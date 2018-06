Woodstockin legendaarisen lavan paikka löytyi arkeologisissa kaivauksissa

Ei löytynyt Jimi Hendrixin plektraa eikä hippitytön helmiä, mutta Woodstockin kuuluisan mutaisen pellon arkeologisissa kaivauksissa saatiin tässä kuussa määriteltyä tarkka paikka, jossa artistit ja bändit esiintyivät kesällä 1969.

Juuri se olikin Binghamtonin yliopiston tutkijoiden tavoitteena, kun he aloittivat viisipäiväiset kaivauksensa aivan samoilla menetelmillä kuin millä arkeologisilla kaivauksilla tahansa.

Esinelöydöt olivat vaatimattomia, vain pullonsirpaleita ja tölkkien avausrenkaita. Kaivausten johtaja Josh Anderson on kuitenkin oikein tyytyväinen kuopista, jotka kertovat, mistä esiintyjät ja satojen tuhansien ihmisten yleisön erottanut aita tarkalleen kulki.

– Ihmiset voivat jatkossa seisoa tässä, katsoa kukkulalle ja sanoa, että juuri tuolla Hendrix soitti kitaraa puoli yhdeksältä aamulla, Anderson maalailee.

Heitä olisit kuullut ja nähnyt...

...jos olisit ollut Woodstockissa elokuussa 1969:

Janis Joplin

Joan Baez

Joe Cocker

Creedence Clearwater Revival

Crosby, Stills, Nash & Young

Santana

The Who

Grateful Dead

The Band

sekä 23 muuta artistia ja bändiä. (siirryt toiseen palveluun) Jimi Hendrix esitti Woodstockin viimeisen kappaleen Hey Joe.