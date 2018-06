Paula Tiessalo: Naisen orgasmi on yhä mysteeri seksitutkijoille, ja ratkaisua siihen on etsitty aivan vääristä asioista

Ikkunan blogi Ikkuna on Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan mielipidepalvelu, joka kokoaa yhteen mielipiteet ja näkökulmat, keskustelee ja hakee ratkaisuja. Ikkunan blogeja kirjoittaa joukko oman alansa tarkkaan tuntevia toimittajia. > Kaikki uutisten blogit löydät täältä

”Iso O. Miksi naiset saavat vähemmän orgasmeja kuin miehet?” (HS 21.6.2018).

Helsingin Sanomien suureen orgasmikyselyyn (siirryt toiseen palveluun) vastasi yli 7000 naista. Väestöliiton pitkän linjan seksitutkija Osmo Kontula kommentoi materiaalin määrää ällistyttäväksi. Kontulan mukaan tutkimuksessa nousee esiin asioita, joita naisen orgasmista ei ole tiedetty. Uutta ovat hänen mukaansa sadat asiat.

On hienoa, että naisen nautintoa arvostetaan ja että sitä eri tavoin tutkitaan. Hatunnosto kansainvälisestikin vertaillen laajasta tutkimusmateriaalista, jonka Hesarin lukijat ovat tuottaneet.

Mitä ne tutkimuksen esiin tuomat ällistyttävät uudet asiat sitten ovat?

”Yksi vaikeus on yli muiden. Vaikeus keskittyä. Rakastelun aikana ei pysty rentoutumaan, kun mieleen nousee häiritseviä asioita. Kuten työ tai lapset. Pelko siitä, että lapset heräävät. Tai jokin ahdistuksen aihe. Tai paha mieli.” (HS 21.6.2018)

Anteeksi mitä? Tämäkö on uutinen? Vuonna 2018?

30 vuotta suomalaisten seksielämää tutkineen Osmo Kontulan mukaan kyllä, tämä on iso uutinen. Naisen orgasmin mysteeriä on tähän asti etsitty lähinnä naisen anatomiasta ja teknisestä rakastelusuorituksesta. Nyt suuren orgasmikyselyn perusteella suurin syy orgasmivaikeuksiin on tilanne.

Tässä kohdassa juttua lukiessani olin tukehtua aamukahviini. Tutkijalle uutta tietoa on siis se, että naisen on vaikea keskittyä seksiin jos hän jännittää esimerkiksi lasten pukkaavan makuuhuoneeseen kesken seksin. Tai ettei nainen saa orgasmia, jos hänellä on stressiä tai paha mieli.

Nämä asiat olisi kuka tahansa nainen osannut kertoa jo sata vuotta sitten, jos häneltä olisi kysytty. Tai jos hänen arkikokemustaan olisi kuunneltu.

Nämä asiat tietää myös kuka tahansa seksuaali- tai pariterapeutti, joka työssään kohtaa eri ikäisiä ja eri elämänvaiheessa olevia naisia.

Nämä asiat tietää jokainen, joka on viime vuosikymmeninä lukenut naistenlehtiä. On suorastaan legenda viitata tiskaamattomiin astioihin tai kämpän imuroimattomuuteen seksihalujen pahimpana latistajana.

Nainen ei toimi niin, että kurkataan konepellin alle, kiristetään yhtä mutteria ja löysätään toista, tarkistetaan öljyt, ja sitten asteittain lisätään kaasua ja liu’utetaan kytkintä ylös ja odotetaan, että nainen hyrähtäisi liikkeelle.

Tutkija Osmo Kontulan mukaan seksitutkijat käyvät yhä keskustelua ihan perusasioista, kuten klitorisorgasmin ja g-pisteorgasmin merkityksestä. Tämä keskustelu on kuulemma jatkunut jo yli sata vuotta. Kyllä: yli sata vuotta.

Missä kammioissa tutkijat oikein tutkimuksiaan väkertävät?

Jos he nimittäin kurkistaisivat kammioidensa ikkunoista ulos, he saattaisivat ymmärtää jotain oleellista naisen seksuaalisuudesta ja orgasmista. Kuten sen, että nainen ei toimi niin, että kurkataan konepellin alle, kiristetään yhtä mutteria ja löysätään toista, tarkistetaan öljyt, ja sitten asteittain lisätään kaasua ja liu’utetaan kytkintä ylös ja odotetaan, että nainen hyrähtäisi liikkeelle.

Nainen ei ole kone, joka toimii manuaalia lukemalla. Ei ole olemassa ohjetta, jossa kerrottaisiin, että tietyssä kulmassa tietyllä kropan ulokkeella naista tiettyyn kohtaan ja tietyn ajan koskemalla nostettaisiin hänet nautinnon huipulle.

Mitä nainen sitten on? Nainen on psyko-fyysinen kokonaisuus. Suorapuheinen seksuaaliterapeutti Marja Kihlström käy kattavasti läpi naisen orgasmin esteitä keväällä julkaistussa kirjassaan.

Kihlströmin mukaan suurimpia esteitä naisen orgasmille on se, ettei nainen itse arvosta nautintoaan ja ettei hän osaa antautua ottamaan nautintoa vastaan. Molemmat ovat psykologisia tekijöitä. Ja molempiin vaikuttaa se tilanne, jossa seksiä harrastetaan.

”Arki tulee usein seksin tielle. Karsi kodin häiriötekijät. Tyhjennä ajatukset kaikesta turhanpäiväisestä, kuten maksamattomista laskuista tai unohdetusta synttärilahjasta. Naisen orgasmi vaatii läsnäoloa hetkessä.” (Marja Kihlström: Iso O – matkaopas huipulle)

Kumppanin kannattaa kutitella ensin naisen aivoja ja vasta sitten sukupuolielimiä. Sillä naisen nautinto asuu ensisijaisesti aivoissa.

Hesarin orgasmijutusta jäi hämmentynyt olo. Miten pihalla me ihmiset, sekä tavikset että tutkijat, olemme naisen nautinnosta. Toivoa sopii, että nyt kerätyt tuhannet orgasmikertomukset tuottavat tutkimuksen edetessä myös oikeasti uutta ja mullistavaa tietoa.

Paula Tiessalo

Kirjoittaja on helsinkiläinen terveys- ja hyvinvointiaiheisiin erikoistunut toimittaja, joka yrittää ymmärtää itseään ja muita. Alkaa väsyä siihen, että naisten seksuaalisuutta selittävät keski-ikäiset sedät.