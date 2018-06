Yhteys herpeksen ja Alzheimerin taudin välillä näyttää vahvistuvan

Kiistelty hypoteesi siitä, että virusten ja Alzheimerin taudin välillä on syy ja seuraus -yhteys, on saanut tukea yhdysvaltalaistutkimuksessa. Sen mukaan herpesvirukset saattavat häiritä aivojen geneettistä säätelyverkostoa ja vaikuttaa siten Alzheimerin taudin puhkeamiseen tai etenemiseen.

Alzheimerin tauti on tunnettu yli sadan vuoden ajan, mutta syiden tutkiminen ja hoitokeinojen kehittäminen on vaikeaa, koska tauti näyttäytyy hyvin hitaasti. Arvellaan vievän 20–30 vuotta, ennen kuin tauti alkaa näkyä muistikatkoksina ja muina ilmeisinä oireina.

Arizonan osavaltioyliopiston (siirryt toiseen palveluun) ja Mount Sinain sairaalan tutkijat tekivät kolmen suuren aivonäytepankin tiedoista kartoituksen geeneistä, joiden toiminta häiriintyy tai aktivoituu Alzheimerin taudin edetessä. Näytteitä oli noin tuhannen kuolleen ihmisen aivoista.

Tutkimuksessa selvisi, että Alzheimerin tautia sairastavien aivoissa on enemmän herpesviruksia kuin ihmisillä yleensä, ja eniten viruksia löytyi niiltä, joiden Alzheimerin tauti oli ollut ankara.

Tutkimus on vapaasti luettavissa Neuron-lehdestä (siirryt toiseen palveluun).

"Virukset suorastaan huusivat, että täällä ollaan"

Geenitutkija Joel Dudley kertoo, ettei tutkijaryhmä suinkaan lähtenyt etsimään aivoista viruksia vaan geneettisiä kohteita, joihin voitaisiin soveltaa muihin tarkoituksiin kehitettyjä lääkkeitä.

Niin vain kävi, että kaikki data-analyysissa viittasi viruksiin, sanoo Dudley. Virukset suorastaan huusivat meille, että täällä ollaan, lisää tutkimuksen johtaja, apulaisprofessori Ben Readhead.

Alzheimerin tautia sairastaneilta löytyi runsaasti kahta herpesvirusta, HHV-6A:ta ja HHV-7:tä. Muita aivoja rappeuttavia sairauksia poteneilla ei havaittu vastaavaa määrää, vaikka monenlaiset virukset sinänsä ovat tavallisia ikääntyneiden ihmisten aivoissa.

Tutkijat ovat kiistelleet siitä, voisivatko virukset ja bakteerit olla syypäitä Alzheimerin tautiin, vai käyttävätkö ne vain tilaisuutta hyväkseen ja asettuvat aivoihin, kun tauti on haurastuttanut niitä.

Aivoihin kerääntyvä plakki on yksi Alzheimerin tunnusmerkeistä. Mount Sinain lääketieteellinen tiedekunta

Avaus uusille hoitomuodoille?

Kun tutkijat laativat verkkomalleja virusten ja ihmisten geenien mahdollisesta vuorovaikutuksesta, he havaitsivat niiden säätelevän toisiaan. Kyseiset ihmisgeenit olivat juuri niitä, jotka on aiemmissa tutkimuksissa yhdistetty lisääntyneeseen Alzheimerin taudin riskiin.

Tutkijat myöntävät, ettei tulosten perusteella voida väittää herpesviruksia Alzheimerin taudin perussyyksi, mutta oireet saattavat pahentua, kun elimistössä uinuneet virukset aktivoituvat.

HHV-6 ja HHV-7 ovat tyypillisesti lapsuudessa tarttuvia viruksia, jotka aiheuttavat vauvarokkoa. Muiden herpesvirusten tavoin ne eivät tartuttuaan koskaan poistu ihmisestä.

Onko Alzheimer oheisvahinko?

Tulokset ovat linjassa niiden tutkimusten kanssa, joissa on selvitetty, mikä aiheuttaa plakkia Alzheimerin tautia sairastavan aivoihin.

Beta-amyloidiproteiiniplakki on päätelty aivojen mahdolliseksi puolustusreaktioksi tulehdusta vastaan. Alzheimerin tauti saattaa olla tulehduksen vastustamisesta koituva oheisvahinko, tutkijat ehdottavat.

Tarttuvan viruksen mahdollinen vaikutus ei tarkoita, että itse Alzheimerin tauti olisi tarttuva, Readheadin tutkimusryhmä korostaa. Sen mukaan havainto antaa kuitenkin uutta aihetta etsiä virusten vastaisia hoitoja, joilla Alzheimerin tautiin voitaisiin puuttua ennen oireiden ilmestymistä.

Herpesvirus on miljardien seuralainen

Herpesvirusten nujertaminen on helpommin sanottu kuin tehty. Rokotetta on yritetty kehittää 1930-luvulta asti, mutta toiveet ovat kariutuneet virusten oveluuteen.

Ne ovat oppineet piiloutumaan syvälle keskushermostoon, jonne ihmisen immuunijärjestelmä ei voi hyökätä vaarantamatta hermosoluja. Myös rokotteen hyökkäys herpestä vastaan voisi aiheuttaa hermovaurioita.

Myös vesirokkovirus kuuluu herpesten heimoon. AOP

Herpesvirukset ovat erittäin tavallisia. Yleiskielessä herpeksellä tarkoitetaan yskänrokkoa tai sukupuoliherpestä aiheuttavia HSV1- ja HSV2-viruksia, mutta herpeksen heimo on asialla vauvarokon lisäksi myös vesirokko- ja vyöruusutartunnoissa.

Miljardeilla ihmisilla on verenkierrossaan huuliherpestä aiheuttava HSV-1-virus, arvioi Maailman terveysjärjestö WHO (siirryt toiseen palveluun). Myös sukupuoliherpestä aiheuttavalla HSV-2-viruksella on satoja miljoonia kantajia.

Useimmat eivät tiedä tartunnastaan, sillä oireet – ainakin vakavat – ovat tartuntojen määrään nähden harvinaisia. Virus voi kuitenkin tarttua myös oireettomalta kantajalta.