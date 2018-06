Perinteikkään lomakylän uusi omistaja kertoi huimat suunnitelmansa – 100 miljoonalla eurolla kylpylä, hotelli ja loma-asuntoja

Tästä on kyse Golden Lake Villas Oy suunnittelee Luumäelle Etelä-Suomen suurinta matkailukeskusta.

Noin 50 hehtaarin maa-alueella on matkailukeskuksen rakentamisen mahdollistava asemakaava.

Alueelle rakennettaisiin hotelli, kylpylä ja loma-asuntoja sekä pientaloja.

Hankkeen kustannusarvio on 100 miljoonaa, ja sille etsitään parhaillaan rahoittajia.

LuumäkiJättiläismäinen matkailukeskus on nousemassa eteläkarjalaisen Luumäen Kivijärven rantaan, mikäli luumäkeläisten Markku ja Jukka Rusasen omistaman Golden Lake Villas Oy:n suunnitelmat toteutuvat.

Golden Lake Villas osti seitsemän vuotta sitten Taavetin lomakylän Lomaliiton konkurssipesältä. Yhtiön suunnitelmissa on rakentaa alueelle hotelli, kylpylä ja loma-asuntoja. Alueelle on kaavoitettu myös pientalotontteja.

Matkailukeskus tulisi entisen Taavetin lomakylän maille Kuutostien tuntumaan.

– Kyseessä on Etelä-Suomen isoin matkailuhanke, missä on asemakaava valmiina. Asemakaavassa on 8 000 neliötä hotellille ja 3 000 neliötä kylpyläalueelle, sanoo Rusanen.

Noin 50 hehtaarin laajuinen maa-alue rajoittuu pohjoisessa Kivijärveen ja etelässä Kuutostiehen. Alueella on 1,7 kilometriä rantaviivaa sekä voimassa oleva asemakaava. Rakennusoikeutta on toimitusjohtaja Markku Rusasen mukaan yhteensä 42 500 kerrosneliömetriä.

Matkailukeskushankkeen kokonaiskustannusarvio on 100 miljoonaa euroa.

Rusaset kuuluivat aikoinaan Conte Invest -yhtiönsä taustavoimina Lappeenrannan Huhtiniemeen kylpylä-hotellia suunnitelleeseen yhtiöön. Luumäen Taavetissa kustannusarvio on 30 miljoonaa euroa suurempi kuin vajaa kolme vuotta sitten kariutuneen Huhtiniemen kylpylähotellihankkeen.

Lomakeskuksesta on näkymä kirkkaalle Kivijärvelle. Kare Lehtonen/Yle

Lontoon-matka poiki useita kontakteja

Parhaillaan Golden Lake Villas neuvottelee matkailukeskuksen rahoituksesta kansainvälisten sijoittajien kanssa. Rusasen mukaan kansainväliset, globaalisti toimivat sijoittajat ovat kiinnostuneita investoimaan suomalaisiin matkailuhankkeisiin.

Luumäkeläisyhtiön kontaktit mahdollisiin rahoittajiin syntyivät toukokuussa Lontoossa Business Finlandin järjestämässä tapaamisessa. Tilaisuus pidettiin Suomen Lontoon-suurlähetystössä.

– Paikalla oli vajaat 40 kansainvälistä sijoittajaa ja sijoittajien edustajaa, joille esiteltiin kymmenkunta suomalaista matkailuhanketta. Osa matkailuhankkeista on isoja jo olemassa olevia ja laajentuvia ja osa on uusia. Saimaan alueelta ei ollut muita kuin me, kertoo Rusanen.

Markku Rusasen mukaan lomakylän vanhat rakennukset tullaan purkamaan uusien tieltä. Kare Lehtonen/Yle

"Vuoden sisällä pitää tapahtua"

Matkailukeskuksen aikataulua Rusanen ei tässä vaiheessa ryhdy arvuuttelemaan.

– Vuoden sisään pitää näitten kontaktien kautta kuitenkin jotain tapahtua, hän sanoo.

Matkailukeskuskokonaisuus on Rusasen mukaan niin suuri, että alue tullaan rakentamaan kolmessa vaiheessa.

– Meillä on erilaisia konseptimalleja viisi kappaletta tällä hetkellä luonnoksina, että sitten katsotaan, mikä sieltä valitaan, kunhan rahoitus on varmistunut, sanoo rahoitusneuvottelumatkalta tavoitettu Rusanen.