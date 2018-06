Media: Turkin presidentti Erdoğan johtaa ääntenlaskentaa – oppositiojohtaja kannustaa valvomaan vaalihuoneistoja vilpin varalta

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan johtaa ääntenlaskentaa presidentinvaaleissa. Hän on saanut noin 59 prosenttia äänistä, kun niistä on laskettu noin 20 prosenttia, televisiokanava TRT kertoo.

Turkista ekat tulokset. TRT:N mukaan Erdogan johtaa 59 prosentilla, Incellä 25 prosenttia. AKP:n vaaliliitolla 68 prosenttia, opposition vaaliliitolla + HDP:lla 28 prosenttia.

Huomiona että äänistä laskettu vasta 17 prosenttia, ja ekat tulokset tulevat AKP:n ydinalueilta. — Sanna Raita-aho (@SannaRaitaaho) 24. kesäkuuta 2018

Erdoğanin tärkein vastaehdokas Muharrem Ince jäi tässä vaiheessa 25 prosenttiin. Tänään järjestettyjen presidentin- ja parlamenttivaalien äänestys loppui viideltä Suomen aikaa, ja alustavia tuloksia odotetaan iltayhdeksän aikoihin.

Oppositiopuolue CHP:n ehdokas Ince on kehottanut kansalaisia suojelemaan vaaliuurnia ääntenlaskennan ajan. Hänen mielestään tarkkailijoiden on pysyttävä vaalihuoneistoissa, kunnes he saavat käsiinsä vahvistetun tuloksen.

Oppositiopuolue CHP:n ehdokas Ince varoitti jo aiemmin mahdollisesta vilpistä. Oppositio ja kansalaisjärjestöt ovat lähettäneet vaalihuoneistoihin peräti puoli miljoonaa tarkkailijaa.

Suuri osa oppositiosta on liittoutunut vaaleissa istuvaa presidenttiä Recep Tayyip Erdoğania ja hänen AK-puoluettaan vastaan. Jos oppositio menestyy ja kurdimielinen HDP ylittää äänikynnyksen, valtapuolueen asema horjuu.

Vaalien myötä Turkissa otetaan käyttöön perustuslain uudistus, joka keskittää valtaa presidentille. Jo nyt presidentti Erdoğan on ajanut oppositiota ja kansalaisyhteiskuntaa ahtaalle.

Lähteet: AP, Reuters