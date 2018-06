EU-maat kokoontuvat kriisi-istuntoon maahanmuutosta: Italia ei halua tarjota Merkelille pelastusvenettä, Suomi seuraa draamaa sivusta

Italian uusi hallitus on ottanut aiempaa jyrkemmän kannan maahanmuuttoon. Kiistan ytimessä ovat Saksan ja Italian uudet sisäministerit.

BrysselEuroopan komission päärakennuksessa Berlaymontissa näytellään tänään iltapäivällä suurta eurooppalaista draamaa, vaikka näytelmän varsinaiset päähenkilöt eivät ole edes paikalla.

Paikalla ovat 16 EU-maan johtajat. Komission mukaan koolla ovat maat, jotka "ovat kiinnostuneita löytämään eurooppalaisia ratkaisuja" maahanmuutto- ja turvapaikka-asioihin.

Kokous on kutsuttu koolle Saksan pyynnöstä. Johtajien sijaan viimeaikaisen maahanmuuttoriidan päähenkilöt ovat kuitenkin sisäministereitä.

Saksan sisäministeri Horst Seehofer ja hänen CSU-puolueensa ovat antaneet liittokansleri Angela Merkelille kesäkuun loppuun saakka aikaa löytää Merkelin haluama "eurooppalainen ratkaisu" turvapaikanhakijapulmaan. Seehofer haluaa käännyttää rajalta hakijat, jotka ovat jo rekisteröityneet jossain toisessa jäsenmaassa.

Varsin monen tulijan kohdalla tämä toinen maa on Italia, jonka sisäministeri Matteo Salvini torppasi jo viikolla julkisuuteen vuodetun päätelmäluonnoksen. Siinä jäsenmaat olisivat sitoutuneet tekemään kaikkensa estääkseen turvapaikanhakijoiden liikkumisen maiden välillä.

Seehoferin CSU-puolueen kannatus vuotaa kansallismielisen AfD-puolueen suuntaan ennen syksyllä pidettäviä Baijerin osavaltiovaaleja. Salvini taas johtaa sisäministerin paikalta Italian toiseksi suurinta puoluetta Legaa eli Pohjoisen liittoa, joka menestyi maaliskuun vaaleissa tarjoamalla kovaa linjaa maahanmuuttoon.

Eurooppalainen maahanmuuttoriita otti lisää kierroksia eilen lauantaina. Italian hallituksen toinen todellinen päättäjä, Viiden tähden liikkeen johtaja Luigi Di Maio kirjoitti Facebookissa että Ranskasta uhkaa tulla Italian ykkösvihollinen maahanmuuttoasioissa.

Kirjoitus oli vastaus Ranskan presidentti Emmanuel Macronin tokaisuun, jonka mukaan Italiaan ei kohdistu nyt samaa maahanmuuttopainetta kuin viime vuonna. Di Maion mukaan paine jatkuu osittain siksi, että Ranska ei päästä tulijoita Italiasta oman rajansa yli.

Italian, Saksan ja Ranskan välisessä kolmiodraamassa riittää pureskeltavaa johtajille Berlaymontin 13. kerroksessa. Suomen hallitus ilmoitti torstai-iltana kello 23.30, että myös pääministeri Juha Sipilä (kesk.) osallistuu sunnuntain kokoukseen.

Suomi on syrjässä kovimmasta riidasta. Yksi syy on se, että seuraavan muuttoliikekriisin kohdalla Suomi varautuu olemaan paitsi turvapaikanhakijoiden kohdemaa, myös se maa jossa heidät ensiksi rekisteröidään. Siksi Suomi on valmis tukemaan myös turvapaikanhakijoiden siirtoja etulinjan maista muualle.

Tämän siirtokiistankaan pääpukareita ei Berlaymontissa tänään nähdä. Puola, Unkari, Tšekki ja Slovakia ilmoittivat boikotoivansa kokousta. Tosin on epäselvää, oliko niiden johtajia varsinaisesti edes kutsuttu paikalle. Samat maat ovat johdonmukaisesti torjuneet kaikki pyrkimykset ryhtyä siirtelemään hakijoita jäsenmaasta toiseen.

Kokouksen alkuperäinen, julkilausumaton tavoite lienee silti yhä voimassa. Merkel tarvitsee eurooppalaisen ratkaisun saadakseen Seehoferin perääntymään. Jos ei nyt, niin viimeistään varsinaisessa huippukokouksessa torstaina ja perjantaina.

Mutta mitä enemmän sellaista ratkaisua haetaan, sitä tiukempaan solmuun koko maahanmuuttokysymys tuntuu menevän.