Suomalaisten on pakko päästä mökille – Lue, oletko keskivertomökkeilijä vai tilasto-oikku

Puoli miljoonaa kesämökkiä ei valehtele: olemme Euroopan mökkihulluinta kansaa. Keskivertomökkeilijä on 62-vuotias, mutta uusi mökkisukupolvi on kypsymässä.

Kun lumet sulavat, jo alkaa some laulaa: Twitter tuuttaa hästägejä mökkeily ja mökillä ja Instagramin kuvavirrassa on epämääräistä, filtterin läpi suodatettua ryteikkökuvaa, johon pitää ehdottomasti painaa sydän. Facebookin feedissä näkyy maalailevia päivityksiä, joissa kerrotaan, miten mökkikausi on vihdoin korkattu.

Mökkeily on suomalaisilla verissä. Näillä leveysasteilla on mökkeilty – tai hienommin sanottuna: vietetty aikaa vapaa-ajan asunnossa – 1800-luvulta asti, ja tilastot kertovat, ettei suosio ole ainakaan hiipumaan päin.

Katso, kuulutko keskivertomökkeilijöiden heimoon vai kenties uuteen mökkisukupolveen.

Euroopan mökkeilymaa nro 1 Suomessa on yli puoli miljoonaa kesämökkiä.

Eniten mökkejä on Kuopiossa.

Mökkeilyyn käytetään vuosittain 6,2 miljardia euroa.

Keskimääräinen mökkimatka on 91 kilometrin pituinen. Lähde: Tilastokeskus 2017 ja Mökkibarometri 2016

Ostitko mökkisi kasarilla?

Eniten kesämökkejä ostettiin 1980-luvulla, kertoo Tilastokeskuksen Kesämökit 2017 (siirryt toiseen palveluun) -tilasto. Nousukaudella mökkien suosio piikkasi, ja vuonna 1990 Suomessa oli 368 000 mökkiä. Vuodesta 1980 vuoteen 1990 kasvua tuli 46 prosenttia. 1990-luvun alun lama kuitenkin hillitsi rakennustahtia, ja mökkien rakennuskanta hiipui. Tällä hetkellä Suomessa on 507 200 kesämökkiä.

Kolmen tunnin vai 30 minuutin matka?

Osalle suomalaisista tuntikausien matkustaminen ja tuttujen maisemien ohi vilahtelu ovat osa rakasta mökkirutiinia. Keskimääräinen mökkimatka on 91 kilometriä. Mediaani, eli puolet mökkimatkoista, on vain 38 kilometriä. Uudellamaalla asuvien mökkimatka on kaksi kertaa pidempi kuin muualla Suomessa asuvien mökkimatka.

Sijaitseeko mökkisi Ahvenanmaalla vai Kuopiossa?

Mökkivaltaisimman kunnan tittelin nappaa Kuopio yhteensä 10 789:llä mökillään, mutta kaukana ei ole Mikkeli, jonka alueella on 10 444:n mökkiläisen tilukset. Vähiten kesämökkejä on Keski-Pohjanmaalla (4 000 mökkiä) ja Ahvenanmaalla (6 500 mökkiä). Suomessa on 65 mökkikuntaa. Mökkikunnissa on enemmän kesämökkejä kuin vakinaisesti asuttuja asuntoja. Mökkikuntia ovat muun muassa Mäntyharju, Pälkäne ja Parainen.

Ismo Pekkarinen / AOP

Onko mökkisi luukku vai kunnon lukaali?

Suomalaisten mökkien keskimääräinen koko on 49 neliötä, ja mediaani 40 neliötä. Puolet mökeistämme on siis kooltaan 40 neliötä tai vähemmän. Nykyään rakennettavissa mökeissä näkyy suomalaisten toive asua kesälläkin väljästi. Nyt halutaan tilaa rentoutua! 2010-luvulla rakennetut kesämökit ovat keskimäärin 72 neliön kokoisia. Ne siis alkavat olla samankokoisia kuin asunnot; suomalaisten asuntojen keskikoko kun on hieman vajaa 80 neliötä. (siirryt toiseen palveluun) Kaikista mökeistä näitä keskimääräistä suurempia, vähintään 60 neliön kokoisia mökkejä, on 26 prosenttia.

Kuulutko suuriin ikäluokkiin vai diginatiiveihin?

Keskimääräinen kesämökin omistaja on 62-vuotias. Alle 40-vuotiaista mökin omistaa noin kuusi prosenttia. Mutta ei hätää – uusi, potentiaalinen kesämökin omistajien sukupolvi on varttumassa. Tänä vuonna toteutetun kyselytutkimuksen (siirryt toiseen palveluun)mukaan 18–25-vuotiaista yli puolet haluaisi omistaa kesämökin. Maa- ja metsätalousministeriön teettämän selvitysraportin (siirryt toiseen palveluun)mukaan yli 80 prosenttia nuorista suhtautuu mökkeilyyn myönteisesti. He arvioivat, että mökkeily on suosittua myös tulevaisuudessa – eli heidän aikuisuudessaan.

Teetkö pieniä pistokeikkoja vai vietätkö mökillä koko loman?

Osalle suomalaisista on aivan sama, tuleeko taivaalta vettä, rakeita vai lempeitä auringon säteitä – mökiltä ei lähdetä kuin ruokakauppaan. Kyselytutkimuksen (siirryt toiseen palveluun)mukaan 25 prosenttia kesämökin omistajista pyhittää koko lomansa mökkeilylle.

Kuinka paljon kannat rahaa mökkipaikkakunnallesi?

Mökkeilyssä eivät pikkurahat pyöri. Vuosittain siihen käytetään 6,2 miljardia euroa ja se työllistää noin 60 000 ihmistä. (siirryt toiseen palveluun) 6,2 miljardin euron summaa kerryttävät päivittäistavaraostokset, mökkimatkat, remontointitarvikkeet, mökki- ja tonttikaupat ynnä muut. Jos summan jakaa kaikkien 2,4 miljoonan säännöllisesti kesämökkiä käyttävien suomalaisten kesken, se tekee noin 2 500 euroa per mökkiläinen.

Ismo Pekkarinen / AOP

