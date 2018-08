Kuinka mielesi voi? - 5 keinoa vahvistaa pään sisäistä hyvinvointia

Tärkeintä on tehdä asioita, jotka tuntuvat mukavilta ja joista tulee hyvä olo.

Mitä sinulle kuuluu? Arkipäiväinen kysymys, jonka esitämme helposti kohtaamillemme ihmisille. Mutta milloin viimeksi kysyit itseltäsi, mitä minulle kuuluu?

Maailman terveysjärjestö WHO:n määritelmän mukaan mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä ja selviytymään elämään kuuluvissa haasteissa sekä työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan. Hyvään mielenterveyteen kuuluu (siirryt toiseen palveluun)hyvä itsetunto, elämänhallinnan tunne, optimismi, kyky solmia ihmissuhteita, mielekäs toiminta ja taito kohdata vastoinkäymisiä.

– On tärkeä muistaa, että aivan niin kuin fyysisen terveyden myös mielenterveyden määrä vaihtelee. Joskus meillä on enemmän mielenterveyttä ja joskus mielenterveys joutuu koetukselle, ja se on aivan normaalia, sanoo Suomen Mielenterveysseuran kouluttaja Mirja Erlund.

Erlund on kiertänyt liki kaksi vuotta eri puolilla maata kouluttamassa uusia mielenterveyden ensiapukurssin (siirryt toiseen palveluun)kouluttajia. Hänellä on tiukka näppituntuma siihen, kuinka me suomalaiset tällä hetkellä oikein voimme.

– Me voimme hyvin ja meillä on hyvät olosuhteet voida hyvin. Mutta toisaalta esimerkiksi työelämän vaatimustaso on noussut niin korkeaksi, että se haastaa mielen jaksamista.

Erlund nostaa tämän ajan merkittävimmäksi mieltä haastavaksi asiaksi juuri vaatimukset. Ison maailman ollessa käden ulottuvilla netin välityksellä ja luodessa uusia tarpeita, syntyy ihmiselle myös erilaisia vaatimuksia omaan elämäänsä. Jos nämä vaatimukset eivät täytykään, voi mieli alkaa voida huonosti.

– Olisi hyvä pysähtyä välillä pohtimaan, mitä minä oikeasti tarvitsen elämääni ollakseni onnellinen ja voidakseni hyvin, Erlund sanoo.

Mielenterveyden häiriöistä aiheutuu kova hinta yksittäisille ihmisille, mutta myös yhteiskunnalle. Mielenterveyshäiriöiden vuotuiset kustannukset yhteiskunnalle ovat noin kuusi miljardia euroa. Esimerkiksi puolet työkyvyttömyyseläkkeistä liittyy mielenterveyden ongelmiin. Onneksi mielenterveys, siinä missä fyysinenkin terveys, on terveyttä jota voi vahvistaa.

Viisi tapaa vahvistaa mielenterveyttään

Vähintään joka viides suomalainen (siirryt toiseen palveluun) kokee vuosittain mielenterveyden häiriöitä. Suomen Mielenterveysseura (siirryt toiseen palveluun)on kerännyt listan asioista, joilla jokainen voi parantaa mielensä hyvinvointia.

1. Pidä huolta itsestäsi

Hyvä arki muodostuu itsestä huolehtimisesta ja asioista, jotka tuottavat iloa. Terveelliset elämäntavat ovat parhaimmillaan pieniä nautintoja kuten: virkistävä kävely tai 15 minuutin torkut, päivällinen hyvässä seurassa, itsellesi mieluisa liikkumishetki esimerkiksi tanssien, pelaten tai puutarhatöitä tehden.

2. Innostu uudesta

Yllätä itsesi ja kokeile jotain uutta. Kun rikot totuttuja rutiinejasi, voit saada uusia näkökulmia ja elämyksiä. Kokeile uutta jo tänään: kulje jonain päivänä eri reittiä töihin, tai käy paikassa, jossa et ole aiemmin käynyt.

Mieti minkä taidon haluaisit oppia. Aseta itsellesi pieniä etenemistavoitteita opettelemisen suhteen. Katsele tuttua ympäristöä turistin silmin. Mitä esittelisit omasta kotiseudustasi vierailijoille?

3. Pidä yhteyttä

Elämä on ystävien ja tuttavien kanssa jaettuna rikkaampaa. Kun keskustelet iloistasi ja suruistasi, saat uusia näkökulmia. Mieti ketkä ovat sinulle tärkeimpiä ihmisiä. Onko sinulla ystävä, jota et ole tavannut pitkään aikaan? Ota häneen yhteyttä, ja kerro ajatelleesi ihmisiä, joista haluaisit kuulla ja että juuri hän tuli mieleesi.

Kun kohtaat ihmisiä arjessasi, ole läsnä, kuuntele, katso silmiin ja vastaa keskusteluun. Kohtaat aidosti ihmisiä, kun et samaan aikaan näpyttele kännykkääsi tai pohdi iltapäivän kauppalistaa.

4. Tunnista tunteet

Ajatukset ja tunteet ovat parhaimmillaan myönteinen voimavara. Menneiden murehtiminen tai huoli tulevasta kuluttaa usein turhaa voimavarojamme. Älä torju tunteitasi, vaan opettele elämään niiden kanssa tätä hetkeä. Mieti illalla, mitä tunteita tunsit tänään? Iloa, pelkoa, rakkautta, surua, vihaa, yllätystä?

Kiinnitä huomiota tähän hetkeen. Tiedosta ajatuksesi, tunteesi ja maailma ympärilläsi. (siirryt toiseen palveluun) Ole tunteillesi armollinen. Kaikki tunteet ovat ohimeneviä ja sallittuja.

5. Pyydä tarvittaessa apua

Älä jää yksin, jos sinulla on vaikeaa. Keskustele ystäviesi kanssa ja hae tarvittaessa apua ja tukea. (siirryt toiseen palveluun)

Lisää vinkkejä elinvoiman lisäämiseen Suomen Mielenterveysseuran Arjen aapisesta. (siirryt toiseen palveluun)

