Juhannuksen vietto on alkanut melko rauhallisesti – poliisia ovat työllistäneet rattijuopot ja pahoinpitelyt

Juhannusyö on sujunut melko rauhallisesti eri puolilla maata. Viranomaiset arvioivat kolean, tuulisen ja sateisen sään rauhoittaneen juhannuksen juhlintaa.

Poliisin mukaan eri puolilla maata on ollut hieman normaalia viikonloppua vilkkaampaa tai normaalin kesäviikonlopun meininki. Poliisia ovat työllistäneet erityisesti rattijuopot ja pahoinpitelijät. Rattijuoppoja on ollut lähes kaikilla alueilla. Esimerkiksi Pohjanmaalla on ollut tavallista enemmän autoilijoita, jotka ovat ajaneet humalassa. Uudellamaalla on ollut myös polttoainevarkauksia.

– Hieman normaalia rauhallisempi perjantai, mutta alkoholin ja huumeiden vaikutuksen alaisena ajaneet autoilijat ovat työllistäneet tavallista enemmän, kerrotaan Helsingin poliisin tilannekeskuksesta.

Itä-Suomessa Leppävirralla jalankulkija jäi auton alle, hän loukkaantui ja on viety sairaalahoitoon. Rantasalmella puolestaan veneonnettomuudessa 12 ihmistä saatiin pelastettua vedestä, mutta yhden pelätään hukkuneen.

Pelastuslaitokset ovat saaneet hälytyksiä muun muassa veden varaan joutuneista sekä saunapaloista.

Juhannusta juhlittiin Ylitornion Aavasaksalla sateisesta säästä huolimatta muun muassa lipunnoston ja musiikin merkeissä.

