksia paljastuu vuosittain kaikenlaisista järjestöistä.

Tämä pedofiilihan ei koskaan olisi tullut meidän elämäämme, jos he eivät olisi tarjonneet toimintansa kautta siihen mahdollisuutta. "Anja"

Osa seksuaalista viehätystä lapsia kohtaan tuntevista hakeutuu asiantuntijoiden mukaan tietoisesti lasten seuraan, toiset välttelevät viimeiseen asti.

Seksuaalinen viehätys lapsia kohtaan ei johda suoraviivaisesti hyväksikäyttöön, mutta lapsikohteiset tunteet ovat yllättävän yleistä.

Suomalaistutkimukseen muutama vuosi sitten vastanneista miehistä 3,3 prosenttia kertoi kokeneensa seksuaalista kiinnostusta alle 16-vuotiaisiin ja 0,2 prosenttia alle 12-vuotiaisiin. Suomen väestöpohjalla tämä tarkoittaisi noin 90 000 ja 5 500 miestä.

Suurin osa hyväksikäyttäjistä on miehiä.

Tutkimusten mukaan (siirryt toiseen palveluun) seksuaalinen kiinnostus lapsiin on pieneltä osin perinnöllistä, ja siihen saattaa liittyä tekijän hyväksikäyttö tämän omassa lapsuudessa.

Kaikista lapsuudessa hyväksikäyttöä kokeneista ei kuitenkaan tule hyväksikäyttäjiä, eivätkä kaikki hyväksikäyttäjät ole kokeneet seksuaalista hyväksikäyttöä lapsuudessa.

Vaisto varoitti, mutta syyllisyys esti kuuntelemasta

Anjan ja hänen poikansa tukihenkilö oli parikymppinen nuori mies. Anja kuvailee miestä vilpittömäksi, herkäksi ja tunnolliseksi.

Mies kertoi oikeudelle joutuneensa omassa lapsuudessaan hyväksikäytön uhriksi.

Eräässä haastattelussa mies totesi, että hakeutui järjestön toimintaan auttamisen halusta. Mies kertoi halunneensa tarjota vanhemmille omaa aikaa.

Anja oli uupumuksen keskellä iloinen, että joku vietti aikaa hänen poikansa kanssa. Näin siitä huolimatta, että miehen toiminta oli mietityttänyt häntä useita kertoja.

Poika oli kertonut miehen nukkuneen tämän vieressä. Lisäksi mies oli ailahtelevainen ja jäi kiinni totuuden vääristelystä. Myös prepaid-liittymä ja miehen päätös yhtäkkiä lopettaa hänelle rakas harrastus herättivät Anjassa kummastusta.

Anja päätyi tutkimaan poikansa puhelimesta pojan ja miehen viestittelyä. Siitä selvisi, että mies taantui lapsentasoiseksi hänen poikansa seurassa. Mutta mitään hälyttävää viesteissä ei ollut.

Tanja Ylitalo, Lasse Isokangas / Yle

Epäselvyyksien takia Anja istui miehen ja järjestön edustajan kanssa keskustelemaan asioista. Mies selitti kaikki asiat parhain päin.

Pari viikkoa ennen poliisin tekstiviestiä mies jäi Anjalle kiinni pojan manipuloinnista. Tuolloin Anja kertoo päättäneensä, että hän aloittaa kaksikon erottamisen.

Se oli kuitenkin vaikeaa, koska Anjan poika palvoi miestä. Poika oli nimittänyt miestä jopa isäksi.

Samaan aikaan Anja oli kuormittavassa elämäntilanteessa. Perhe oli muuttamassa. Anja koki myös syyllisyyttä siitä, että isä oli lähtenyt pojan elämästä.

– Näin jälkiviisaudella ajateltuna se syyllisyys esti minua. Että minä en voi tuottaa pojalleni vielä toista hylkäämiskokemusta. Siksi en uskaltanut kuunnella itseäni, Anja pohtii.

Rikostaustaotteen tarkistus ei auttanut

Jo etsiessään tukihenkilöä Anja kertoo vaatineensa toiminnan vetäjältä vastausta, että miten he varmistuvat siitä, ettei mukaan pääse pedofiileja.

Vetäjä vakuutti Anjalle, että heidän järjestämältään kurssilta ei pääse läpi, mikäli ihmisellä on kyseenalaisia ajatuksia. Järjestö ei halua kommentoida sitä, että kurssin on läpäissyt ainakin kaksi syytteisiin käräjäoikeudessa vastannutta lasten hyväksikäyttäjää.

Järjestöllä on pitkät perinteet tukihenkilötoiminnan järjestämisessä.

Järjestöstä kerrotaan, että toisinaan vapaaehtoiseksi hakeutuvat häviävät kesken kurssin. Tietoa heidän motiiveistaan jättää kurssi kesken ei ole. Järjestö tarkistaa myös toimintaan mukaan haluavien rikosrekisteriotteet.

Vapaaehtoisten rikostaustojen tarkastukset Vuonna 2014 vapaaehtoisten rikostausta tarkistettiin 971 kertaa. Merkintöjä ei löytynyt. Vuonna 2015 vapaaehtoisten rikostaustaotteita myönnettiin 2 498. Yksi vapaaehtoistoimintaan hakeutunut oli tuomittu väkivaltarikoksesta. Vuonna 2016 vapaaehtoisten rikostausta tarkistettiin 3 427 kertaa, eikä yhdelläkään ollut merkintöjä. Vuonna 2017 vapaaehtoisten rikosrekisteriotteita annettiin 4 813 kappaletta. Kolmella vapaaehtoistoimintaan hakeutuneella oli merkintä huumausainerikoksesta. Lähde: Oikeusrekisterikeskus

Laki on antanut vuodesta 2014 lähtien (siirryt toiseen palveluun) mahdollisuuden tarkistaa vapaaehtoistoimintaan hakeutuvien rikostaustan.

Esimerkiksi vuonna 2017 vapaaehtoistoimintaa varten rikostaustaotteita pyydettiin Oikeusrekisterikeskuksesta 4 800 kappaletta. Niistä kolmessa vapaaehtoiseksi pyrkivällä oli merkintä. Kaikissa tapauksissa kyse oli huumausainerikoksista.

Alle kolmen kuukauden vapaaehtoistyöstä ei ole oikeutta pyytää rikosrekisteriotetta.

Anjan pojan tapauksessa rikosrekisteritarkastus ja vapaaehtoisille järjestetty koulutus eivät estäneet hyväksikäyttöä.

Kaksi hyväksikäyttäjää samassa järjestössä

Kun Anjan ja hänen poikansa tukihenkilö hakeutui järjestön toimintaan, hän oli jo vuosia katsellut tietokoneellaan epäilyttävää kuvamateriaalia.

Poliisitutkinnassa miehen koneelta löytyi 9 000 videotiedostoa ja 76 000 kuvaa, jotka esittivät sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti lapsia. Osa kuvista oli Anjan pojasta ja tämän kaveripiiristä.

Mies oli kuvannut poikia esimerkiksi uimahallissa, saunan pukutiloissa ja mökkiviikonlopuissa.

Toisinaan mukana oli ollut toinen mies, joka oli mukana saman järjestön toiminnassa.

Tämä toinen mies oli Anjan ystävän tukihenkilö, ja hänkin paljastui hyväksikäyttäjäksi.

Ystävän tukihenkilö sai alkuvuodesta vankilatuomion törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Hän on valittanut tuomiostaan hovioikeuteen.

Käräjäoikeuden ratkaisun mukaan hyväksikäyttö oli jatkunut vuosien ajan.

Mies oli uhriensa entinen tukihenkilö.

Tanja Ylitalo, Lasse Isokangas / Yle

Anjan ystävän lapseen miehet eivät poliisitutkimusten mukaan ehtineet koskea.

– Miten voi olla, että tällaisen toiminnan kautta kaksi pedofiilia pääsee minun ja kaverini poikaan käsiksi, Anja kysyy.

Anjan mielestä vastuu on järjestöllä.

– Tämä pedofiilihan ei koskaan olisi tullut meidän elämäämme, jos he eivät olisi tarjonneet toimintansa kautta siihen mahdollisuutta, Anja sanoo.

Järjestö itse näkee, ettei se ole osapuoli tapahtuneessa.

Ihmistyyppi vapaaehtoistoiminnalle omistautunut

Anja haluaa jakaa heidän tarinansa, jotta järjestöt ymmärtäisivät vastuunsa.

– Minulle on sanottu, että on tällainen kurssi, josta ei pääse läpi, jos on kyseenalaisia motiiveja. Sitten siitä on päässyt läpi kaksi, ja jäljet ovat minun pojassani.

Järjestön mukaan poliisi on kertonut heille tapauksesta, mutta he eivät tiedä asiasta enempää. Tästä syystä järjestö ei myöskään halua kommentoida tapausta.

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö Poliisin tietoon tulee vuosittain reilut tuhat lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Vuonna 2017 törkeinä tai tavallisina hyväksikäyttöinä tutkittuja tapauksia oli vajaat 1 200. Uhritutkimusten mukaan vain murto-osa hyväksikäyttötapauksista tulee poliisin tietoon. Poliisi ei pidä tilastoa siitä, miten suuri osa tekijöistä löytää uhrinsa jonkin järjestön kautta. Osa hyväksikäyttäjistä kokee seksuaalista vetoa ainoastaan lapsiin. Toisilla on tunteita myös aikuisia kohtaan. Lapsia kohtaan seksuaalista vetoa tunteva ihminen ei välttämättä koskaan syyllisty rikokseen.

Järjestö ei myöskään halua ottaa kantaa siihen, miten järjestön sisällä asiaan on reagoitu. Järjestö kertoo, että he aikovat tiedottaa asiasta, kunhan saavat lisää tietoa tapahtuneesta.

Lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin erikoistunut Rikosuhripäivstyksen aluejohtaja Tiina Rantanen sanoo, että tapaukset tulevat usein täytenä yllätyksenä järjestöille.

Näin oli myös Anjan järjestön tapauksessa. Toiminnan vetäjä toisteli Anjan mukaan useasti järkytystään, mutta anteeksipyyntöä ei ole kuulunut. Vetäjä ei halua kommentoida tätäkään asiaa sen keskeneräisyyteen vedoten.

Monet järjestöt pyörivät täysin vapaaehtoisten avulla. Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen tuo haasteita kiireisille, eikä vapaaehtoisia ole tarjolla liikaa.

Rikosuhripäivystyksen Tiina Rantasen mukaan lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä kiinni jääneet ihmiset ovat usein vapaaehtoistoiminnalle erittäin omistautuneita ja yhteisössä pidettyjä. Järjestöillä on siis kova kiusaus tarttua juuri tähän ihmistyyppiin.

Vapaaehtoisten valvontaan panostettava

Tieteelliset tutkimukset ja käytännön hoitotyö ovat paljastaneet sen, että seksuaalista hyväksikäyttöä on hyvin vaikea havaita.

Myöskään seksuaaliset mieltymykset eivät näy ulospäin, muistuttavat Sexpon ennaltaehkäisevässä hankkeessa lapsia kohtaan seksuaalista vetoa tuntevia auttavat seksuaaliterapeutit Patricia Thesleff ja Anna Kolster.

Thesleffin ja Kolsterin mukaan seksuaalisten mieltymyksien kartoittaminen ei ole mahdollista.

Rikosseuraamuslaitoksen yliopettaja Nina Nurmisen mukaan lapseen kohdistuvaa seksuaalista viehätystä ei voi etukäteen havainnoida, mutta lapsen ja aikuisen suhde voi paljastaa aikuisen ajatukset. Keskeistä on se, että aikuinen ottaa selkeän aikuisen roolin.

Tämän takia järjestöjen pitäisi Nurmisen mielestä panostaa vapaaehtoisten valvontaan.

Me olemme maksaneet siitä hintaa. Ja se on väärin. "Anja"

Pelastakaa Lapset ry:n erityisasiantuntijan Nina Vaaranen-Valkosen mukaan minimivaatimus järjestöille olisi se, että ne tarkistaisivat toimintaan hakeutuvien rikostaustaotteet.

Nykyisellään otteita tarkastetaan vähän suhteessa siihen, miten paljon erilaisissa järjestöissä on vapaaehtoisia.

Ennaltaehkäisystä apua

Rikosuhripäivystyksen Tiina Rantasen mukaan on vaarallinen tie, jos kaikki lasten pariin hakeutuvat ihmiset leimataan potentiaalisiksi hyväksikäyttäjiksi.

Seksuaalista vetoa lapsia kohtaan tuntevien ihmisten kanssa työskentelevät näkevät tärkeänä sen, että nämä ihmiset saisivat apua ajatuksiinsa. Että he eivät jäisi yksin.

Viimeisen parin vuoden aikana onkin alettu puhua enenevässä määrin ennaltaehkäisyn merkityksestä.

Ennaltaehkäisyllä tarkoitetaan sitä, että aikuiset voivat tietoisesti työstää lapsiin kohdistuvia seksuaalisia ajatuksia. Helsingissä, Oulussa ja Tampereella on käynnissä omat hankkeensa, joissa lapsia kohtaan seksuaalista vetoa tuntevat ihmiset saavat apua.

Vastaanotoille on hakeutunut etenkin nuoria.

Pelastakaa Lapset ry:n, Sexpon, Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosuhripäivystyksen asiantuntijoiden mukaan järjestöjen pitäisi panostaa rikosrekisteriotteiden tarkistamiseen, kiinnittää ennaltaehkäisevinä toimina huomiota aikuisen ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen sekä lisätä avointa keskustelua ja seksuaalikasvatusta.

– On oltava selkeät säännöt, mikä on sallittua ja mikä ei. Se on kaiken lähtökohta, sanoo Kolster.

Kaksikko uskoo, että hyväksikäyttäjä tuomitaan

Anja ja hänen poikansa ovat päässeet suurimman järkytyksen yli. Poika voi Anjan mukaan jo melko hyvin. Törkeimmät teot olivat tapahtuneet pojan nukkuessa.

Kuvaavaa on, että poika haluaisi jo uuden tukihenkilön. Ainakaan saman järjestön kautta tukihenkilöä ei tule, Anja sanoo.

Anja kokee, että vaikein vaihe prosessista on ohi: ne olivat poliisikuulustelut ja suullinen oikeuskäsittely.

Mies vastasi käräjäoikeudessa syytteisiin muun muassa lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta. Hän oli kuvannut suurimman osan teoista. Uhrit olivat esimurrosikäisiä, ja heitä oli yhteensä kymmenkunta.

Mies halusi mielentilatutkimukseen, jossa selvitetään, oliko hän täydessä ymmärryksessä tekojen aikaan. Mielentilalausunto valmistuu syksyllä. Sen jälkeen käräjäoikeus antaa tapauksesta ratkaisunsa.

Muistan alussa ajatelleeni, että onko tämä liian hyvää ollakseen totta. "Anja"

Anja ja hänen poikansa odottavat päätöstä levollisena. He uskovat, että mies saa tuomion. Hän on myöntänyt lähes kaikki teot.

Järjestöltä Anja odottaa vielä anteeksipyyntöä.

Anja haluaisi, että järjestö ottaisi vastuun tapahtuneesta sanallisesti. Toteaisi, että he ovat hirveän pahoillaan ja heidän toimintansa on ollut puutteellista.

Lupaisi, että järjestö tulee muuttamaan toimintatapojaan.

– En halua kuulla, että he ovat järkyttyneitä, he varmaan ovat sitä kaikki. Mutta järkyttävän sinisilmäisiä suhteessa pedofiileihin. Me olemme maksaneet siitä hintaa. Ja se on väärin.

"Anja" ja perheen kissa. Markku Pitkänen / Yle

Juttua varten on haastateltu myös muiden uhrien omaisia ja käytetty asiakirjalähteitä.

Lue myös:

Tuhansien pedofiilien maa