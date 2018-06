Herätys: Erdoğan voitti Turkin presidentinvaalit, ratatöistä poikkeuksia Helsingin lähijunaliikenteeseen ja lasten kasvukäyrät ahdistavat vanhempia

Erdoğan voitti presidentinvaalit Turkissa

Turkissa istuva presidentti Recep Tayyip Erdoğan on varmistunut presidentinvaalien voittajaksi. Äänistä on laskettu lähes kaikki. Erdogan saanut niistä 52,5 prosenttia. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan Sadi Güvenin mukaan Erdoğanin ääniosuus takaa hänelle absoluuttisen enemmistön äänistä.

Ratapihaa remontoidaan Helsingissä – Näin se vaikuttaa junalla kulkemiseesi

Helsingin ratapihan ensimmäisen vaiheen parannustyöt vaikuttavat HSL:n lähijunaliikenteeseen tästä päivästä lähtien. Osa junista ei kulje päiväsaikaan lainkaan Helsingin ja Pasilan välillä.

Helsingin ratapihan toimivuutta parannetaan. Yle

Äidit ja isät ahdistuvat lastensa kasvukäyristä

Lasten kasvukäyrät aiheuttavat ahdistusta äideille ja isille. Ilmiö on havaittu monissa neuvoloissa ja myös kouluterveydenhuollossa. Osa vanhemmista on pyytänyt, ettei kasvukäyriä näytettäisi heille enää lainkaan. Monissa kouluissa terveydenhoitajat eivät enää näytä kasvukäyriä vanhemmille ja lapsille, elleivät he sitä vaadi.

Petri Lassheikki / Yle

Huijarit tekevät julkaisutarjouksia tutkijoille

Avoin tiede, joka sallii kenen tahansa lukea tutkijoiden julkaisuja, on muuttunut vaaran paikaksi tieteentekijöille. Tutkijoiden sähköpostiin tulee jatkuvana virtana julkaisutarjouksia ties minkälaisista paikoista, jotka lupaavat avointa julkaisua. Jos näihin tarttuu, luvassa voi olla ongelmia.

Tutkijoiden sähköpostiin tulee jatkuvasti tarjouksia saalistajajulkaisuista, etenkin konferenssien jälkeen Yle

Luvassa poutaa ja paikallisia sadekuuroja

Aamulla tulee sadekuuroja maan etelä- ja itäosassa. Päivällä heikko säärintama yltää lounaisrannikolta Pohjois-Karjalaan ja siinä yhteydessä tulee paikoin sadekuuroja. Muutoin viikko alkaa laajalti poutaisena. Lue lisää säästä täältä.