Kiistelty, vain naisille avoin lomasaari aloitti toimintansa – Raaseporissa iloitaan saariston saamasta huomiosta

SuperShe-lomasaari on ehtinyt jakaa mielipiteitä jo ennen sen aloitusta. Toisaalta kansainvälinen mediahuomio on nostanut Raaseporia maailmankartalle.

Jo etukäteen kuohuttanut, vain naisille tarkoitettu lomasaari SuperShe toivotti juhannuslauantaina ensimmäiset asiakkaansa tervetulleiksi Raaseporissa.

Yrityksen Facebook-sivujen perusteella saaren ensimmäiset naisvieraat ovat saaneet nauttia joogasta ulkoilmassa ja trendikkäistä smoothie-kulhoista.

SuperShe-saaren erikoinen konsepti on yhdysvaltalaisen yrittäjän Kristina Rothin käsialaa. SuperShe-verkosto toimii ympäri maailmaa erilaisissa kohteissa – ja nyt myös Suomessa.

Supershe-yrityksen verkkosivuilla kerrotaan, että Suomen lomasaarella on tarjolla muun muassa retriittejä, joogaa, meditointia, kokkauskursseja ja luonnossa liikkumista. Viiden hehtaarin kokoinen saari sijaitsee entisen Tammisaaren saaristossa.

Roth ei halunnut kommentoida saaren avautumista Ylelle.

"Uniikkia aluetta"

Raaseporissa kansainvälinen yrittäjä on otettu hyvillä mielin vastaan. Raaseporin matkailupäällikkö Ville Vuorelma uskoo, että yrityksen saaman julkisuuden ansiosta entistä useampi on painanut myös Raaseporin mieleensä – niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Vuorelman mukaan Rothin rakastui saaristoon viime vuonna tämän vieraillessa alueella. Roth on itse kertonut päätyneensä Raaseporiin suomenruotsalaisen miesystävänsä kautta.

Suomalaisessa saaristolaisidyllissä onkin runsaasti matkailupotentiaalia.

– Tämähän on todella uniikkia aluetta. Olemme suomalaisina tottuneita siihen, että luonto on tällaista, mutta ulkomailla tämä on hyvin ainutlaatuista. Saaristoalueelle on kuitenkin 40 000 saarta, Vuorelma toteaa.

Vuorelma kertoo tavanneensa Rothin. Raaseporin matkailu on auttanut yrittäjää muun muassa löytämään paikallisia yhteistyökumppaneita.

Se, että lomasaari on nyt auki, ei ole näkynyt Raaseporin arjessa. Yksi syy voi olla, että saarelle matkaavat ryhmät ovat pieniä, Vuorelma sanoo.

Hänen mukaansa suomalaista saaristoidylliä on myyty ensisijaisesti ulkomaille.

– Olen ymmärtänyt, että ympäri maailmaa on ollut kiinnostusta, ja että saarelle on pitkä jono. Varmasti [on kiinnostusta] Suomessa myös, mutta aika kansainvälistä porukkaa.

Porttikielto sapettaa miesten tasa-arvoyhdistystä

Rothin lomasaari-ideasta uutisoitiin runsaasti helmikuussa. Kaikkia liikeidea ei ole miellyttänyt, ja Roth on kertonut, että erityisesti miehet ovat lähettäneet runsaasti kritisoivia viestejä.

Esimerkiksi Miesten tasa-arvo ry pitää vain naisille suunnattua lomasaarta syrjintänä.

– Emmehän me Suomessa hyväksyisi "vain valkoisille" palveluja tarjoavaa lomakeskustakaan, yhdistys vertaa tiedotteessaan.

Tasa-arvovaltuuttu Jukka Maarianvaara on kuitenkin eri mieltä.

Tasa-arvovaltuutettu antoi kesäkuun puolessa välissä lausunnon (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan SuperShe ei riko tasa-arvolakia. Lausunto perustuu yrittäjän antamaan selvitykseen. Selvityksessä todetaan, että toimitilat, kuten sauna- ja pukeutumistilat ovat rajalliset ja jaetut. Näin ollen naisten ja miesten tulo yhtäaikaa saarelle ei yrittäjän mukaan sovi.

Lisäksi yrittäjä haluaa, että naiset kulttuurista ja uskontokunnasta riippumatta voivat osallistua saaren toimintaan. Tämä ei olisi mahdollista, jos paikalla on myös miehiä.

Pääsääntöisesti yritys ei voi valita asiakkaitaan sukupuolen perusteella, mutta SuperShen kohdalla tasa-arvovaltuutettu katsoi, että konseptin rajaaminen vain naisasiakkaille on perusteltua.

Raaseporin matkailupäällikkö Ville Vuorelma toteaa, että heille SuperShe-saaren konsepti ei ole ongelma: tasa-arvovaltuutetun päätökseen luotetaan.