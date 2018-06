Metoo-uutisointi ampui yli Ruotsissa – mediaa valvova elin antoi 10 langettavaa päätöstä liioittelevista jutuista

Ruotsissa useita sanomalehtiä on rangaistu hyvien julkaisutapojen rikkomisesta liittyen viime syksyn #metoo-kampanjan uutisointiin.

Ruotsin lehdistökomitea PON (Pressens Opinionsnämnd) antoi 10 langettavaa päätöstä uutisoinnista, jossa yksittäiset henkilöt oli yhdistetty naisten hyväksikäyttöön liian hatarin perustein.

Sosiaalisen median aihetunniste #metoo aloitti syksyllä maailmanlaajuisen kampanjan, joka sai ihmiset keskustelemaan seksuaalisesta häirinnästä ja vallan väärinkäytöstä. Myös perinteinen media tarttui aiheeseen hanakasti ja on paljastanut julkisuuden henkilöihin liitettyjä hyväksikäyttötapauksia.

Langettavien päätösten suma on poikkeuksellinen ja siitä kirjoittivat useat ruotsalaismediat, kuten SVT (siirryt toiseen palveluun) ja Expressen (siirryt toiseen palveluun).

Langettavia päätöksiä saivat iltapäivälehdet Expressen, Aftonbladet ja Hänt i Veckan, päivälehdet Dagens Nyheter ja Svenska Dagbladet sekä työväenliikkeen lehti Arbetaren.

PON on ruotsalaisen median eettisiä sääntöjä valvova itsenäinen elin. Sitä vastaa Suomessa Julkisen sanan neuvosto.

Ruotsissa voi kannella median julkaisemista jutuista lehdistöasiamiehelle (pressombudsman), joka päättää, viedäänkö asia lehdistökomitean ratkaistavaksi.

Kantelijoina neljä henkilöä

Ruotsin lehdistökomitealle ilmoitettiin kaikkiaan 11 juttua, joissa käsiteltiin useita #metoo-kampanjaan liitettyjä julkisuuden henkilöitä. Artikkeleissa nimetyt henkilöt yhdistettiin jutuissa naisten seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

Komitean mukaan jutut olivat omiaan aiheuttamaan kohtuutonta haittaa niissä käsitellyille yksittäisille henkilöille.

Yksi kohussa ryvettyneistä oli tunnettu ruotsalainen tv-juontaja Martin Timell. Hänen ohjelmansa TV4:ssä lopetettiin, kun entinen kollega syytti miestä seksuaalisesta ahdistelusta ja raiskauksesta. Raiskaus tapahtui naisen mukaan vuonna 2008.

Raiskausväitteistä aloitettiin poliisitutkinta, jonka päätteeksi käräjäoikeus vapautti Timellin syytteistä reilut kaksi viikkoa sitten.

Timell teki itse uutisointiaan koskevat kantelut lehdistöasiamiehelle. Hän on kuvaillut median häntä koskevaa uutisointia "noitavainoksi".

Aftonbladet on puolustanut Timell-uutisointiaan sanomalla, että hän on julkisuuden henkilö, jota koskevilla rikosepäilyillä on tavanomaista suurempi painoarvo. Ruotsin lehdistökomitea ei tyytynyt vastaukseen.

Yksi lehdistökomitealle kannelleista oli nimekäs ruotsinsuomalainen toimittaja Fredrik Virtanen. Hän joutui irtisanoutumaan työstään Aftonbladetista ahdisteluväitteiden vuoksi (siirryt toiseen palveluun).

Lisäksi kanteluita teki kaksi nimettömänä pysytellyttä henkilöä.

