Taksilaki muuttuu ja samalla mullistuu pirssin tilaaminen – Yle vertaili yhdeksän taksin tilaussovellusta, katso mitkä kertovat hinnan ennen matkaa

Taksikyydin hintahaitari levenee heinäkuun alussa, kun uusi liikennepalvelulaki tulee voimaan. Taksiala siirtyy rajoitetusta järjestelmästä vapaaseen markkinajärjestelmään, jossa autojen ja kuljettajien määrä ei ole enää rajoitettu.

Kyytiä kaipaavalle onkin pian entistä enemmän vaihtoehtoja ainakin suurissa kaupungeissa, eikä enimmäishintoja takseilla enää ole.

Yle tutustui yhdeksään erilaiseen älypuhelinsovellukseen, joilla voit tilata taksin. Niistä enemmistö antaa sitovan tai suuntaa-antavan hintatiedon ennen matkaa.

Kattavin sovellusvalikoima on pääkaupunkiseudulla, jossa taksin voi hankkia ainakin kahdeksalla sovelluksella. Muualla maassa valikoima on huomattavasti pienempi.

Taksiliiton kehittämä Valopilkku (siirryt toiseen palveluun) on laajimmin koko maan kattava. Taksi Menoksi (siirryt toiseen palveluun) ja Kyyti (siirryt toiseen palveluun) aikovat kasvaa valtakunnallisiksi, ja Menevä (siirryt toiseen palveluun) laajentua tänä vuonna viiteentoista kaupunkiin. Myös Lähitaksi (siirryt toiseen palveluun) aikoo laajeta Uudeltamaalta muualle Suomeen, muun muassa Etelä-Pohjanmaalle ja Rovaniemelle.

Pääkaupunkiseudulle tai Uudellemaalle keskittyvät sovelluksista Whim (siirryt toiseen palveluun), Taksi Helsinki (siirryt toiseen palveluun), FixuTaxi (siirryt toiseen palveluun), ja paluun Suomeen tekevä Uber. (siirryt toiseen palveluun)

Yle pyysi yhdeksältä taksialan toimijalta tietoja tietoa näiden ylläpitämästä taksisovelluksesta ja testasi niiden ominaisuuksia.

FixuTaxi tarjoaa kympin kyytejä

Kovasen rinnalle lanseerattu FixuTaxi haastaa hintakisalla muita toimijoita. Yrityksen taustalla on Pohjoismaiden johtavaksi kuljetuspalveluiden tarjoajaksi itseään tituleeraava Cabonline, joka tuli Suomeen viime kesänä Kovasen ostamalla.

FixuTaxin sovelluksessa on helppo käyttöliittymä ensimmäiselläkin kerralla. Sovellus löysi nopeasti lähtöpaikan ja näytti heti, mitä kyyti tulisi maksamaan. Sovelluksesta voi tilata maksimissaan kahdeksan hengen auton.

FixuTaxi kertoo tarjoavansa kymmenellä eurolla kyydit Helsingin keskustassa kahden kilometrin säteellä Senaatintorista. Tarjoushinta on tarjolla kaikkina päivinä ruuhka-aikojen ulkopuolella eli kello 10–14 ja 19–23. Matka maksaa saman verran, vaikka kyydissä olisi maksimissaan kuusi matkustajaa.

Cabonline Finlandin toimitusjohtaja Topi Simola kertoi alkukesällä Talouselämälle (siirryt toiseen palveluun), että yritys pyrkii lisäämään arkipäiväistä taksinkäyttöä. Tavoitteena on, että liikenteeseen tulee noin 200 Fixutaxia.

Kyyti toimii jo Oulussa, Turussa ja Tampereella

Onnibusista tunnetun Pekka Mötön luotsaama Kyyti aikoo laajentua toimimaan koko maassa. Kyyti on tullut tutuksi varsinkin halpataksipalvelullaan, joka toimii Oulussa, Turussa ja Tampereella.

Kyyti aikoo laajentaa sovellustaan toimimaan asteittain koko Suomessa.

Kyydin palvelulla on eri hintatasoja sen mukaan, haluaako perinteisen taksin tapaan suorinta reittiä paikasta toiseen, vai voiko matkalle yhdistellä muitakin matkustajia.

Sovelluksen käytön aloittaminen on helppoa, sähköpostiosoitteeseen tulee varmistusviesti. Taksivaihtoehtojen ohella Kyyti näyttää myös julkisen liikenteen yhteydet ja arvion kävelyajasta.

Sovelluksessa aukeaa automaattisesti keskusteluikkuna, jossa voi antaa palautetta. Ikkuna tosin ajoittain häiritsee osoitteiden syöttämistä. Testaushetkellä sovellus ei tarjonnut juurikaan taksivaihtoehtoja, kun haki yhteyksiä Turusta tai Oulusta.

Lähitaksi aikoo kasvaa Uudeltamaalta

Lähitaksi on perinteisesti ollut suuri taksitoimija Uudellamaalla noin 1 300 autollaan. Kilpailun alkaessa yritys hakee laajenemista yhteistyökumppaneiden avulla muun muassa Etelä-Pohjanmaalle ja Rovaniemelle.

Lähitaksi on jo päätynyt sovelluskisan ytimeen. Kun Taksi Helsinki vetäytyi koko maan kattavasta Valopilkku-sovelluksesta ja ohjasi kyydit omaan applikaatioonsa, Lähitaksi tuli paikkaamaan Valopilkkuun jäänyttä aukkoa autoillaan.

Kun taas Valopilkku keväällä päätyi kaupan jälkeen Taksi Helsingille, vetäytyy Lähitaksi kilpailijansa ostamasta palvelusta kuun vaihteessa.

Lähitaksilla on omien sanojensa mukaan ainoana käytössä maksutapoina myös AliPay ja Nordean Siirto. Yhtiön mukaan he tuovat pian heinäkuun alun jälkeen käyttöön uuden, entistä edistyneemmän sovelluksen.

Lähitaksin nykysovellus vaikuttaakin yhdeksästä testatusta kehnoiten toimivimmalta: haku ei ainakaan testikerralla osannut paikantaa lähtöpaikkaa ollenkaan ja osoitteiden syöttö oli valikoiden takana.

Sovelluksesta voi valita maksimissaan kahdeksan hengen auton. Sovelluksessa on näkyvästi esillä mahdollisuus tilata auto soittamalla, jos applikaatio tuntuu hankalalta.

Aina sovellusten käyttö ei välttämättä takaa edullisinta matkaa. Lähitaksin toimitusjohtaja Juha Pentikäinen muistuttaa, että joidenkin sovellusten kiinteä hinta voi olla mittarihintaa kalliimpi, jos kiinteä hinta on hinnoiteltu varmuuden vuoksi korkeammalle kuin mittaritaksa.

Pentikäinen muistuttaa soittamalla tehtyjen tilausten olevan ylivoimaisesti käytetyin tilaustapa.

Menevä aikoo laajentua useisiin kaupunkeihin

Menevän taustalla on perheyritys Helsingin Taksipalvelu. Yle kertoi talvella, että Menevä aikoo haastaa kilpailijoita muun muassa sovelluksella ja erottautumisella muista.

– Laajennamme palvelumme 15 kaupunkiin Suomessa tämän vuoden aikana. Menevän uusi sovellus on käytössä jo noin 75 000 taksilla ympäri maailmaa ja palvelu laajenee jatkuvasti. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa sama sovellus palvelee asiakkaita entistä laajemmin ja sitä voi käyttää maasta riippumatta, toimitusjohtaja Tuomo Halminen kertoo.

Menevän mukaan uusi, nykyistä sovellusta kehittyneempi ja parempi versio julkaistaan heinäkuun alussa. Nykyinenkin sovellus tuntuu helppokäyttöiseltä. Taustalla on sama sovelluspohja kuin FixuTaxilla. Sijainti löytyy nopeasti ja kyydin tilaaminen on helppoa. Kyytiin tulijoiden määrää sovellus ei kysy.

Menevä tarjoaa mahdollisuutta maksuttomaan puhelintilaukseen, kun useimmilla muilla toimijoilla puhelut ovat palvelumaksullisia.

Kasvua hakeva Kajon haastaa Menoksi -sovelluksella

Taksi Menoksi -sovelluksella espoolainen taksiyritys Kajon hakee lisää jalansijaa markkinoilta. Kajon on kertonut Talouselämälle (siirryt toiseen palveluun) keväällä haluavansa kasvaa suurimpien toimijoiden Taksi Helsingin ja Lähitaksin kokoluokkaan, eli yli 1 500 autoon. Kajon aikoo lisäksi laajentaa taksikeskustoimintaansa valtakunnalliseksi.

Sovelluksessa on aluksi täytettävä nimitiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Sen jälkeen tilauksen tekeminen on melko helppoa, mutta sovellus ei antanut testihetkellä hintatietoa osoitteiden välille ennen tilausta.

Sovelluksessa on monia muita toimintoja, kuten koulukyytien hallinnointia. Kyydin voi tilata jopa 16 hengelle kerralla.

Taksi Helsinki: Äänellinen video yllättää

Taksi Helsinki on Suomen suurin taksien tilausvälitysyhtiö, ja sen kautta on tehty vuodessa yli 7 miljoonaa taksimatkaa. Omistajina on yli 1200 helsinkiläistä taksiautoilijaa.

Omistustilanne on muuttumassa. Taksi Helsingin yhtiökokous valtuutti keskiviikkona yhtiön hallituksen etsimään ostajaa liiketoiminnalle.

Taksi Helsingin sovellus voi yllättää ensi kerralla ikävästi: käyntiin lähtee automaattisesti video, jossa on myös äänet päällä. Tämän jälkeen vaaditaan joko rekisteröitymään tai kirjautumaan. Rekisteröitymisen voi silti ohittaa, riittää kun varmentaa puhelinnumeron.

Alkuvaikeuksien jälkeen sovellus on hyvin toimiva, se paikantaa kyytiä kaipaavan nopeasti ja antaa arvion lähistöllä olevien vapaiden taksien määrästä, mikä on hyödyllinen tieto.

Sovelluksessa voi itse valita, haluaako maksaa matkan autossa vai pyytää matkalle kiinteän hinnan. Kiinteä hinta osuu usein hinta-arvioiden yläpäähän, eli matka mittarin mukaan voi tulla edullisemmaksi ainakin jos liikenne on sujuvaa.

Sovelluksella on mahdollista tilata tietty autotyyppi eli henkilöauto, farmariauto tai tilataksi. Lisäpalveluna voi valita muun muassa senioripalvelun, englantia osaavan kuljettajan, lemmikkiystävällisen taksin sekä pakettikuljetuksen.

Uber palaa vuoden tauon jälkeen

Uber on Suomesta viime vuoden heinäkuussa vetäytynyt ja kansainvälisesti paljon huomiota saanut taksisovellus. Sitä voi pitää alan perinteisten toimijoiden haastajana, joka saattaa monille olla tuttu ulkomailta, sillä Uber toimii kansainvälisesti 65 eri maassa ja yli 600 kaupungissa.

Uberin käyttöönotto on sovellusten vaivalloisimmasta päästä. Sovellus kysyy nimeä, puhelinnumeroa, sähköpostiosoitetta ja myös salasana pitää keksiä. Sovellus vaatii myös pankki- tai luottokorttitiedot, sillä maksu tapahtuu vain sovelluksen kautta.

Uberista kuvaillaan sovelluksen laadun pysyvän korkeana, koska jokaisen matkan jälkeen matkustaja saa antaa kuljettajalle palautetta sekä numeerisesti että verbaalisesti.

– Uber on matkustaessa erittäin turvallinen vaihtoehto, sillä kyydin hinnan ja kuljettajan tiedot saa tietoonsa etukäteen, kyytiä voi odottaa sisätiloissa, ja kaikista otetuista matkoista jää elektroninen jälki, Uberin viestinnästä kerrotaan.

Valopilkku: Kattava, mutta ei sano hintaa

Taksiliiton Yrityspalvelun vielä hetken aikaa hallinnoima Valopilkku toimii kattavimmin Suomessa. Yrityspalvelun mukaan sovellus palvelee yli 200 paikkakunnalla ja sen kautta tavoittaa jopa 7 500 taksia. Palvelu toimii lisäksi Virossa Tallinnassa sekä Ruotsissa Haaparannassa.

Ensimmäisellä käyttökerralla sovellukseen on tunnistauduttava tekstiviestillä, mikä on vaivatonta. Paikannus toimii nopeasti. Palvelussa voi valita tilataksin.

Maksaminen tapahtuu taksissa, eikä sovellus anna hinta-arviota. Valopilkun ostanut Taksi Helsinki on kertonut (siirryt toiseen palveluun), että sovellusta aiotaan kehittää ja tuoda siihen esimerkiksi sovelluksella maksaminen ja sähköinen kuitti.

Valopilkun ohelle muutamiin maakuntiin on tullut paikallisia taksintilaussovelluksia. Jyväskylässä Jytaksi on tuonut oman Jytaksiapp-sovelluksensa (siirryt toiseen palveluun). Mikkelissä, Lahdessa ja Turussa taas käytössä on Book a taxi -niminen sovellus.

Whim, taksihintakisan edelläkävijä

Runsaasta mediahuomiosta nauttineen liikkumispalvelusovellus Whimin kautta voi taksimatkan ohella ostaa HSL-alueen matkalippuja, vuokrata auton ja käyttää kaupunkipyöriä.

Whim-sovelluksella pystyy maksamaan kaupunkipyörän ja muun julkisen liikenteen pääkaupunkiseudulla. Lisäksi sovelluksen avulla voi tilata taksin tai vuokrata auton. Jaani Lampinen / Yle

Sovellus vaatii tekstiviestitunnistuksen. Ennen kuin taksin saa tilattua sovellukseen on syötettävä pankki- tai luottokorttitiedot, sillä matka maksetaan sovelluksella.

Whimin mukaan palvelussa on Lähitaksin ja Taksi Helsingin autoja, ja tavoitteena on lisätä taksiyritysten määrää, jolloin asiakkaan kyydillä olisi entistä enemmän ajajia.

Whim-sovelluksella voi tilata myös tilataksin. Whim on ollut taksimatkojen hintakisassa edelläkävijä, sillä se on tarjonnut kymmenen euron matkoja pääkaupunkiseudulla jo hyvän aikaa. Kympin matkan pituus saa olla linnuntietä maksimissaan viisi kilometriä.

Kymmenen euron matkan ehtona kuitenkin on, että käyttäjä tilaa sovelluksen kautta vähintään 49 euroa kuussa maksavaa palvelua, johon kuuluvat samalla rajattomat kertaliput Helsingin, Espoon tai Vantaan joukkoliikenteeseen. Palvelun tilaaja voi ottaa kympin taksimatkalle muitakin kyytiläisiä.

Entä jos tuntee maksaneensa ylihintaa?

Kuluttaja-asiamies Antti Neimala Kilpailu- ja kuluttajavirastosta kertoo, että virasto seuraa tapahtumia taksimarkkinoilla kuun vaihteessa. Ylilyönteihin aiotaan tarvittaessa reagoida.

Kuinka hintoja kannattaa vertailla, jos sovelluksia ei ole käytettävissä?

– Nettiä voi käyttää. Uskoisin myös, että yritykset aktiivisesti kertovat omista hinnoistaan. Hintailmoittelua voi tarkkailla, ja sikäli kun autoihin tulee teippejä, joissa hintatietoja on, voi niiden avulla hintavertailua tehdä, Neimala sanoo.

Kuluttaja-asiamies Antti Neimala Kilpailu- ja kuluttajavirastosta

Laki määrää kertomaan hinnan tai hinnan muodostumisperusteen ennen matkaa. Mutta entä jos taksi tuntuu ajavan tarpeettoman pitkää reittiä tai hinta onkin isompi kuin sovittiin?

– Ensimmäinen toimenpide on reklamointi kuljettajalle ja sen jälkeen reklamointi yhtiölle, joka on ollut kuljetuksesta vastuussa, Neimala ohjeistaa.

Jos yhteisymmärrys oikeasta hinnasta saadaan, asian käsittely päättyy. Jos sopua ei löydy, kuluttaja voi kääntyä kuluttajaneuvonnan puoleen. Kuljettajalta kannattaa ottaa aina kuitti, jotta tämän voi tarvittaessa tunnistaa myöhemmin.

Jos selvä virhe on tapahtunut, kuluttaja voi viedä asiaa eteenpäin kuluttajaneuvonnan kautta. Viime kädessä asia päätyy kuluttajariitalautakuntaan, joka voi antaa suositusratkaisun oikeasta hinnasta. Kilpailu- ja kuluttajavirastolla on myös reklamaatioapuri (siirryt toiseen palveluun), jota voi käyttää.

Muokattu kello 16.14: Whim-sovelluksella voi tilata myös tilataksin, toisin kuin aiemmin kerrottiin.