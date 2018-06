Molempien Koreoiden johtajille kutsu Venäjälle – Putin kutsuu johtajia talousfoorumiin Vladivostokiin

Venäjän presidentti Vladimir Putin on kutsunut sekä Etelä-Korean presidentin Moon Jae-inin että Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin vierailemaan Venäjälle. Putin ilmoitti asiasta Moonin Moskovan-vierailun yhteydessä. Putin on kutsunut heidät Vladivostokissa 11. syyskuuta alkavaan talousfoorumiin, jonne on pyydetty myös Kiinan ja Japanin johtajat.

– Olisimme iloisia voidessamme nähdä teidät kunniavieraana Vladivostokin foorumissa, Putin sanoi lehdistötilaisuudessa.

Tällä hetkellä vain Japanin pääministeri Shinzo Abe on vastannut kutsuun myöntävästi. Venäläismedian mukaan Kim ei ole vielä vastannut Putinin kutsuun.

Putin sanoi presidenttien lehdistötilaisuudessa olevansa tyytyväinen Kimin ja presidentti Donald Trumpin tapaamisesta Singaporessa.

– Toivomme, että se mahdollistaa liennytyksen Korean niemimaalla ja mahdollistaa kestävän turvallisuusjärjestelmän luomisen alueelle, Putin sanoi.

Putin myös vakuutti Moskovan pyrkivän ratkaisemaan Pohjois-Korean ongelmia.

Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in ja Venäjän presidentti Vladimir Putin saapuvat aulaan ennen virallisia neuvotteluja Moskovassa. Moon on kolmipäiväisellä virallisella vierailulla Venäjällä. Sergei Karpukhin / EPA

Moonin historiallinen vierailu Venäjällä

Kyseessä on Etelä-Korean presidentin ensimmäinen virallinen vierailu Venäjälle vuoden 1999 jälkeen. Moonin on määrä viettää Venäjällä kolme päivää.

Uutistoimistojen mukaan Putin ja Moon ovat sopineet yhteisistä hankkeista sähkön, kaasun ja rautateiden edistämiseksi Pohjois-Korean, Venäjän ja Etelä-Korean välillä. Yhteisessä lausunnossa puhuttiin ”suurista infrastruktuurihankkeista edistämään Koillis-Aasian rauhaa ja vaurautta”.

Moon sanoi Soulin olevan valmis edistämään "strategista kumppanuutta" Venäjän kanssa. Moonin mukaan Moskova ja Soul haluavat vahvistaa siteitään entisestään. Hän myös ilmaisi kunnioituksensa venäläiseen kulttuuriin ja kommentoi, että hän "rakastui Venäjään Tolstojin ja Dostojevskin lukemisen jälkeen".

Lauantain vierailun ohjelmassa on jalkapalloa. Moon käy katsomassa Etelä-Korean ja Meksikon välisen ottelun.

Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasi Etelä-Korean presidentti Moon Jae-inin Kremlissä Moskovassa. Sergei Karpukhin / EPA

Lähteet: AP, AFP, Reuters, STT