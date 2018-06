Helteinen kesä näkyy panimoissa – "Joissakin tuotteissa on saattanut olla muutaman päivän viiveitä, mutta ne on saatu kiinni"

Pitempään jatkunut aurinkoinen sää on kasvattanut virvoitus- ja alkoholijuomien menekkiä. Mutta myynnin kasvu on myös aiheuttanut joillekin panimoille pieniä ongelmia.

Vaikeuksista saada juomatoimituksia kertottiin Ylelle Rutalahden Letkaliiteristä, jossa odotetaan juomatoimituksia Olvilta juhannustansseihin. Olvin markkinointijohtaja Olli Heikkilä myöntää, että puheissa toimitusvaikeuksissa on totuuspohjaa.

– Joissakin tuotteissa on saattanut olla muutaman päivän viiveitä, mutta ne on saatu kiinni. Aurinko on oluen paras markkinamies, sanoo Heikkilä.

Hartwallin toimitusjohtaja Kalle Järvinen puolestaan sanoo aurinkoisen sään lisäävän myyntiä, mutta oluiden saatavuudesta ei tarvitse olla huolissaan.

– Joudumme tosin välillä ponnistelemaan suosituimpien erikoisoluiden tuotannon kanssa, sanoo Järvinen.

Sinebrychoffin viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja Marja-Liisa Weckström ei ollut tietoinen siitä, onko yhtiöllä ollut toimitusvaikeuksia.

Hän sanoo, että muidenkin virvoitusjuomien kuin oluen menekki on selvästi piristynyt helteiden aikana. Weckström ei kuitenkaan halua kertoa, kuinka paljon myynti on kasvanut. Muutkaan panimot eivät halua kertoa kuinka paljon myynti on lisääntynyt. Lisäksi on vaikea arvioida, mikä on aurinkoisten päivien osuus myynnin kasvussa.