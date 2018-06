BMW-konserni varoittaa Britannian brexit-seurauksista

Autoalan suuryritys BMW varoittaa, että se kaipaa pikaisesti selkeyttä Britannian brexit-neuvotteluiden tuloksiin. BMW seuraa kannanotossaan lentokonevalmistajaa Airbusia, joka varoitti torstaina jättävänsä Britannian, jos maa eroaa EU:sta ilman tulevaa kauppasopimusta unionin kanssa.

BMW:n myynnistä ja brändistä vastaavaa johtokunnan jäsen Ian Robertson sanoo, että selvyyttä tarvitaan loppukesästä. BMW valmistaa muun muassa minejä ja rolls royceja. Yritys työllistää noin 8 000 ihmistä Britanniassa.

Yritykset valittavat siitä, etteivät ne kykene suunnittelemaan investointipäätöksiä. BMW varoittaa, että epävarmuus vaikuttaa investointipäätöksiin.

– Jos emme saa selvyyttä seuraavien kahden kuukauden aikana, meidän on aloitettava näiden varasuunnitelmien tekeminen. Tämä tarkoittaa, että sijoitamme rahaa järjestelmiin, joita emme välttämättä tarvitse ja jotka eivät ehkä ole käyttökelpoisia tulevaisuudessa. Britannian autoteollisuus on vähemmän kilpailukykyinen kuin se on tällä hetkellä erittäin kilpailukykyisessä maailmassa, kertoi BMW-edustaja Ian Robertson Britannian yleisradioyhyiö BBC:lle. (siirryt toiseen palveluun)

BMW:n Ian Robertson

Britannian hallitus sanoo olevansa vakuuttunut siitä, että se saa hyvän kauppasopimuksen EU:n kanssa, joka on hyvä myös teollisuudelle. Britannian pääministeri Theresa Mayn mukaan sopimus käsittää myös ilmailu- ja avaruusalan.

Airbus kuitenkin varoitti, että kaavaillun sopimuksen siirtymäaika vuoteen 2020 on yhtiön mukaan liian lyhyt.

Britannia jättää EU:n 29. maaliskuuta 2019. Brexit tulee voimaan maaliskuussa 2019, kaksi vuotta Britannian eroilmoituksen jälkeen.

Lue myös:

Trump uhkaa korottaa eurooppalaisten autojen tulleja

Airbus uhkaa lähtevänsä Britanniasta brexitin takia – brittihallitus: Britannia varma hyvästä kauppasopimuksesta

Lähteet: AFP, Reuters