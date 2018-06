"Kun ei ole mitään perspektiiviä, ihminen pyrkii pois" – Pekka Haavisto näkee ongelmia turvapaikanhakijoiden käsittelykeskuksissa

EU-maiden kaavailemat käsittelykeskukset Eurooppaan pyrkiville turvapaikanhakijoille epäilyttävät kansanedustajaa, useista maailman eri kriiseistä kokemusta kartuttanutta Pekka Haavistoa (vihr.). Kannatettava asiana Haavisto pitää sitä, että YK:n asiantuntemusta hyödynnettäisiin, kun EU yrittää löytää ratkaisua turvapaikkatilanteeseen.

Sunnuntaina Brysselissä järjestetyssä, 16 EU-maan johtajan kokouksessa uudet turvapaikanhakijoiden käsittelykeskukset saivat tukea. Ajatuksena on, että käsittelykeskuksiin sijoitettaisiin mereltä pelastettuja, Eurooppaan pyrkiviä turvapaikanhakijoita. Eurooppaan haluavien asema selvitettäisiin käsittelykeskuksessa pikavauhtia. Henkilöt, joilla ei ole perusteita turvapaikan saamiseen Euroopasta, palautettaisiin suoraan takaisin.

Minusta on tärkeää, että kaikessa vastaanottotoiminnassa saataisiin YK:n asiantuntijat mukaan. Pekka Haavisto

– Uusi asia mikä tässä sunnuntain kokouksessa nousi esiin, oli YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n hyödyntäminen, heidän asiantuntemuksensa hyödyntäminen. Minusta on tärkeää, että kaikessa vastaanottotoiminnassa saataisiin YK:n asiantuntijat mukaan, Haavisto kommentoi Radio Suomen Päivässä maanantaina.

– Toinen asia on, kun on puhuttu myös palautusleireistä. On ajateltu että niitä voisi olla vaikka Afrikan mantereella. Itse ajattelen että on hyvin harvoja maita, jotka haluavat tällaisia leirejä maalleen.

Haaviston mukaan syitä leirien hylkimiseen on useita: leirit voivat olla turvallisuusongelma, niissä asuvat voivat radikalisoitua ja leirit voivat muodostaa maaperää harmaalle taloudelle ja rikollisuudelle.

– Leireistä myös karkaillaan. Ihminen toimii niin, että kun hänet laitetaan häkkiin ja sanotaan, että ei ole mitään perspektiiviä, hän pyrkii pois.

Käsittelykeskus ei saa olla varasto

Jos EU-maat kuitenkin päättäisivät perustaa käsittelykeskuksia, ne eivät parantaisi turvapaikanhakijoiden tilannetta, jos kyse on ihmisten varastoinnista, Haavisto katsoo.

– Jos tulee sellaisia keskuksia, joissa nopeasti pystytään käsittelemään turvapaikkahakemukset, joissa YK:n paras asiantuntemus on käytössä, ja joissa pystytään käymään keskustelua palautuksista niiden maiden kanssa, joissa oikeasti on turvallinen tilanne, tämähän on kaikki ihan järkevää toimintaa.

Käsittelykeskusideasta keskustellaan koko EU:n kesken torstaina pidettävässä huippukokouksessa.

– Poliittinen karttahan on sillä tavoin muuttunut, että Itävallassa on hyvin – voisi sanoa – pakolaisvastainen hallitus. Italian positio on muuttunut Italian uuden hallituksen myötä ja Angela Merkel on Saksassa vaikeuksissa tämän kysymyksen vuoksi, Haavisto sanoo.

– On varmaan niin, että tässä kuun lopussa olevassa huippukokouksessa tämä asia jotenkin nytkähtää eteenpäin, mutta toivottavasti se nytkähtää siihen suuntaan, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan, saadaan YK:n pakolaisjärjestön asiantuntemus mukaan ja ehkä saadaan hieman hätähousuilu pois tämän asian ympäriltä, koska emme ole siinä 2015 piikissä, vaan pakolaismäärät Välimeren yli ovat vähentyneet.

On varmaan niin, että tässä kuun lopussa olevassa huippukokouksessa tämä asia jotenkin nytkähtää eteenpäin. Pekka Haavisto

Kaiken kaikkiaan leiriajatuksesta pitäisi Haaviston mielestä luopua.

– Hyvä järjestelmä olisi taakanjakojärjestelmä Euroopassa. Siinä asianmukaisen käsittelyn jälkeen, kun turvapaikanhakijat ovat siihen ensimmäiseen maahan tulleet, jos heille turvapaikka myönnetään, sitten Euroopan maat keskenään jakavat tätä taakkaa, jolloin jokainen kantaisi kortensa kekoon.

