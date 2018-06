Al-Qaidan sieppaama ruotsalainen saa ennätyskorvaukset: yli miljoona kruunua kärsimyksestä

Ruotsalainen Johan Gustafsson vietti lähes kuusi vuotta al-Qaidan vankina Malin aavikolla. Viime kesänä hän pääsi vapaaksi ja palasi kotimaahansa.

Ruotsin valtion rikosuhriviranomainen maksaa hänelle nyt ennätyskorvaukset fyysisestä ja psyykkisestä kärsimyksestä sekä ansiomenetyksestä. Gustafsson saa valtiolta 1,1 miljoonaa kruunua eli noin 107 000 euroa, kertovat Ruotsin mediat.

– Hän saa korkeimman mahdollisen määrän henkilövahingosta. Kukaan ei ole saanut yhtä paljon yhdellä kertaa aiemmin, toteaa Anna Sundén Larsson rikosuhriviranomaisesta Ruotsin televisiolle (siirryt toiseen palveluun).

Rikosuhriviranomainen perustelee korvaussummaa sillä, että Gustafssonin tilanne vankeudessa oli erityisen altis. Siihen vaikuttivat uhkausten ja väkivallan lisäksi Malin aavikon ilmasto-olosuhteet ja vaaralliset eläimet sekä ruoan, veden ja hygienian puutteesta.

Gustafsson on kertonut kuluttaneensa vankeusaikaansa rakentamalla majoja, opettelemalla kieliä ja piirtämällä tähtikarttoja.

– Olen erittäin kiitollinen. On tavallaan helpotus, että on yksi asia vähemmän ajateltavaksi. Mutta enimmäkseen ajattelen vapauttani. Se on suurempi lahja [kuin raha], Gustafsson kertoo.

Ruotsin rikosuhriviranomainen (siirryt toiseen palveluun) maksaa rikosten uhreille korvauksia silloin, kun rikoksentekijä ei voi maksaa vahingonkorvausta eikä uhrilla ole vakuutusta, joka kattaisi vahingot kokonaan. Uhrin pitää itse hakea korvausta. Gustafsson haki korvausta, kun häntä kehotettiin siihen.

– En odottanut, että saisin mitään, enkä varsinkaan, että saisin näin paljon, Johan Gustafsson sanoo.

Al-Qaida piti Johan Gustafssonia vankinaan viisi vuotta ja seitsemän kuukautta – rakensi majoja, opetteli kieliä ja piirsi tähtikarttoja

