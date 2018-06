Junalippuja voi saada huomattavasti halvemmalla pienellä hintakikkailulla – VR uusii lipunmyyntijärjestelmänsä vuodenvaihteessa

Tästä on kyse Junamatkan saattaa saada selvästi halvemmalla, jos ostaa lipun erikseen vaihtoasemalle ja sieltä toisen lipun lopulliseen määränpäähän.

VR:n myyntijärjestelmä ei osaa yhdistää jatkoyhteyksille eri hintaluokkien lippuja, vaan laskee hinnan sillä hintaluokalla, jonka lippuja löytyy molempiin yhteyksiin.

Jos vain toiselle yhteydelle on myynnissä säästölippuja, ei myyntijärjestelmä huomioi niitä, vaan laskee hinnan molemmille yhteyksille myytävien kalliimpien lippujen mukaan.

VR:lle on tulossa uusi myyntijärjestelmä vuodenvaihteessa, ja sen on tarkoitus yhdistää erihintaiset liput. Näin ollen järjestelmä osaisi laskea matkalle automaattisesti edullisimman hinnan.

VR:n vaihtoyhteyksien hinnat nousivat esille, kun asiasta julkaistiin mielipidekirjoitus Itä-Savo-lehdessä.

Oletko matkustamassa junalla ja sinulla on vaihtoyhteys? Saatat säästää rahaa, jos et osta lippua suoraan määränpäähäsi, vaan liput erikseen vaihtoasemalle ja sieltä määränpäähän.

VR:n junalippujen hinnat ovat herättäneet paljon keskustelua sen jälkeen, kun Antti-Mikael Toivosen mielipidekirjoitus julkaistiin Itä-Savo-lehdessä (siirryt toiseen palveluun). Toivonen kirjoitti säästävänsä Savonlinna-Helsinki-välillä junalipun hinnassa 20 euroa, kun hän ostaa lipun Parikkalaan ja sieltä toisen lipun Helsinkiin, eikä suoraa lippua Savonlinnasta Helsinkiin.

Kuinka monella välillä Toivosen esimerkin kaltainen niin sanottu hintakikkailu on mahdollista, VR:n kaukoliikenteen kaupallinen johtaja Ville Melkko?

– Se on mahdollista lukemattomilla väleillä. Näitä junamatkojahan voi yhdistää siten, että ostaa matkan asemalta yksi asemalle kaksi ja vaihtaa siellä lipun asemalle kolme. Näitä välejähän on lukemattomia. Mutta on hyvä muistaa, että reilusti yli 90 prosenttia junamatkoista tehdään asemalta toiselle ilman vaihtoa.

Toivosen esimerkki on siis mahdollista vain vaihtoyhteyden kanssa?

– Kyllä. Uskallan väittää, että niissäkin on valtaosin sama hintataso tarjolla molemmissa väleissä. Ne ovat poikkeustilanteita, missä jompikumpi väli saattaa olla kalliimpi ja hinta määräytyy sitten kalliimman lipun mukaan.

Miksi tällainen on mahdollista?

– Halvimpia hintaluokkia on aina rajallinen määrä. Kun ne on myyty loppuun, tulee seuraava hintaluokka myyntiin. Valitettavasti nykyinen myyntijärjestelmämme ei yhdistä halvempaa lippua sille toiselle välille, vaan hinta määräytyy sillä hintatyypillä, joka on tarjolla molempiin vuoroihin. Teemme parhaamme, että saisimme pidettyä hintatason samana, ettei tällaisia (Toivosen esimerkin kaltaisia) eroavaisuuksia tulisi.

– Meille on tulossa uusi myyntijärjestelmä vuodenvaihteessa, ja siihen on tavoitteena tuoda malli, joka yhdistäisi erihintaiset liput, jotta saataisiin asiakkaalle edullisin matka. Asiakkaalle ei tulisi enää kikkailua, vaan hän voisi luottaa siihen, että järjestelmä antaa halvimman hinnan.

Jatkoyhteydellä matkustavat voivat saada junaliput selkeästi halvemmalla pienen hintakikkailun avulla. AOP

VR myy tarjouslippuja esimerkiksi Helsinki-Oulu-välille, ja tarjouslippu tulee joskus halvemmaksi, vaikka junan kyydistä jäisi pois jo huomattavasti ennen Oulua. Onko tällainen hintakikkailu tavallista?

– Tämä on varmasti aikanaan ollut tavallisempaa, mutta ei enää. Reilut kaksi vuotta sitten tekemämme lippu-uudistuksen myötä säästölippu on saatavilla aiemmillekin väleille. Näitä hintapisteitä on tuotu enemmän, jolloin tällainen kikkailu on pyritty välttämään ja on tarjottu asiakkaille paras hinta.

Onko olemassa muita keinoja, joilla asiakas voisi saada lipun hintaa alemmas?

– Ihminen on luova, hän löytää varmasti keinoja jos toisiakin, mutta varsin vähän näistä kuulemme. Kiitollisena otamme kaiken tiedon vastaan, jos järjestelmässämme jokin toimii väärin.

Onko kaikille yhteyksille aina saman verran säästölippuja ajankohdasta huolimatta?

– Meillä on vähintään kymmenen säästölippua per vuoro. Sitten meillä on tiettyjä hiljaisempia vuoroja, vaikka keskellä päivää olevia vuoroja, missä säästölippuja on selvästi enemmän tarjolla. Kesällä liki 40 prosenttia lipuista on säästölippuja, kun normaalisti niitä on 15–20 prosenttia saatavuudesta.

Myydäänkö sesonkien aikaan vähemmän säästölippuja?

– Sesonkina niitä ei varmaan myydä sitä kymmentä enempää, mutta sitten sesongin ulkopuolella niitä myydään enemmän. Näin se taitaa olla melkein kaikessa sesonkiluonteisessa matkailualan bisneksessä: kun kysyntä on suuri, myydään korkeammilla hinnoilla.

