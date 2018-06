Indonesian suosituin koomikko kertoo vitsejä seksistä ja ääri-islmismista – "Ehkä käytän huivia, koska minulla on huono hiuspäivä"

PEKALONGAN Instrumentaalinen versio The Verven Bitter sweet symphonysta soi, kun Sakdiyah Ma'ruf astuu kulisseista valokeilaan.

Video yhdestä Indonesian tunnetuimmasta koomikosta on kuvattu pääkaupungissa Jakartassa reilu vuosi sitten toukokuussa.

Ma'ruf on pukeutunut vaaleanpunaiseen hijabiin, mustaan housupukuun ja ruudulliseen mekkoon.

– Naiset, tervetuloa show’hunne! Miehet, onnea matkaan! hän aloittaa.

– Aina sanotaan, että jos jännittää, pitäisi kuvitella yleisö alasti. Mutta minä olen muslimi - siksi kuvittelen kaikille hijabin päähän.

Yleisö nauraa. Tietenkin. Mikä olisi hauskempaa kuin vitsit aiheesta, joka saattaa olla tabu. Niihin Ma'ruf osuu.

– Odotus on viimein ohi. Nikelta on tulossa urheilumalli hijabista. Se on todistetusti supermukava urheillessa ja kun pitää juosta karkuun alistavaa aviomiestä, Ma'ruf jatkaa.

36-vuotias Ma'ruf on tehnyt uraa kymmenen vuotta. Hän on voittanut palkintoja ja esiintynyt ympäri maailman. Häntä on usein tituleerattu komedienneksi, joka on noussut vastustamaan ääri-islamia.

Ma'ruf itse ei pidä määritelmää täysin oikeana. Se johtaan vastakkainasetteluun, hän sanoo.

– Media puhuu aina, että Indonesiassa on tapahtunut käännös kohti konservatismia tai että islamistinen konservatismi on nousussa. Se luo me vastaan ne -asetelman.

Mutta vaikka keskustelu ei aina ole niin fiksua kuin Ma'ruf haluaisi, sitä on vaikea päästä pakoon.

Sakdiyah Maruf ei halua loukata muslimeja vitseillään, mutta ajattelee, että loukkaantuminen on osa stand upin tapaa vaikuttaa. Jenny Matikainen / Yle

Matalan kaupunkitalon edessä on auton mentävä piha, naapuritalo kasvaa melkein seinässä kiinni. Takana kulkevalla autotiellä on vilkasta. Jakarta on viiden tunnin junamatkan päässä mutta ruuhkat eivät ole helpottaneet.

Mustaan pitkään, pään peittävään kaapuun pukeutunut nainen raottaa varovasti talon ovea.

Heti sen takana aukeaa pieni kirjastohuone, jonka seinän peittävällä hyllyllä on riveittäin englanninkielisiä teoksia. Niitä ovat kirjoittaneet muun muassa Hillary Clinton, Malala Yousaf ja Stuart Hall. Pöydällä ikkunan edessä on tietokone.

Hetken päästä huoneeseen astuu voipunut mutta kirkassilmäinen Sakdiyah Ma'ruf.

Ma'ruf ei ole tänään vitsailutuulella. Hän on synnyttänyt esikoisensa vasta viikko sitten mutta ei tahdo perua tapaamista väsymyksen takia.

– Onnistuin nousemaan ja laittamaan itseni kuntoon. Pystyn siis tähänkin, hän naurahtaa.

Mies katsoo naisia rintoihin, kun hän yrittää olla katsomatta heitä silmiin.

Ma'ruf on kuuluisa koska hän on hauska – ja koska hän on rohkea.

Hän on nainen ja muslimi, joka tekee jotain, mitä musliminaisen ei monien mielestä pitäisi tehdä: hän kertoo yleisön edessä vitsejä seksistä, alkoholista ja ääri-islamista.

Ma'rufin huumori polveilee aviovuoteesta paikallispolitikkaan mutta vitsejä yhdistää se, että ne liittyvät hänen ja miljoonien muiden indonesialaisten uskontoon.

Indonesiassa elää maailman suurin muslimiväestö. Maan yli 260 miljoonasta asukkaasta arviolta noin 87 prosenttia on muslimeja.

Usein Ma'ruf puhuu siitä, mitä muslimien omasta mielestään kuuluu tai ei kuulu tehdä. Tai siitä, mitä moni silti tekee. Tai mihin kaiken tekemisen välttely johtaa.

Kuten siihen, että katsoo naisia rintoihin, kun yrittää olla katsomatta heitä silmiin.

Moni Ma'rufin vitsi saa alkunsa tosielämästä. Tämä syntyi, kun hän kohtasi erää pojan toimiessaan opiskelijajärjestön johtajana. Asiat hoidettiin, mutta katseet eivät kohdanneet.

Pekalonganin torikadulla ei ole keskipäivällä ruuhkaa. Maruf palasi kotikaupunkiinsa lapsen syntymän vuoksi. Jenny Matikainen / Yle

Vauvan vuoksi emme tapaa savuisella komediaklubilla Jakartassa vaan Ma'rufin vanhempien talossa Pekalonganissa keskellä Jaavan saaren etelärannikkoa. Ma'ruf kasvoi täällä 300 000 asukkaan kaupungissa, omien sanojensa mukaan hyvin konservatiivisessa muslimiyhteisössä.

Sellaisessa, jossa enemmistö ajattelee, että naisen paikka ei ole lavalla kertomassa tissivitsejä.

Ma'ruf on sanonut, että hänestä odotettiin kasvavan hyvä muslimityttö, joka haaveilee avioliitosta rikkaan muslimimiehen kanssa. (siirryt toiseen palveluun)Hän aloittikin uransa salassa vanhemmiltaan.

Se tapahtui puolivahingossa, kun koulussa piti ottaa osaa tapahtumiin. Stand up oli tullut Ma'rufille tutuksi lähinnä DVD-levyiltä. Hän katsoi Roseanne Barria ja Jerry Seinfeldia.

– En ollut lahjakas urheilussa enkä musiikissa, joten ilmoittauduin kykyjenetsintäkilpailuun stand upilla.

Tuli toinen sija (kilpailijoita oli kolme), pitkä tauko ja lopulta uusi esiintyminen yliopistossa.

Maruf tyhjensi kotinsa läheisiä lehtikojuja aamuna, jolloin hänen kuvansa oli päätynyt lehden etusivulle.

Ma'ruf sanoo, että häntä ajoi halu löytää keino dialogiin ja itseilmaisuun jollain turvallisella tavalla.

Se ja Robin Williams.

Ma'ruf on kertonut, että nyt edesmenneen näyttelijän live-DVD sinetöi hänen uravalintansa vuonna 2009. Sen nähtyään hän tiesi, mitä halusi.

– Olin kokeillut erilaisia keinoja kotoa karkaamisesta opiskelija-aktivismiin. Kun löysin komedian uudelleen, tiesin että nuo keinot eivät olleet tarpeeksi vaikuttavia, Ma'ruf kertoo nyt.

Indonesiassa asuu maailman suurin muslimiväestö. Heistä suurin osa on sunnimuslimeja. Noin yhdeksän prosenttia indonesialaisista on kristittyjä. Jenny Matikainen / Yle

Vanhemmilta piilottelu kävi aluksi taiteesta. Aiemmissa haastatteluissa Ma'ruf on kertonut (siirryt toiseen palveluun), kuinka hän tyhjensi kotinsa läheisiä lehtikojuja aamuna, jolloin hänen kuvansa oli päätynyt päivän lehden etusivulle. Kun hän esiintyi televisiossa, isä oli onneksi ulkomailla.

Sittemmin kuuluisuus teki peittelystä mahdotonta.

Ma'rufin mukaan vanhempien kanssa on nyt saavutettu rauha. Parhaillaan käynnissä oleva tilanne todistaa sanat: oven aiemmin avannut äiti hoitaa nyt nukkuvaa vauvaa, kun Ma'ruf antaa haastatteluja koomikon urastaan.

– Äitini on hyvin ylpeä minusta, mutta häntä huolestuttaa. Hän varoittaa minua koko ajan, etten ylittäisi rajaa, Ma'ruf sanoo.

Ma'ruf vakuuttaakin puhuvansa lavalla vain asioista, jotka perustuvat hänen omaan kokemukseensa. Kuten siitä, miten muslimitytöt eivät saisi koskea poikiin. Ja kuinka se on hyvä asia, koska ei tiedä, missä kaikkialla teinipojan kädet ovat olleet. Tai miksi hän käyttää pään peittävää hijabia.

Ehkä minulla on huono hiuspäivä, kuuluu Ma'rufin vakiovitsi.

Indonesiaa on pitkään pidetty suvaitsevaisuuden mallimaana. Eri uskonnot ovat eläneet rinnakkain suhteellisen rauhallisesti ja valtaväestön uskonnolla ei ole ollut arjessa määräävää roolia.

Viime vuosina islamin asema Indonesiassa on ollut muutoksessa.

Se on näkynyt etenkin Jakartassa, missä konservatiiviset muslimijärjestöt ovat vahvistaneet otettaan politiikasta. Uskonnosta on tullut merkittävä vallankäytön väline. Jakartan viimevuotisissa kuvernöörinvaaleissa järjestöt olivat vaikuttamassa lopputulokseen, jossa istuva kristitty kuvernööri sai lähteä muslimin tieltä.

"Toisessa kädessäni on ääri-islam ja toisessa islamofobia." Sakdiyah Maruf

Myös ulkoiset merkit uskonnon läsnäolosta arjessa ovat lisääntyneet. Ne ovat pieniä asioita, joita jotkut pitävät merkittävinä, toiset eivät.

Yhä useampi nainen peittää hiuksensa huivilla. Miehet käyvät aiempaa säännöllisemmin rukoilemassa. Ajatus siitä, millainen on hyvä muslimi on muuttunut konservatiivisemmaksi ja vähemmän sallivaksi, arvioivat tutkijat.

Ma'rufin komiikka puuttuu juuri tähän: siihen millainen muslimin pitäisi olla, mutta myös siihen, millaista muslimia pitäisi pelätä.

– Toisessa kädessäni on ääri-islam ja toisessa islamofobia. Yritän taiteilla niin etten ruokkisi kummankaan ennakkoluuloja.

Yhä useampi indonesialainen nainen käyttää hiukset peittävää hijab-huivia. Jenny Matikainen / Yle

Ma'rufin mukaan islamin ääri-ilmiöitä koskevan arvostelun on parempi nousta muslimien joukosta kuin ulkopuolelta.

– Uskon vakaasti, että nämä ryhmät, jotka harjoittavat islamia niin kuin harjoittavat, ovat osa sitä kuka olen muslimina. Heidän sisarenaan otan etuoikeuden heijastella heidän toimintaansa.

On hyvä, että muslimitytöt eivät saisi koskea poikiin. Koskaan ei tiedä, missä kaikkialla teinipojan kädet ovat olleet.

Sekä Indonesiassa että länsimaisessa mediassa on kannettu huolta ääri-islamin noususta maailman suurimmassa muslimienemmistöisessä maassa.

Varoitusten äänenpainot kovenivat tammikuussa 2016, kun pääkaupungissa Jakartassa tehtiin terrori-isku, jonka Isis otti nimiinsä. Järjestön kerrottiin saaneen jalansijaa Indonesiassa ja värväävän taistelijoita maan vankiloissa. Syyriasta palaavat jihadistit herättivät pelkoa.

Helsingin yliopistossa Indonesian politiikkaa tutkivan Heikki Wileniuksen mukaan länsimedian huoli on osin liioiteltu. Hänen arvionsa on samansuuntainen Ma'rufin tuntemusten kanssa: puhe konservatiivisen islamin noususta kumpuaa länsimaisen maailman omista peloista.

Wileniuksen mukaan faktat osoittavat eri suuntaan.

Radikaali islam ei ole asettunut Indonesian poliittisiin puolueisiin eikä sen kannatus näy äänestäjien käyttäytymisessä, hän huomauttaa viitaten vuoden 2014 parlamenttivaalien tuloksiin.

– Viime vaaleissa neljä suurinta puoluetta oli nationalistisia ja vähän yli 30 prosenttia äänistä meni uskonnollisille puolueille. Yksikään äänikynnyksen ylittänyt puolue ei kannattanut islamilaisen sharia-lain nykyistä laajempaa käyttöönottoa, Wilenius kertaa.

Jakartalaisten nuorten mielestä ilmapiiri on muuttunut suvaisemattomammaksi. Giska Septiyanin mukaan ihmiset ovat silti vielä yhtä. Jenny Matikainen / Yle

Pienessä kirjastohuoneessa Pekalonganissa Ma'ruf on saanut teetä ja keksejä. Suvun naiset kantavat huolta tuoreen äidin jaksamisesta.

Toisin kuin lavalla, kotonaan Ma'ruf puhuu pitkään ja polveilevasti ilman stand upiin kuuluvia punchlineja. Käy selväksi, että vitsien takana on suuria ajatuksia.

Kärjekkyys on poissa ja tilalla on pohdiskelevampi Ma'ruf.

– Jonkun on sanottava jotain siitä, mitä täällä tapahtuu. En halua jättää sitä vastuuta taakseni. Koska olen osa muslimiyhteisöä koen, että minulla on vastuu tutkiskella, mihin me uskomme, hän muotoilee.

Aiemmin Ma'ruf on sanonut (siirryt toiseen palveluun) muun muassa näin:

– Vuosikymmenen aikana Indonesiassa on nähty, kuinka turbaanipäiset, partaa kasvattavat, äänekkäät muslimit rohkaisevat sellaiseen islamin uskoon, joka ei hyväksy sitä, että naiset ja vähemmistöt ovat äänessä.

Tätä mieltä, tosin vähemmän provosoivasti muotoiltuna, on myös Melbournen yliopiston alaisen islamin tutkimuskeskuksen tutkija Sandra Hamid. Hänen analyysinsa mukaan (siirryt toiseen palveluun) monet merkit osoittavat, että suvaitsemattomuudesta on tullut Indonesiassa uusi normaali.

Viime vuoden Jakartan kuvernöörinvaalit olivat Hamidin mukaan selvä merkki muutoksesta.

Koskaan aiemmin sitten vuoden 1998 jakartalaiset eivät ole nähneet, että uskontoa käytetään vaaleissa tällä tavalla, Hamid kirjoittaa. Ihmisiä kannustettiin poliittiseen toimintaan, kuten mielenosoituksiin uskonnollisin perustein.

Myös uskontoonsa vapaammin suhtautuvia muslimeja ajetaan kohti yksiselitteistä hyvän muslimin käyttäytymismallia, Hamid arvioi. Televisiossa on yhä enemmän uskonnollisia ohjelmia, kuten islamilaisia saippuaoopperoita.

"Jos vaikutus on se, että loukkaat jotakuta, luultavasti sanoissasi on jotain perää." Sakdiyah Maruf

Myös Sakdiyan Ma'ruf tietää, että viihde on hyvä keino puhutella ihmisiä. Stand up herättää. Se ei mene vain korville vaan suoraan sydämeen, Ma'ruf uskoo.

Mutta vaikka tarkoitus on hyvä, moni loukkaantuu.

Se ei ole syy, miksi Ma'ruf haluaa tehdä stand upia. Usein kipu on kuitenkin onnistumisen seuraus.

– Jos vaikutus on se, että loukkaat jotakuta, luultavasti sanoissasi on jotain perää. Komedian sanotaan olevan sitä, että kerrot totuuden, ja jos se loukkaa muita niin olkoon. Et voi olla hauska, jos et kosketa valtaa, Ma'ruf sanoo.

Ma'ruf vakuuttaa, että islamin pilkkaaminen tuntuu pahalta myös hänestä itsestään, mutta se on tarpeellista.

Stand up elää Indonesiassa kultakautta, mutta ilmapiiri on polarisoitumassa. Kaikkein kärjekkäimmät koomikot toimivat Jakartassa hieman varjoissa, kertoo koomikko Reggy Hasibuan. Televisiossa ei voi sanoa samaa, mitä klubilla. Kuvaaminen on usein kielletty. Kieli on englanti, sillä jo se tarjoaa suojaa.

Jumalanpilkka on Indonesiassa kielletty lailla.

Juuri tämän lain nojalla Jakartan entinen kuvernööri Basuki Tjahaja Purnama, lempinimeltään Ahok, tuomittiin viime vuonna vankeuteen.

Hänen väitettiiin halventaneen Koraanin opetuksia. Tuomiota on arvosteltu, sillä väitteet jumalanpilkasta perustuivat osin netissä levitettyyn muokattuun videoon Ahokin puheista. Jakartassa nousi suurmielenosoituksia Ahokia vastaa.

Ma'ruf kertoo kohdanneensa paljon heitä, joita hän kutsuu “epäilijöiksi”. Niitä, jotka eivät haluaisi hänen jatkavan.

Voisi kuvitella, että se pelottaa.

Mutta Ma'ruf ei puhu pelosta vaan haasteista.

– En tahto vahingoittaa ihmisiäni, uskontoani ja sitä mihin uskon. Mutta se, etten satuttaisi ketään ei tarkoita, että minun pitäisi lopettaa. Minun pitää vain tehdä taiteeni paremmin.

Sillä vaikka on heitä, jotka loukkaantuvat, on myös heitä, jotka tulevat keikoille ja nauravat niin, että se tuntuu sydämessä asti.