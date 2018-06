Luminen juhannus on himohiihtäjän unelma – Kilpisjärven kesäkisat lykitään metrisessä hangessa

Sata metriä pitkän kesäkisaladun lumipeite on paksuimmillaan metrin syvyinen.

EnontekiöLämmin alkukesä pudotti hanget nopeasti, mutta Kilpisjärvellä hiihdetään tänäkin juhannuksena.

Kisamatka on yhteensä vain 250 metriä, mutta monet ajavat sen vuoksi pitkiäkin matkoja.

– Innokkaimmat painavat 500 kilometriä, että pääsevät kokemaan muutaman minuutin hiihdon, tapahtuman tiedotuksesta vastaava Antti Honkonen sanoo.

Tämän vuoden juhannushiihtojen kilpailupaikka on 700 metrin korkeudella. Paikka on suojaisa ja se on säästynyt pahimmalta auringon räköttämiseltä.

Liikuntajuhannus on perinne

Kilpisjärven juhannushiihtojen ladulle päästäkseen kilpailijan on suoritettava ensin noin tunnin nousu retkeilykeskukselta Saanan taakse tunturiin.

Torstaina 21.6. otetussa kuvassa kisojen pitkäaikainen latumestari Veikko Aaltonen ja tiedottaja Antti Honkonen seisovat sata metriä pitkän hiihtoalueen keskipisteessä. Antti Honkonen

Tunturissa samoillaan juhannusviikonloppuna muutenkin. Lauantaina järjestetään suunnistuskisa ja sunnuntaina on Saanan vuorijuoksun vuoro.

73. kertaa järjestettävässä liikuntajuhannuksessa heitetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Saanan suopunkimestaruudesta.