Naiset saivat ajo-oikeuden Saudi-Arabiassa

Naiset pääsevät ajamaan autolla sunnuntaina Saudi-Arabiassa. Äärikonservatiivisessa Saudi-Arabiassa naisilla ei ole ollut aiemmin mahdollisuutta saada ajo-oikeutta. Varsinkin maan uskonnollinen sivistyneistö on ollut sitä meiltä, että saudinaisille ajo-oikeus on sopimatonta ja, että he ovat ratin takana vaaraksi koko yhteiskunnalle.

Saudi-Arabiassa yhteiskuntaa uudistetaan parhaillaan modernimmaksi ja naisten ajo-oikeuden saaminen on tärkeä osa sitä. Kruunuprinssi Muhammed bin Salman on ollut yksi valtion uudistamisen tärkeimmistä puolestapuhujista.

Lähes kolmen vuosikymmnen ajan saudinaiset ovat vaatineet ajo-oikeutta. Toisissa muslimivaltioissa naisilla on ollut ajo-oikeus pitkään.

Tähän mennessä saudinaiset ovat joutuneet turvautumaan autokuljettajiensa, aviomiehiensä, isiensä ja veljiensä apuun arkipäiväisten asioiden hoidossa. Ajo-oikeuden myötä he voivat liikkua vapaammin.

Naisilla on mahdollisuus liikkua töihin omilla autoillaan ja heillä on myös mahdollisuus entistä paremmin harrastaa vapaa-ajallaan, koska he eivät ole enää riippuvaisia kuljetuksista.

Saudi-Arabiassa uskotaan yleisesti vielä, että naiset eivät ole henkisesti tarpeeksi kypsiä ajamaan autolla. Yleinen käsitys maassa on vielä se, että naiset tulevat aiheuttamaan paljon onnettomuuksia.

Lähteet: AP