Vuokranantajat: Riskitietoisuus taloyhtiölainojen suhteen parantunut – muista selvittää, kestääkö taloutesi nousevan rahoitusvastikkeen

Mediassa on kauhisteltu suuria yhtiölainoja. Asuntoon pääsee nopeasti kiinni kun omaa lainaa täytyy neuvotella vain osaan talon hinnasta. Minkälaisia vaaroja yhtiölainoihin liittyy? Siitä keskustelevat pankinjohtaja Sami Vallinkoski Hypoteekkiyhdistyksestä ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Tuomas Viljamaa Suomen vuokranantajista.

Uusien asuntojen myynnissä käytettävät taloyhtiölainat ovat yleistyneet viime vuosina melko voimakkaasti, ja esimerkiksi rahoitusmarkkinoita valvova Finanssivalvonta on ilmaissut huolensa velkaantumisesta.

Uuteen kerrostaloasuntoon voi päästä kiinni jo hyvin osuudella asunnon kokonaishinnasta. Taloyhtiölainat ovat uusissa rakennuksissa tyypillisesti 60–70 prosentin välillä, kertoo pankinjohtaja Sami Vallinkoski Suomen hypoteekkiyhdistyksestä.

Ylen aamu-tv:ssä vierailleen Vallinkosken mukaan asuntosijoittajat ovat todennäköisesti kiihdyttäneet taloyhtiölainojen kasvua.

– Meillä on kuva, että rakennusliikkeillä on ollut voimakkaana kannustimena se, että asuntosijoittajat ovat toivoneet näitä pieniä omarahoitusosuuksia sinne, Vallinkoski sanoo.

Minusta on hyvä, että on erilaisia malleja, joilla asuntotuotantoa saadaan ylläpidettyä. Suomen vuokranantajien yhteiskuntasuhdepäällikkö Tuomas Viljamaa

Aamu-tv:ssä myös vieraillut Suomen vuokranantajien yhteiskuntasuhdepäällikkö Tuomas Viljamaa huomauttaa, että jo 1990-luvulla oli malleja, joilla pääsi vähän pienelmällä myyntihinnalla kiinni asuntoon. Hän ei ole Vallinkosken kanssa täysin samaa mieltä sijoittajien vaikutuksesta taloyhtiölainoihin.

– En tiedä, onko se välttämättä tullut sijoittajien pyynnöstä tähän palettiin. Minusta on hyvä, että on erilaisia malleja, joilla asuntotuotantoa saadaan ylläpidettyä. Tämä taloyhtiölainamalli on näyttänyt ainakin viimeaikaisten asuntotoimintalukujen valossa olevan erittäin hyvä malli.

Mitä riskejä taloyhtiölainoissa on?

Finanssivalvonnan lisäksi myös Suomen Pankki on ilmaissut huolensa voimistuneista taloyhtiölainoista, mutta mitä väliä sillä on, onko laina yksityistä tai taloyhtiölainaa?

Vallinkosken mukaan taloyhtiölainoissa on pankin näkökulmasta huolestuttavaa se, että lainan takana olevista tahoista ei ole juurikaan tietoa.

– Nyt on noussut esiin mahdollisuus, että siellä taloyhtiössä voi olla voimakkaitakin asuntosijoituskeskittymiä, mikä nostaa sen taloyhtiön riskipitoisuutta. Laina sille taloyhtiölle toki kuuluu, mutta sen hinta voisi olla paremmin suhteutettu siihen riskiin.

– Jos koko taloyhtiö olisi pienten sijoittajien piirittämä, se voisi johtaa siihen, että yhtiötä johdetaan hieman eri tavalla kuin tavallista taloyhtiötä. Finanssikriisit ovat opettaneet, että ihminen hoitaa tyypillisesti ensin oman asuntolainansa ja vasta sen jälkeen huolehditaan sijoituslainoista, jolloin tällainen hajaantunut piensijoittajakohde on aavistuksen verran riskipitoisempi.

Viljamaan mukaan niin omistusasujien kuin sijoittajaosakkaiden riskitietoisuus on parantunut merkittävästi viime vuosien aikana.

Aika usein on sellainen tilanne, että sijoittajat ovat varautuneet paremmin rahoitusvastikkeen nousuun. Suomen vuokranantajien yhteiskuntasuhdepäällikkö Tuomas Viljamaa

Viljamaa painottaa, että kaikkien taloyhtiön osakkaiden on olennaista ymmärtää lyhennysvapaiden jälkeen tapahtuva rahoitusvastikkeen nousu ja selvittää, kestääkö oma talous sen. Uuden asunnon yhtiölainassa on usein asumisen alussa lyhennysvapaita vuosia, jolloin yhtiölainasta maksetaan vain korkoja.

Viljamaa ei näin ollen täysin allekirjoita väitettä sijoittajavetoisuuden riskipitoisuudesta.

– Aika usein on sellainen tilanne, että sijoittajat ovat jopa varautuneet paremmin rahoitusvastikkeen nousuun. Joissain tilanteissa voi olla, että hajautunut omistajakunta piensijoittajia on jopa hieman turvallisempi kokonaisuus kuin että joku iso sijoittaja.

Vallinkoski huomauttaa, että taloyhtiölainat ovat yritysten välisiä velkakirjoja, joissa voidaan sopia monenlaisista yritysten välisistä ehdoista. Näin ollen hänen mukaansa oma asuntolaina on helpompaa hoitaa.

– Henkilöasiakkaan asuntolainaa ohjaa oma lainsäädäntönsä ja ne ovat kuluttajasuojan alaisia. Esimerkiksi marginaalin pysyvyys on suomalaisissa velkakirjoissa kiveen kirjoitettu, kun taas taloyhtiölainoissa voi olla pykäliä, jotka sanovat, että tällä marginaalilla mennään viisi vuotta ja katsotaan sitten mikä on markkinatilanne.

