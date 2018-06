Naismotoristien määrä kasvaa – Rita Lönn toteutti teinivuosiensa haaveen: "Että tuuli suhisisi korvissa ja olisi voimaa alla"

Rita Lönn päätti toteuttaa nuoruuden haaveen 47-vuotiaana. Lönn ei suinkaan ole ainoa: naismotoristien määrä on ollut viime vuosina hienoisessa kasvussa.

Melkein 30 vuotta sitten hämeenlinnalainen Rita Lönn ajoi ajokortin henkilöautoa varten – ja sai kaupanpäällisinä moottoripyöräajokortin.

– Ajotaito on puuttunut. Se on harmittanut minua siitä lähtien. Se on ollut unelmana, että vielä sen hommaan.

Aika ja raha – ne ovat olleet syitä, miksi projektia on siirretty yhä pidemmälle.

– Olen aina miettinyt, että kun olen pieni, että onko sellaista pyörää, mikä sopisi minulle mitenkään.

Nyt 47-vuotias Lönn ajaa tolppien välissä Riihimäen ajoharjoitteluradalla. Unelma on käymässä toteen.

Meeri Niinistö / Yle

Tänä keväänä Lönn istahti Kawasakin satulaan kuin varkain, ja huomasi, että jalat yltävät maahan. Omien sanojensa mukaan hän vietti unettomia öitä, erilaisia pyöriä selaten.

Sitten löytyi ajo-opettaja, sopiva moottoripyörä ja aikaa teini-iästä asti kyteneen unelman toteuttamiseen.

– Haastavinta on ollut se itsensä voittaminen. Merkittävin juttu, jonka olen oppinut, on se katseen voima: kuinka paljon se vaikuttaa ajamiseen ja tasapainoon. Pyörä menee sinne, mihin katsot.

Ajo-opettaja Jyri Tengmanin mukaan Lönnin kaltaiset, aikuiset naiset ovat tyypillinen näky ajokoulutuksessa.

– Kun äidillä on aikaa, palataan niiden toteuttamattomien haaveiden pariin, sanoo Tengman, joka on antanut ajo-opetusta vuodesta 1985.

Rita Lönnin ikätoverit ovat viimeisiä, jotka ovat saaneet moottoripyöräajokorttinsa "ilmaiseksi" ajokortin kylkiäisenä. Tähän on tullut muutos syksyllä 1990.

Edelleen Tengmanin mukaan liikenteessä on motoristeja, joilla ei ole välttämättä kaksipyöräisen ajokoulutusta pohjalla lainkaan.

– Tämä on siitä jännä laji, että vaikka harrastajan kannalta seuraukset ovat yhtä tuhoisat kuin vaikkapa laskuvarjohypyssä, mutta kuka lähtisi hyppäämään laskuvarjoa käymättä ensin jotakin koulutusta?

Meeri Niinistö / Yle

Liikenneturvan mukaan naismotoristien määrä on viime vuosina ollut hienoisessa nousussa – näin voi päätellä uusien ajokorttien määrästä, vaikka naisten todellista lukumäärää liikenteessä ei osatakaan arvioida.

– Ajokorttien suorittamisen määrä on lisääntynyt, ja naisilla se on lisääntynyt hieman enemmän viime vuosina kuin miehillä. Näppituntumalla voisi sanoa, että jonkin verran on naisten moottoripyöräily lisääntynyt, sanoo Liikenneturvan koulutusohjaaja Toni Vuoristo.

Moottoripyöräonnettomuuksien määrä sen sijaan on tippunut puoleen viimeisen vuosikymmenen aikana. Onnettomuustilastoissa naisten määrä on seitsemän prosentin luokkaa.

Rita Lönn ei ole tuossa tilastossa, mutta kokemus hänelläkin kaatumisesta on. Ennen ajotuntien ottamista Lönn osti Kawasakin odottamaan kuskin taitojen kehittymistä. Kotipihalla Lönn ei malttanut olla harjoittelematta liikkeellelähtöä, mutta raskas pyörä kellahti kumoon.

– Ei jäänyt mitkään hyvät fiilikset. Mutta kun on oppeja kuunnellut, niin on löytynyt selvä syy, miksi niin pääsi käymään.

Osa motoristeista päätyy Tengmanin tunneille vasta läheltä piti -tilanteen saattelemana. Miehet ovat useimmiten niitä, jotka kaatuvat viidesti, kun taas naiset haluavat tietää heti, mitä tekevät, toteaa Tengman.

– Moottoripyöräily on laji, missä pitää hyväksyä, että joskus kaadutaan. Usein kaatumisiin ja ulosajoihin löytyy syy ohjaustangon ja satulan välistä. Tärkeintä on, millaisia ratkaisuja tehdään esimerkiksi nopeuden suhteen.

Lönn tietää, mikä on pelin henki.

– Onhan se kolaus itsetunnolle, mutta kyllä se siihen lajiin kuuluu.

Meeri Niinistö / Yle

Rita Lönn on oppinut jo paljon, seuraavaksi harjoitellaan vauhtia ja jarruttamista. Se, että Lönn on pienikokoinen, 156-senttinen, ei ajo-opettaja Tengmanin mukaan vaikuta ajoon.

Sen sijaan Lönnin aiemmasta harrastuksesta, aikidosta, on hyötyä myös kaksipyöräisen selässä.

– Ritalla on liikunnallinen tausta, se auttaa. Pitää muistaa, että kun ikää on yli 25 vuotta, niin koordinaatiokyky uusien asioiden oppimiseksi tulee haasteellisemmaksi. Tämä ei ole sukupuolikysymys, vaan muista liikunnallisista taustoista riippuva juttu, sanoo Tengman.

Lönnillä on viides ajotunti on takana, ja kypärään on kertynyt itseluottamusta. Oma Kawasaki odottaa tallissa kuskin kesälomia.

– Tykkään olla tien päällä ja autoilen jatkuvasti. Mietin, että joskus sen matkan voisi taittaa mukavammin. Että tuuli suhisisi korvissa ja olisi voimaa alla. Mahtavaltahan se tuntuu.