Lapseni pelkää Yhdysvaltoihin matkustamista, kertoo Meksikossa asuva yhdysvaltalainen äiti

México, Meksiko

– Eilen kun luin netistä uutisia, tyttäreni näki kuvan häkissä itkevästä lapsesta ja kysyi, mistä oli kyse. Kun selitin hänelle Yhdysvaltojen rajalla tapahtuvasta perheiden erottamisesta, hän pelästyi, tehdäänkö meillekin noin kun menemme kesälomalle Yhdysvaltoihin.

Jennifer Joyce, Meksikossa asuva yhdysvaltalainen kahden lapsen äiti, on tullut perheineen Yhdysvaltojen suurlähetystölle osoittamaan mieltään Trumpin hallinnon harjoittamaa siirtolaispolitiikkaa vastaan.

Joycen meksikolainen mies Gilberto García on itse kokenut siirtolaisuuden lapsuudessaan 1980-luvulla, jolloin raja ylitettiin aavikon sijaan kaupungissa vaaratta.

– Kun olin kolmevuotias, vanhempani ja minä ylitimme laittomasti Yhdysvaltojen rajan. Vanhempani tekivät Yhdysvalloissa kovasti töitä neljän vuoden ajan. Sen ansioista he pystyivät antamaan lapsilleen paremman elämän ja koulutuksen, García kertoo.

Muutaman vuoden jälkeen Garcían äiti päätti, että haluaa kasvattaa lapsensa Meksikossa, joten perhe palasi Yhdysvalloista.

Nyt Garcían ja Joycen omat lapset ovat sekä Meksikon että Yhdysvaltojen kansalaisia.

– Yritämme kasvattaa lapsemme olemaan ylpeitä kummastakin kansallisuudestaan. Tällä hetkellä Trump tekee sen erittäin vaikeaksi, García puhahtaa.

Vaikka presidentti Donald Trump allekirjoitti keskiviikkona määräyksen perheiden pitämisestä yhdessä, Joyce pitää tilannetta yhä huolestuttavana.

– Yli 2000 lasta on yhä erotettuina vanhemmistaan, joista osa on jo karkotettu Guatemalaan tai Hondurasiin. Sen ajatteleminen on todella ahdistavaa. Perheiden yhdistämiseksi ei ole suunnitelmaa, ja sen täytyy kestää ainakin kuukausia, Joyce pohtii.

Mielenosoittaja vertasi Trumpia Ku Klux Klaniin Yhdysvaltojen Meksikon suurlähetystön edustalla. Anna-Reetta Korhonen / Yle

Garcían mielestä Yhdysvalloissa siirtolaiset on laitettu syntipukiksi, kun muut ongelmat ovat liian vaikeita ratkaistaviksi. Myöskään hän ei ole vakuuttunut Trumpin määräyksestä perheiden yhdistämiseksi.

– Trumpin määräys johtaa ainoastaan kokonaisten perheiden vangitsemiseen. Joyce miettii rajalle saapuvien vanhempien tekevän juuri sen, mitä hyvät vanhemmat kaikkialla maailmassa tekevät.

– He yrittävät antaa lapsilleen paremman elämän tai pelastaa lapsensa väkivallalta. Jokainen yhdysvaltalainen vanhempi toimisi samoin samoissa olosuhteissa. Äitinä, kuvat häkeissä olevista lapsista särkevät sydämeni. Yhdysvaltalaisena, Meksikossa asuvana, häpeän syvästi hallitukseni toimia, Joyce huokaa.

Katuun Yhdysvaltojen Meksikon suurlähetystön edustalle oli ilmestynyt Trumpia Hitleriin vertaava graffitti. Anna-Reetta Korhonen / Yle

Haastattelun lopuksi 7-vuotias Olivia García ilmoittaa haluavansa myös kertoa mielipiteensä.

– Toivoisin, ettei Trumpilla olisi valtaa tehdä tällaista lapsille. Minä olen todella surullinen näiden lasten puolesta. En tiedä, mitä tekisin ilman isää ja äitiä, sanoo García, ja nojaa isänsä olkapäähän.

