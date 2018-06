Kerrostalon kellarin lattia nousi jopa kolmekymmentä senttiä ja sisällä on nyrkinkokoisia kiviä – Jyväskylässä putkirikon vuoksi evakuoidut eivät pääse vielä kotiin

Runkovesiputken rikkoutuminen Jyväskylässä Suuruspään alueella aiheutti mittavat vahingot kerrostalolle ja sen lähiympäristölle. Juhannusaattona putkirikon takia evakuoitiin kaikkiaan 12 ihmistä kerrostalon B-rapusta. Evakko jatkuu heidän osaltaan toistaiseksi, ja asukkaat ovat voineet hakea tavaroitaan kodeistaan. A-rappua ei evakuoitu.

Talon seinissä on havaittu muun muassa halkeamia. Turvallisuuden takaamiseksi tarkempi kuntokartoitus on tarpeen ennen kuin B-portaan asukkaat pääsevät palaamaan koteihinsa.

Talon vaurioita on selvitetty alustavasti tänään maanantaina.

Yle

Keski-Suomen pelastuslaitokselta päivystävä palomestari Pentti Partanen kertoo, että talon isännöitsijän tämän hetkisen tiedon mukaan talo on rakennettu paaluille ja se on kestänyt ilmeisesti voimakkaasta veden virtauksesta huolimatta melko tukevasti paikallaan. Maamassaa on kuitenkin hävinnyt talon alta.

– Siellä pitää piikata lattioita auki ja katsoa, että viemäröinnit, sähkön syötöt ja vesijohdot ovat kohdillaan ja hissit toimivat. Sähkö on osin poikki nyt, Partanen kertoo.

Akuuttia romahdusvaaraa talolla ei Partasen mukaan ole.

– Kellarikerroksessa, päädyssä missä veden virtaus oli voimakkain, lattia on noussut veden voimasta. Vesi on kuljettanut hiekkaa sisätiloihin asti ja lattia on noussut hurjasti, arviolta 30 senttiä pahimmillaan. Kyseessä on betonilattia, jossa on myös raudoitus. Senkin pohjalta siellä on epäilys, että talon pohjarakenteissa on jotakin, mitä pitää nyt tarkemmin selvittää. Sisälle on tullut myös isoja, nyrkinkokoisia kiviä, ei ne ihan pienistä rei'istä tule.

Jarkko Riikonen / Yle

Isännöitsijä selvittää nyt, mistä saa urakoitsijan, joka pystyy tekemään tarkemman selvityksen talon kunnosta ja erityisesti pohjarakenteista.

Partanen arvelee, että loma-aika ja muut kiireet ovat vaikuttaneet siihen, että talon perusteellisempi tutkimus ei ole edennyt kovin vauhdilla.

– En tiedä päivämäärää, milloin tarkastus ja tutkinta saadaan käyntiin, se on isännöitsijän asia.

Putki ei ollut vielä käyttöikänsä päässä

Putkirikon syytä ei toistaiseksi tiedetä. Jyväskylän Energian verkkojohtaja Kari Kautto toteaa, ettei pelkkä putken ikä selitä tapahtunutta.

– Putkihan ei ole siinä mielessä vanha, että se on 1970-luvun alun pvc-putkea, eikä sen ikääntymisen johdosta pitäisi vielä olla siinä kunnossa, että se hajoaisi. Nyt katsotaan, mitä putkesta selviää. Asentajia haastatellaan, kerätään tieto yhteen ja samalla analysoidaan koko tapaus ja se, mitä tietoa tämä antaa meille jatkoa ajatellen.

Kauton mukaan runkovesiputken vaurioitumisen taustalla voi olla monenlaisia syitä.

– Esimerkiksi asennettaessa putket eivät saa naarmuuntua tai olla auringonvalossa ennen maaperään laittoa. Tai maaperä voi antaa periksi ja putki jää jännitykseen. On todella tärkeää, että asennus tehdään huolellisesti.

Korjaustöiden kustannuksia Kautto ei tässä vaiheessa osaa arvioida.

Jarkko Riikonen / Yle

Jyväskylässä on jonkin verran korjausvelkaa vesiputkien suhteen.

– Mutta kaiken kaikkiaan se on hyvin hallinnassa. Tiedämme putkien iän ja kohtuu hyvin kunnonkin. Tietenkään kaikkea ei pystytä ennakoimaan, sanoo Kautto.

Kuokkalassa on ollut useita putkirikkoja muutaman vuoden sisällä. Kauton mukaan putket ovat usein rakennuskannan kanssa samanikäisiä ja niitä korjataan kunnon, ei pelkän iän perusteella. Vasta 50–60-vuotiaat putket alkavat olla käyttöikänsä päässä.

Jyväskylän Energian alueella on vuosittain useita putkirikkoja, mutta Suuruspäässä sattuneen suuruiset ovat Kauton mukaan harvinaisia.

Suuruspäähän ja lähiympäristöön lauantaina varotoimenpiteenä annettu talousveden keittosuositus on tänään purettu. Vedestä otetut mikrobiologiset näytteet olivat puhtaita.