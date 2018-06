Järjestö: Tuhannet siviilit pakenevat Syyrian hallituksen hyökkäyksiä maan lounaisosassa

Syyrian hallituksen joukot ovat piirittäneet kapinallisalueita ja kiihdyttäneet tykistötulta niitä vastaan maan lounaisosassa viime päivien aikana.

Sodan tilannetta tarkkaileva The Syrian Observatory of Human Rights -järjestö sanoo, että noin 12 500 siviiliä on paennut viimeisten kahden päivän aikana Dar'an maakunnan alueella sijaitsevilta kapinallisten hallitsemilta alueilta. Hallituksen joukkojen kerrotaan piirittävän mm. Daraan kaupungin pohjoispuolella sijaitsevia kapinallisalueita.

Uutistoimisto Reutersin mukaan kapinallisten edustajat ovat kuitenkin antaneet ristiriitaisia tietoja paenneiden määristä.

Hallituksen joukkojen aktivoituminen Jordaniaan ja Israelin Golanin kukkuloihin rajautuvassa Syyrian lounaisosassa saattaa johtaa sodan kiihtymiseen. Yhdysvallat on varoittanut Syyriaa "vakavista seurauksista", jos se rikkoo hauraan sopimuksen Syyrian lounaisosan rauhoittamisesta. Sopimuksen solmivat vuosi sitten kesällä Yhdysvallat ja Syyrian hallitusta tukeva Venäjä.

Yhdysvaltain ulkoministeriö on tiedottanut, että maa on "syvästi huolissaan raporteista, jotka kertovat Syyrian hallituksen operaatioiden lisääntymisestä".

Syyrian hallituksen joukot ovat keskittäneet toimintaansa maan lounais- ja eteläosaan sen jälkeen, kun ne liittolaisineen voittivat kapinalliset pääkaupungin ympäristössä.

Lähteet: Reuters, AP