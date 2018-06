Venäjä pommitti kapinallisten alueita Etelä-Syyriassa

Venäjä on tehnyt ilmaiskuja kapinallisten hallussa oleville alueille Etelä-Syyriassa. Ilmaiskut olivat ensimmäiset sen jälkeen, kun Jordania, Venäjä ja Yhdysvallat neuvottelivat Syyriassa sotatoimia rajoittavan aselevon vuosi sitten.

The Syrian Observatory for Human Rights –järjestön mukaan Venäjä teki 25 iskua kapinallisten hallussa pitämiin kohteisiin Daraan maakunnassa. Järjestö ei vielä tiedä, onko kukaan kuollut tai haavoittunut venäläisten tekemissä iskuissa.

Presidentti Bashar al-Assadille uskolliset joukot aloittivat ilma- ja tykistöiskut kapinallisalueille tiistaina. Sen jälkeen väkivaltaisuudet ovat lisääntyneet alueella ja ainakin 19 ihmistä on kuollut viikon aikana. Al-Assadin hallinnon tavoitteena on vallata takaisin kapinallisten vallassa olevia alueita Etelä-Syyriasta.

Hallituksen joukkoja on keskitetty alueelle viime viikkojen ajan. Tällä hetkellä kapinallisilla on hallussaan kaksi kolmannesta Daraan alueesta. YK on varoittanut, että väkivallan lisääntyminen uhkaa 750 000 ihmisen elämää kapinallisalueella Syyrian eteläosissa.

Lähteet: AFP, STT