Uudet turvapaikanhakijoiden käsittelykeskukset saivat tukea EU-johtajilta

BrysselBrysselissä järjestetty hätäkokous maahanmuuttoasioista antoi vauhtia Eurooppaan pyrkijöiden yhteisille käsittelykeskuksille.

EU selvittää mahdollisuutta perustaa keskuksia, joissa mereltä pelastettujen Eurooppaan pyrkijöiden asema käsiteltäisiin pikavauhtia. Ideana olisi palauttaa suoraan ne, joilla ei ole perusteita turvapaikan saamiselle Euroopasta.

Keskukset voisivat sijaita myös Euroopan ulkopuolella, esimerkiksi Pohjois-Afrikassa. Suomella ei ole vielä kantaa ehdotukseen.

– Se, että onko se EU:n sisällä vai ulkona on yksi päätettävistä kysymyksistä. Kyllä me luotamme siihen, että (YK:n pakolaisjärjestön) UNHCR:n mukanaolo on osaltaan takaamassa sitä, että olot ovat kunnolliset siellä leireillä, sanoi pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kokouksen jälkeen.

Sunnuntain kokouksessa oli koolla 16 EU-maata. Keskusideasta keskustellaan koko EU:n kesken torstaina pidettävässä huippukokouksessa.

"Laitonta siirtolaisuutta vähennettävä"

Pienemmän kokoonpanon keskustelun perusteella vaikuttaa ilmeiseltä, että maat haluavat entisestään suitsia Eurooppaan suuntautuvaa muuttoliikettä, joka on jo vähentynyt pakolaiskriisivuotta 2015 edeltäneelle tasolle.

– Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että laitonta siirtolaisuutta on vähennettävä, että haluamme suojella rajojamme ja että olemme kaikki vastuussa kaikista osa-alueista, sanoi Saksan liittokansleri Angela Merkel.

Merkelin mukaan samaa mieltä oltiin myös siitä, että EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontexia on vahvistettava kaavailtua nopeammin ja sen mandaattia laajennettava. EU:n komissio on ehdottanut, että unionille perustettaisiin 10 000 rajavartijan pysyvä joukko.

Samalla johtajat tosin korostivat, että tarkoitus ei ole vain sysätä tulijoita takaisin Afrikkaan.

– Olen tyytyväinen, että tämä kokous poisti pöydältä ratkaisut, jotka eivät ole arvojemme mukaisia: Ratkaisut, jotka olisivat turvautuneet pakkopalautuksiin tai jotka eivät olisi olleet kansainvälisen lain mukaisia, sanoi Ranskan presidentti Emmanuel Macron.

Italialta uusi suunnitelma

Kokouksen alla huomio keskittyi kahteen asiaan: Saksan liittokansleri Merkelin tukalaan sisäpoliittiseen tilanteeseen, ja Italian uuden hallituksen entistä jyrkempiin linjauksiin.

Italian pääministeri Giuseppe Conte esittelikin kokouksessa oman suunnitelmansa Euroopan maahanmuutto-ongelmien ratkaisemiseksi. Sipilän mukaan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker oli todennut keskustelussa, että suurin osa Italian ehdottamista toimista oli jo toteutettu.

Italia oli ehdottanut esimerkiksi EU-rahoituksen kytkemistä maahanmuuttajien vastaanottamiseen keinona saada haluttomat maat huolimaan osansa tulijoista. Kaikkein kriittisimmät Visegrad-maat Tsekki, Slovakia, Puola ja Unkari tosin boikotoivat sunnuntain kokousta.

– Olen erittäin tyytyväinen. Olemme ohjanneet keskustelua oikeaan suuntaan, Conte twiittasi kotimatkalta kokouksen jälkeen.

Merkel haluaa sopimuksia

Merkelin kotimaiseen asemaan kokous ei vielä tullut konkreettista uutta. Sisäministeri Horst Seehofer ja hänen CSU-puolueensa ovat antaneet Merkelille kesäkuun loppuun saakka aikaa löytää "eurooppalainen ratkaisu" siihen, että muissa jäsenmaissa rekisteröityjä turvapaikanhakijoita tulee Saksankin rajojen yli.

Jos ratkaisua ei löydy, Seehofer uhkaa pystyttää rajatarkastukset Saksan ulkorajoille ja käännyttää tulijat. Merkel on ehdottanut ratkaisuksi kahdenvälisiä sopimuksia rekisteröityjen hakijoiden palautuksista muiden jäsenmaiden ja Saksan välillä.

Konkreettisia sopimuksia Merkel ei ainakaan kertonut kokouksen yhteydessä tehneensä.

Etenikö "eurooppalainen ratkaisu", pääministeri Sipilä?

– Ainakin tämä ulkoinen ulottuvuus on ottanut selvän askeleen eteenpäin, Sipilä sanoi, viitaten käsittelykeskuksiin, rajavalvonnan tiivistämiseen ja lähtömaiden kanssa tehtävään yhteistyöhön.