Konferenssileski maistelee nyt viinejä hotellissa kyhjöttämisen sijaan – USA:ssa lomapäivien vähyyttä paikataan työmatkoihin yhdistettävillä minilomilla

Lomaa ja työtä yhdistävä "workcation" -ilmiö on synnyttänyt Yhdysvalloissa uusia liikeideoita.

SAN FRANCISCO Crystal Lowe istui hotellihuoneessa ja tylsistyi. Lowen aviomies oli konferenssissa. Vaimo pelasi tietokonepasianssia aikaa tappaakseen – jälleen kerran.

– Minusta kehittyi todella hyvä pasianssin pelaaja. Mutta ikävystymisestä syntyi bisnesidea nimeltään Spousetivities, Coloradossa asuva Lowe kertoo nyt reilu kymmenen vuotta myöhemmin.

Spousetivities on yhdistelmä kahdesta englanninkielisestä sanasta ”spouse” ja ”activities” eli puoliso ja aktiviteetit.

Lowe hoksasi, että monien kongressien ja konferenssien Yhdysvalloissa on myös lukemattomia hotellihuoneissaan kököttäviä, puolisoaan odottavia ihmisiä.

Hän pani pystyyn yrityksen ja alkoi myydä konferenssien oheen puolisoille ja perheenjäsenille lomaohjelmaa tuottavaa palvelua.

Ohjelmassa on ollut espanjalaisen ruoantekokurssia, kaupunkikierroksia ja jopa pikkumatkoja.

Crystal Lowe iloitsee, että konferenssileskien viihdyttämisbisneksensä, "Spousetivities" on kymmenessä vuodessa kasvanut valtavasti. Osallistujia oli alussa kymmenkunta, nykyään enimmillään useita satoja. Nina Svahn

IT-ammattilaiset ovat workcation-etujoukkoa

Lowen kehittämää spousetivities-bisnestä on vauhdittanut toinen yhdysvaltalaisten kehittelemä sanayhdistelmä "workcation" eli työn ja loman yhdistäminen, "work" ja "vacation".

Workcation-ilmiössä työtä tehdään jossain muualla kuin työpaikalla, vaikkapa läppäri sylissä rantatuolissa. Pääasia on lähteä paikkaan, jossa voi töiden teon ohessa tai niiden jälkeen myös lomailla.

Virginialainen Beth Fisher yhdistää aviomiehensä kanssa usein työtä ja lomailua.

Nyt hän on San Franciscossa, missä hänen miehellään on IT-alan konferenssi. Konferenssiviikon aikana Beth Fisher työskentelee pari päivää, mutta lomailee saman verran.

Lomapäivinään hän osallistuu Crystal Lowen räätälöimään spousetivities-ohjelmaan. San Franciscon ruokakulttuuriin tutustuessa hujahti jo yksi päivä. Toinen kuluu viinitilakierroksella.

– Mieheni taitaa juuri nyt olla pitämässä esitystään, Fisher naurahtaa ja katsoo kelloa. Itse hän on hetki sitten maistellut viittä erilaista kalifornialaista kuohuviiniä, yhdessä noin kymmenen muun spousetivities-osallistujan kanssa.

Kierroken osallistujat saivat maistettavakseen erilaisia kuohuviinejä. Nina Svahn

Edellisellä viinitilalla he ovat oppineet, että paras tapa munata itsensä viinimaistajaisissa on nielaista viini saman tien. Oikeaoppinen maistelija pyöräyttää lasia, haistaa, pitää viiniä hetken suussaan ja nielaisee vasta sitten.

San Franciscon keskustassa, messukeskuksessa Bret Fisher on saanut vaimoltaan kuvaviestin viinitilalta ja on mielissään.

– Konferenssit ovat aina isoissa matkailukaupungeissa. Aiemmin ei ollut mukava kertoa kotiin palatessa kaikesta näkemästään ja kokemastaan hauskasta, mistä toinen on jäänyt paitsi, Bret Fisher sanoo.

IT-ammattilaisten työt kulkevat kannettavan tietokoneen mukana minne vain. Fisherit ovatkin viime vuosina ottaneet säännölliseksi tavakseen yhdistää konferenssimatkoihinsa lomapäiviä. Näin pariskunta on nähnyt yhdessä muun muassa Kööpenhaminan ja Budapestin.

– Ilman konferenssia emme olisi tuskin koskaan päätyneet Budapestiin, mutta me molemmat rakastimme sitä kaupunkia, Beth Fisher kertoo.

IT-yrittäjä Bret Fisher yhdistää työn ja lomailun säännöllisesti konferenssimatkoillaan. Hän lomaili tällä tavoin vaimonsa kanssa myös Kööpenhaminassa ja Budapestissä. Nina Svahn

USA:ssa yli puolet jättää lomapäiviä käyttämättä

Ei ole yllätys, että "workcation" on noussut pintaan juuri Yhdysvalloissa. Se on tapa pidentää lomaa tai ainakin loman tuntua maassa, jossa tehdään pitkää päivää ja lomaillaan eurooppalaisiin verrattuna varsin vähän.

Yhdysvaltalaisilla on vuodessa keskimäärin 17 lomapäivää. Lakisääteistä lomavelvoitetta ei ole.

Tuoreen tilaston (siirryt toiseen palveluun) mukaan lähes neljäsosa yhdysvaltalaisista ei ole lomaillut yli vuoteen, ja yli puolet jättää lomapäivistään osan käyttämättä.

– Työelämä Yhdysvalloissa on jatkuvaa painamista. Olemme jo pitkään olleet niin ylirasittuneita ja väsyneitä, että se on vaikuttanut perheisiin. Viime aikoina on alettu ymmärtää, että pitäisi löytää keinoja viettää enemmän aikaa perheen kanssa, Lowe sanoo.

Hän iloitsee, että yrityksensä voi olla mukana auttamassa yhdysvaltalaisperheitä työ- ja vapaa-ajan yhdistämisessä.

– Olen saanut pelkästään myönteistä palautetta. Yksi parhaista tuli pariskunnalta, jonka parisuhde oli jo lähes karilla. He katsoivat suhteensa lujittuneen, kiitos yhteisen konferenssimatkan, Lowe iloitsee.

Toisinaan Crystal Lowe on järjestänyt spousetivities-puolisoaktiviteetteja myös konferenssin päätyttyä, jotta koko perhe pääsee mukaan.

Kalifornian viinitilakierrokselle osallistui pääasiassa vaimoja sekä pari tytärtä, mutta on mukana ollut miehiäkin – ja kerran erään intialaisen konferenssivieraan iäkkäämpi äiti.

Viinitilakierroksella Spousetivities-osallistujat oppivat, että rypäleet poimitaan aamulla ja vain parhaat kelpaavat viiniin. Nina Svahn

"Workcation" vetoaa erityisesti nuoriin

Työn ja lomailun yhdistäminen houkuttaa Yhdysvalloissa erityisesti nuorempaa kaksi-kolmekymppisten ikäluokkaa, eli niin sanottuja millenniaaleja. Asiantuntija-arvioiden mukaan syy tähän voi olla se, että nuorilla on lähtökohtaisesti vähemmän lomapäiviä kuin vanhemmilla kollegoillaan.

Vanhemmat yhdysvaltalaisikäluokat sen sijaan epäilevät, ettei työn ja loman yhdistelmä korvaa aitoa vapaa-aikaa. Fishereitä se ei huoleta, sillä heillä on selvä perusperiaate "workcationinsa" onnistumiseksi.

– Lisäämme konferenssin jälkeen kalenteriin muutaman pelkän lomapäivän. Olemme tarkkoja siitä, että noina päivinä tietokoneet pidetään kiinni, ja nautimme yhteisestä ajastamme, Beth Fisher kertoo.

Viinitilaretkeläisten pikkubussi palaa konferenssihotellille sopivasti samaan aikaan, kun Bret Fisherin konferenssipäivä on päättynyt. Pariskunta lähtee illalliselle yhdessä.

– Tämä sopii meille loistavasti, tuntuu kuin emme olisi töissä lainkaan, Bret Fisher sanoo.

Juttua varten on haastateltu myös US Travel Associationin Kate DeBaunia.