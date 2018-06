Kaivosyhtiö jatkaa kullan kaivamista ja malminetsintää Orivedellä, vaikka sen lupahakemus hylättiin jo vuosia sitten – syynä valitukset, joita voidaan käsitellä vielä pitkään

Oriveden kultakaivos on vain puolen tunnin ajomatkan päässä Tampereen keskustasta. Silti se on keskellä metsää.

OrivesiNeljänkymmenen kilometrin päässä Tampereen keskustasta kuorma-autot kuljettavat kiveä maan alta jättimäisiin kasoihin. Oriveden kultakaivos sijaitsee aivan Tampereen rajan tuntumassa, keskellä metsää.

Oriveden kultakaivos Outokumpu avasi Oriveden kultakaivoksen 1994

kaivostoiminta jatkui vuoteen 2003

kaivos siirtyi australialaiselle Dragon Miningille 2003

kaivostoiminta aloitettiin uudestaan 2007

Dragon Miningilla on Orivedellä 14 työntekijää

Kaivos työllistää myös 10 aliurakoitsijan työntekijöitä Lähde: Dragon Mining (siirryt toiseen palveluun)

Kun nousee kasan päälle ja katsoo ympärilleen, näkee vain järviä ja puita. Ollaan lähellä Natura-aluetta. Lähistöllä viihtyvät harvinaiset tummaverkkoperhoset ja Suomen ainoaan vuonoon, Näsijärven Paarlahteen, on matkaa kuutisen kilometriä.

Muutaman kilometrin päässä olevan Viitapohjan kylän taloja tai kesämökkejä ei tänne näy.

Oikeastaan on aika kummallista, että kaivos on edelleen toiminnassa. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto hylkäsi joulukuussa 2015 kaivostoimintaa harjoittavan autralialaisen Dragon Miningin ympäristölupahakemuksen ja edellytti Oriveden kultakaivoksen sulkemista.

– Kaivoksen toiminta olisi pitänyt lopettaa viimeistään silloin, kun lupapäätös oli kielteinen, sanoo Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin aluesihteeri Juho Kytömäki.

– Kyllä minun käsitykseni on, että tästä ovat meidän kanssa samaa mieltä kaikki muut paitsi kaivosyhtiö. Se ei mielestään siellä mitään pahaa tee.

Kaivoksen alapuolisen Ala-Jalkajärven kala- ja rapukannat tuhoutuivat täysin korkeiden metallipitoisuuksien vuoksi. Elina Nieminen / Yle

Aluehallintovirasto haluaisi sulkea kaivoksen, koska toiminta on pilannut lähivesistöjä. Pahimpia vahingot ovat kaivoksen alapuolisessa Ala-Jalkajärvessä, Peräjärvessä ja Horhanpurossa, joissa veden alumiini- ja sinkkipitoisuus on tuhonnut eliöstöä yhdessä happamoitumisen kanssa. Kaivostoiminnan haittavaikutusten pelätään ulottuvan jopa Paarlahteen asti.

Toiminta jatkuu vanhan ympäristöluvan turvin

Kullan kaivaminen Orivedellä jatkuu todennäköisesti vielä vuosia. Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi toissa viikolla valitukset aluehallintoviraston vuonna 2015 tekemästä sulkemispäätöksestä. Valittajina olivat sekä kaivosyhtiö Dragon Miningin että Pirkanmaa Ely-keskus.

Meidän mielestämme kaivosta ei voi sulkea niin nopeasti kuin aluehallintovirasto edellyttää. Tuija Sievi-Korte

Hallinto-oikeuden hylkäyspäätös syntyi tiukassa äänestyksessä puheenjohtajan äänen ratkaistessa. Yhtiö on jo ilmoittanut hakevansa valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Elyssä valitusluvan hakemista vielä harkitaan – aikaa on 12. heinäkuuta asti.

Kultaa kaivetaan oikeusprosessien ajan aiemman ympäristöluvan turvin. Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ja Oriveden seudun luonnonsuojeluyhdistys vetosivat jo joulukuussa 2015 Ely-keskukseen, että se keskeyttäisi kaivoksen toiminnan välittömästi. Ely katsoi kuitenkin, ettei kaivoksen toimintaa voi keskeyttää ympäristönsuojelulain perusteella, koska se ei aiheuta välittömiä ja huomattavia haittavaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Ympäristövaikutuksia pyritään pienentämään

Kaivoksen toimintaa valvova Ely on edellyttänyt Dragon Miningilta muun muassa vesien käsittelymenetelmien parantamista. Oriveden kaivospäällikkö Petteri Tannerin mukaan toimintaa pyritään parantamaan jatkuvasti.

– Ajattelen itse, että kaikesta toiminnasta on vaikutuksia ympäristöön. Ympäristö on kuitenkin meille tärkeä ja haluamme tietysti, että se vaikutus olisi mahdollisimman pieni, hän sanoo.

– Vuosina 2016–2017 toiminta on ollut ympäristölupien ja määräysten mukaista. Automaattisen ph-säädön ansiosta kuivanapitovesien metallipäästöt ovat laskeneet koko viime vuodet. Ala-Jalkajärven vedenlaatu on parantunut ihan selkeästi.

Myös ympäristönsuojeluyksikön päällikkö Tuija Sievi-Korte Ely-keskuksesta vahvistaa, että Orivedellä on tehty viranomaisen edellyttämiä muutoksia.

Oriveden kaivoksesta on löytynyt kultaa aina 1300 metrin syvyydestä asti. Yle

Maallikosta se, että Ely-keskus kaksi ja puoli vuotta sitten valitti aluehallintoviraston kielteisestä ympäristölupapäätöksestä tuntuu oudolta. Tuija Sievi-Kortteen mukaan Ely ei ole halunnut viivästyttää kaivoksen sulkemista, vaikka se asiaan perehtymättömästä ehkä siltä näyttääkin. Sen mielestä tarvittaisiin kuitenkin väliaikainen ympäristölupa, jotta kaivos voitaisiin ajaa alas hallitusti ja ympäristön kannalta mahdollisimman haitattomalla tavalla.

– Meidän mielestämme kaivosta ei voi sulkea niin nopeasti kuin aluehallintovirasto edellyttää. Se on vähän eri asia kuin jonkun tehtaan sulkeminen, Sievi-Korte sanoo.

Oikeusprosessi vie pitkään

Seuraavaksi Oriveden kultakaivoksen kohtalo on korkeimman hallinto-oikeuden pöydällä. Koska valituslupamenettely on ollut käytössä vasta vuoden alusta, on vaikea sanoa, kuinka kauan valituslupa-anomuksen käsittelyyn menee.

Kyllähän se yleisen edun mukaista olisi, että käsittelyajat olisivat selvästi lyhyempiä. Juho Kytömäki

Juho Kytömäki ei ala odotusaikaa ennustamaan, mutta toivoo, että asia saataisiin jo pian päätökseen.

– Nyt hallinto-oikeudessa meni jo kaksi ja puoli vuotta. En tiedä kauanko kho:lla menee luvan käsittelyyn – saati sitten mahdolliseen valituksen käsittelyyn, hän sanoo.

– Kyllähän se yleisen edun mukaista olisi, että käsittelyajat olisivat selvästi lyhyempiä. Ettei tällaista pitkäkestoista saastutusta voisi tapahtua.

Kultakaivos sijaitsee Tampereen rajan tuntumassa, lähellä Natura-aluetta. Antti Eintola / Yle

Jos valituslupaa ei heltiä, aluehallintoviraston lakkautuspäätös saa lain voiman. Sen jälkeen Dragon Miningilla on puoli vuotta aikaa toimittaa virastolle suunnitelma kultakaivoksen alasajosta. Suunnitelma menee vielä lausuntakierrokselle, jonka jälkeen viranomaisen päätöksestä on jälleen mahdollista valittaa.

Dragon Mining etsii kultaa edelleen

Dragon Miningilla ei vielä kiirehditä kaivoksen alasajon suunnittelemista. Petteri Tannerin mukaan lopullisen suunnitelman ehtii tehdä hyvin sen jälkeen, kun valitusprosessi on käyty läpi.

Tämän tyyppisissä kaivoksissa se aika, mikä tiedetään eteenpäin, on aika rajallinen. Petteri Tanner

– Meillä on hyvät perusteet valitukseen ja uskomme, että valituslupa korkeimpaan hallinto-oikeuteen tulee. Ympäristöhaittojen kannalta ei ole tehokkainta lopettaa toimintaa. Päästöjä saadaan parhaiten hallintaan toiminnan aikana riittävin lupamääräyksin, hän sanoo.

Kullan etsintä Orivedellä jatkuu siis vielä useamman vuoden. Dragon Miningin maajohtaja Ilpo Mäkinen kertoi Oriveden Sanomissa (siirryt toiseen palveluun) aiemmin kesäkuussa, että yhtiö on edelleen investoinut malminetsintään Orivedellä ja lupaavia vyöhykkeitä on löydetty.

Kaivospäällikkö Petteri Tanner uskoo, että Orivedeltä löytyy kultaa lisääkin. Antti Eintola / Yle

Petteri Tannerin mukaan kaivoksen elinikää on vaikea arvioida.

– Kaivoksen toiminta-aika on ollut alusta alkaen 1–2 vuotta. Tämän tyyppisissä kaivoksissa se aika, mikä tiedetään eteenpäin, on aika rajallinen, hän sanoo.

– Mutta kaivostoiminta on aina myös tutkimus- ja etsintätoimintaa. Luotamme siihen, että kultaa löytyy lisääkin.