Meksikolaisturisti Helsingissä: "Emme kuvitelleet, että näin moni paikka olisi suljettuna" – silti entistä useampi ravintola ja turistikohde pitää ovet auki juhannuksenakin

Meksikolainen Guillermo Brandenstein ottaa pipoon ja lämpimään takkiin pukeutuneesta ystävästään kännykkäkuvaa Helsingin Esplanadilla. Viiden hengen porukka viipyy Helsingissä kaksi päivää. Juhannusaattona puolenpäivän jälkeen haussa on mukava ruokapaikka. Ryhmä tuli ydinkeskustaan todettuaan monien paikkojen olevan muualla kiinni.

– Tiesimme, että on juhannus ja että jotkut paikat ovat kiinni. Emme kuitenkaan kuvitelleet, että näin moni paikka olisi suljettuna, Guillermo Brandenstein sanoo.

Helsingin Esplanadin tuntumassa väkeä onkin runsaasti liikkeellä ja useita ravintoloita on auki. Turistien ja kaupungissa juhannusta viettävien helsinkiläisten tilanne on palveluiden osalta selvästi parempi kuin vielä joitakin vuosia sitten. Ravintoloita ja matkailijoiden palveluita on Helsingissä entistä enemmän juhannuksenakin auki.

– On tapahtunut ihan selkeä muutos. Sellaista trendiä on voinut nähdä jo lähemmäs kymmenen vuoden aikana, mutta kehitys on kiihtynyt valtavasti kolmen tai neljän vuoden aikana, Helsinki Marketingin toimitusjohtaja Laura Aalto sanoo.

Juhannuksena pääsee syömään, saunomaan ja tanssimaan

Helsinki Marketingin mukaan Helsingin keskustan tuntumassa on juhannuksena auki ainakin kolmisenkymmentä ravintolaa. Myös moni suosituimmista matkailukohteista on juhannusviikonloppuna auki.

Esimerkiksi Linnanmäki, Korkeasaari ja Suomenlinna toimivat pienin poikkeuksin, ja useissa julkisissa saunoissa voi ottaa löylyt. Juhannustapahtumissa eri puolilla kaupunkia voi tanssia tai kuunnella musiikkia. Sen sijaan shoppailumahdollisuudet ovat varsinkin juhannuspäivänä hyvin rajalliset.

Ravintola Teatteri Helsingin ydinkeskustassa juhannusaattona puolenpäivän aikaan. Toni Määttä / Yle

My Helsinki -sivuille (siirryt toiseen palveluun) on koottu juhannusviikonloppuna auki olevia ravintoloita, tekemistä ja juhannustapahtumia.

"Sulkeminen ei käynyt edes mielessä"

Helsingin ydinkeskustan merikylpylän, Allas Sea Poolin, toimitusjohtajan Bodil Ståhlin mukaan ovien sulkeminen juhannukseksi ei edes käynyt mielessä. Hän arvioi, että uimareita, saunojia ja ravintola-asiakkaita voi tulla jopa tavallista kesäviikonloppua enemmän.

Altaalle odotetaan niin turisteja kuin helsinkiläisiä. Kehnolla säällä toimintaa on sisätiloissa.

– Meillä on dj:t soittamassa musiikkia. Meillä on SUP-joogaa, saunajoogaa ja kaikenlaista tapahtumaa. Uskon, että asiakkaat löytävät tänne, Bodil Ståhl sanoo.

Helsinki Marketingin toimitusjohtajan Laura Aallon mukaan palveluiden lisääntyminen näkyy juhannuksen lisäksi muinakin juhlapyhinä. Hän uskoo saman trendin jatkuvan.

– Perinteisiä juhlapyhien juhlimisen tapoja uudistetaan. Eivät kaikki halua lähteä maalle juhannuksenviettoon, vaikka monet edelleen niin tekevätkin. Eivätkä matkailijat samalla tavalla katso, onko juhlapyhä vai ei, Laura Aalto sanoo.

Turisteja Sibelius-monumentilla. Toni Määttä / Yle

Turisteja tulee, olipa juhannus tai ei

Turisteja riittää Helsingissä juhannuksenakin. Viikonlopun aikana esimerkiksi suuret risteilyalukset tuovat päivittäin mukanaan tuhansia risteilymatkailijoita.

Suurimpien hotelliketjujen hotelleissa juhannus on Helsingissä tavallista kesäviikonloppua hiljaisempi. Scandic Hotelleista kuitenkin kerrotaan, että sekä juhannuksena että muina juhlapyhinä Helsingissä yöpymisissä on näkyvissä pientä kasvua.

Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtajan Timo Lapin tuntuman mukaan ravintolapalveluiden kysyntä on aiempiin juhannuksiin verrattuna kasvanut hieman myös esimerkiksi Tampereella, Oulussa ja Kuopiossa. Helsingissä trendi on kuitenkin selkein.

– On enemmän nuoria aikuisia, jotka eivät lähde mökkeilemään, vaan viettävät kaupunkijuhannusta, Timo Lappi sanoo.

Suunnitelmana "go with the flow"

Noora Novitsky-Wahlroos (vas.), Johanna Kirkkari, Valtteri Veijanen ja Mikko Wahlroos viettivät juhannusaaton iltapäivää merikylpylässä. Toni Määttä / Yle

Allas Sea Poolilla juhannusaattona iltapäivällä miehensä ja ystäviensä kanssa uimassa oleva Noora Novitsky-Wahlroos pitää kaupunkijuhannusta hyvänä vaihtoehtona. Pieni sade ei tunnu latistavan tunnelmaa.

– Ei ole mitään tarkkaa suunnitelmaa. Go with the flow, katsotaan mitä tapahtuu, hän summaa.

Kaupunkijuhannuksen paras puoli on Noora Novitsky-Wahlroosin mielestä lyhyt kotimatka.

– Pääsee omaan sänkyyn nukkumaan, hän sanoo ja nauraa.