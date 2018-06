Etiopiassa räjähdys pääministerin puhetilaisuudessa – loukkaantuneita useita kymmeniä

Al-Jazeeran paikalla ollut toimittaja: Poliisi kertonut, että loukkaantuneita on ainakin 100.

Etiopiassa useita ihmisiä loukkaantui räjähdyksessä ja sen aiheuttamassa sekasorrossa pääkaupungissa Addis Abebassa pidetyssä pääministerin tilaisuudessa lauantaina. Asiasta kertoi valtioon sidoksissa oleva media Fana Broadcasting Corporate.

Pääministerin henkilöstöpäällikön mukaan ainakin 83 olisi loukkaantunut, mutta kuolonuhreja ei ole. Aiemmin kerrottiin, että kuolonuhreja olisi ollut useita.

Etiopian pääministeri Abiy Ahmed oli juuri lopettamassa puhettaan kymmenille tuhansille ihmisille, kun alueella kuului räjähdys. Ihmiset menivät paniikkiin ja syntyi sekasortoinen tilanne esiintymislavan edessä. Pääministeri ei loukkaantunut tilanteessa, vaan hän pääsi nopeasti puhelavalta pois, kertoo media.

Lisätietoa räjähdyksestä ei ole kerrottu.

– Joitakin etiopialaisia haavoittui, ja jotkut ihmiset kuolivat. Tämän epäonnistuneen yrityksen takana ovat tahot, jotka eivät halua nähdä yhtenäistä Etiopiaa, pääministeri Abiy sanoi lauantaina televisiossa pian räjähdyksen jälkeen.

Abiy myös kutsui uhreja "rauhan ja rakkauden marttyyreiksi."

Al-Jazeera-uutiskanavan (siirryt toiseen palveluun) mukaan räjähdys oli kranaatti-iskuyritys. Al-Jazeeran toimittajan aiemman tiedon mukaan kuolonuhrien lisäksi ainakin 15 ihmistä on viety sairaalaan. Toimittaja kertoi myöhemmin, että poliisin mukaan jopa 100 ihmistä on loukkaantunut ja 15 heistä on vakavasti loukkaantuneita.

AFP:n toimittajan mukaan poliisi ampui kyynelkaasua tyhjentääkseen aukion, jolla tapahtuma oli. Uutistoimisto AP:n toimittaja näki räjähdyspaikalla yli tusinan ihmisen haavoittuneen.

AP:n haastatteleman silminnäkijän mukaan kranaatin oli yrittänyt heittää poliisin asuun pukeutunut mies.

Tilaisuus oli Abiyn ensimmäinen julkinen puhe hänen valintansa jälkeen. Abiy valittiin pääministeriksi huhtikuussa, ja hän on pitänyt puheita vain pienemmillä paikkakunnilla.

Abiy on tehnyt paljon muutoksia maansa sisällä.

Hän on muun muassa vapauttanut toisinajattelijoita, tehnyt talousuudistuksia ja muuttanut turvallisuusjoukkoja. Abiy myös ilmoitti yllättäen, että maa alkaa noudattaa rauhansopimusta ja vetää joukkonsa Badmesta.

Päivitetty 13:32: Uudet tiedot pääministerin henkilöstöpäälliköltä, loukkaantuneita on 83, mutta kuolonuhreja ei olisi. Korjattu, Abiy on pääministerin sukunimi, ei Ahmed. Päivitetty Al jazeeran toimittajan tiedot, ei kuolonuhreja, mutta loukkaantuneita ainakin 100.

