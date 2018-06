Paluuliikenteessä ruuhkahuippu – vitostiellä Kuortin kohdalla edetään kävelyvauhtia

Juhannuksen paluuliikenne alkoi vilkastua sunnuntaina kello 14 maissa.

– Etelä-Suomen teillä ruuhkahuippu on juuri nyt päällä. Liikennemäärät ovat nousseet korkeiksi ja nopeudet ovat alkaneet paikoin putoamaan, kertoi liikennepäivystäjä Marko Kolattu Tampereen tieliikennekeskuksesta kello 15.45.

Kolatun mukaan esimerkiksi Tampereelta etelään nopeudet ovat Lempäälän kohdalla pudonneet 90 km tunnissa.

– Automatiikka on liikenteen runsauden vuoksi pudottanut rajoituksen 100 km tunnissa 120km:sta.

– Nelostiellä ajetaan noin 100 km tuntivauhtia ja Mäntsälässä nopeudet ovat käyneet alle 100 km:ssa. Nelostien nopeusrajoitus on 120 km tunnissa. Liikennettä on yli 3 000 ajoneuvoa tunnissa eli liikenne on melko runsasta. Kolattu sanoi.

Perinteisissä ruuhkapaikoissa kuten Kuortissa vitostiellä liikenne on jonoutunut. Liikenne alkoi puurotua hieman ennen kolmea iltapäivällä.

– Parinkymmenen kilometrin matkalla mennään pahimmillaan ihan kävelyvauhtia Mäntyharjun Koirakiven kohdalta Koskenmyllyn liittymään Heinolassa, Kolattu kertoo.

Jonoutumia on syntynyt myös Jyväskylästä etelään Tampereelle tultaessa Alasjärven kohdalle.

– Etelästä on nousemassa sateita, ne saattavat hidastaa liikennettä entisestään, jos vielä silloin ruuhkat ovat päällä, Kolattu sanoo.

Hän arvelee, että paluuliikenne jatkuu aina kello 21–22 asti, mutta uskoo ruuhkapaikoilla tilanteen helpottavan iltakahdeksaan mennessä.

