Trumpin nollatoleranssilinja ei toimi – USA:ssa palataan Obaman aikaiseen rajapolitiikkaan

Yhdysvaltain rajaviranomaisen Custom and Border Protectionin johtajan Kevin McAleenanin mukaan rajaviranomaiset eivät enää nosta syytteitä USA:n ja Meksikon rajan lastensa kanssa ylittäneitä paperittomia siirtolaisia vastaan.

Tämä on seurausta presidentti Donald Trumpin viime viikkoisesta päätöksestä, jonka mukaan lapsia ei enää eroteta syytteeseen asetettavista vanhemmistaan.

McAleenanin mukaan USA ei voi ottaa sekä vanhempia että heidän lapsiaan säilöön oikeuskäsittelyn ajaksi, koska tämä olisi laitonta. Koska perheitä ei saa erottaa, on heidät käytännössä päästettävä vapaaksi.

Rajapolitiikka palaa Obaman aikaiseen

BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) tämä merkitsee käytännössä sitä, että Trumpin Yhdysvalloissa palataan presidentti Obaman aikaiseen "catch and release" -käytäntöön (suom. "ota kiinni ja päästä vapaaksi").

Tämä merkitsee sitä, että lastensa kanssa rajan yli tulevat paperittomat siirtolaiset otetaan kiinni ja he saavat haasteen oikeuteen. Koska heitä ei voida pidättää, pääsevät he jatkamaan matkaansa vapaasti Yhdysvaltoihin.

Trump on arvostellut kovasanaisesti Obaman linjaa ja kuvannut omaa maahanmuuttopolitiikkaansa nollatoleranssin linjaksi. Tällä Trump on viitannut siihen, että kaikki laittomasti rajan ylittävät otetaan kiinni ja he joutuvat syytteeseen.

Näin ei kuitenkaan enää toimita.

Valkoisen talon tiedottaja Sarah Huckabee Sanders puolusti vielä eilen maanantaina Trumpin nollatoleranssilinjaa.

– Politiikkamme ei ole muuttunut, meillä ei vain yksinkertaisesti ole resursseja sen toteuttamiseen, Sanders sanoi.

Erotettuja lapsia ei ole palautettu vanhemmilleen

Yhdysvaltain rajapolitiikka nousi maailmanlaajuiseksi uutisaiheeksi kaksi viikkoa sitten, kun kävi ilmi, että Trumpin hallinnon nollatoleranssipolitiikka on johtanut yli 2000 siirtolaislapsen erottamiseen vanhemmistaan.

Rajua arvostelua osakseen saanut käytäntö pakotti Trumpin lopulta perääntymään, ja hän antoi asetuksen, joka kielsi lasten erottamisen vanhemmistaan.

New York Timesin mukaan (siirryt toiseen palveluun) vanhemmistaan erotettuja lapsia ei toistaiseksi ole palautettu vanhemmilleen.

Tämä on lehden mukaan haasteellista, koska monet vanhemmista on jo karkotettu pois Yhdysvalloista.