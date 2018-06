Intia on vaarallisin maa naisille – Saudi-Arabiakin mukana synkällä listalla, vaikka naiset saavat ajaa autoa

Intia ei ole saanut kitkettyä naisiin kohdistuvaa raakaa väkivaltaa, vaikka se on niin lupaillut. Myös Yhdysvallat nousi yllättäen listalle.

Tyttölapseksi syntyminen on kaikkein vaarallisinta Intiassa. Siellä naisilla on korkea riski kohdata seksuaalista väkivaltaa ja joutua orjatyöhön.

Intiassa elävät myös useat naisille vaaralliset perinteet, kuten pakkoavioliitot ja kivitykset. Näin synkästi arvioi Thomson Reuters -säätiö tuoreessa selvityksessään (siirryt toiseen palveluun), jossa selvitettiin vaarallisinta maata naisille.

Vaarallisimmat maat naisille Intia Afganistan Syyria Somalia Saudi-Arabia Pakistan Kongon demokraattinen tasavalta Jemen Nigeria Yhdysvallat Lähde: Thomson Reuters Foundation

Seksuaalinen väkivalta on pitkään tiedossa ollut ongelma Intiassa. Viisi vuotta sitten intialaisia järkytti Delhissä bussissa joukkoraiskatuksi ja tapetuksi joutuneen opiskelijan kohtalo. Tapaus aiheutti laajoja mielenosoituksia ja sai paljon myös kansainvälistä huomiota.

Intian hallitus lupasi jo silloin torjua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa tarmokkaammin. Seksuaalirikoksista langetettavia tuomioita (siirryt toiseen palveluun)kovennettiin. Julmimmista raiskauksista voidaan langettaa nykyään Intiassa kuolemantuomio.

Thomson Reutersin haastattelemien asiantuntijoiden mukaan ongelmat eivät ole kuitenkaan ratkenneet.

Intiassa ilmoitetaan keskimäärin sata raiskausta päivässä (siirryt toiseen palveluun). Neljännes uhreista on lapsia. Monet tapauksista jäävät raportoimatta, sillä raiskaukseen liittyvä häpeä on Intiassa suuri.

Intialaiset naiset olivat peittäneet suunsa protestiksi naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Amritsarissa huhtikuussa järjestetty mielenosoitus oli osa laajempaa liikehdintää. Raminder Pal Singh / EPA

Tänäkin vuonna Intiaa ovat järkyttäneet useat väkivaltaiset tyttöjen raiskaukset ja murhat. Myös rangaistuksia on kovennettu (siirryt toiseen palveluun) jälleen.

– Intia on osoittanut täydellistä välinpitämättömyyttä ja kunnioituksen puutetta naisia kohtaan, Karnatakan osavaltion hallituksen edustaja Manjunath Gangandhara sanoi Reutersille (siirryt toiseen palveluun).

Intian naisten ja lasten asioita hoitava ministeriö ei suostunut kommentoimaan Reutersille selvitystä.

Thomson Reuters kysyi 548 asiantuntijalta eri puolilta maailmaa arviota vaarallisimmista maista naisille. Naisten asemaa arvioitiin terveydenhuollon, taloudellisten mahdollisuuksien, kulttuurin ja tradition, seksuaalisen väkivallan ja ahdistelun sekä muun väkivallan ja ihmiskaupan perusteella.

Konfliktimaat ja Saudi-Arabia vaarallisimpien maiden listalla

Intian jälkeen vaarallisimpia maita naisille olivat konfliktien repimät Afganistan, Syyria ja Somalia.

Afganistanin heikkenevä turvallisuustilanne näkyy naisten asemassa. Naiset kohtasivat niin konfliktiin liittyvää kuin erityisesti naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Myös terveydenhuollon ongelmat, lukutaidottomuus ja köyhyys tekivät afganistanilaisten naisten elämästä turvatonta.

Väkivalta varjosti naisten elämää myös Syyriassa, jossa on sodittu vuodesta 2011 lähtien.

– Hallituksen joukot syyllistyvät seksuaaliseen väkivaltaan. Kotiväkivalta ja lapsiavioliitot yleistyvät. Yhä useammat naiset kuolevat synnytykseen. Eikä tragedialle näy mitään loppua, tutkimukseen osallistuneen Women Now for Development järjestön toiminnanjohtaja Maria al-Abdeh sanoi Reutersille.

Viidettä sijaa listalla piti vauras öljyvaltio Saudi-Arabia. Konservatiivinen kuningaskunta on paistatellut viime päivät otsikoissa, sillä naiset ovat saaneet nyt oikeuden ajaa autoa.

Kyselyyn haastateltujen asiantuntijoiden mukaan Saudi-Arabia onkin ottanut askeleita naisten aseman kohentamiseksi. Tekemistä on silti paljon.

Saudi-Arabian naiset ovat saaneet ajaa autoa sunnuntaista lähtien. 30-vuotias Huda al-Badri oli yksi rattiin tarttuneista pääkaupungissa Riadissa. Ahmed Yosri / EPA

Naiset ovat Saudi-Arabiassa yhä hyvin epätasa-arvoisessa asemassa esimerkiksi taloudellisesti. Naiset kohtaavat työmarkkinoilla syrjintää ja omistusta koskevat lait syrjivät naisia.

Saudiarabialaisilla naisilla on yhä mieshuoltaja, jolta he tarvitsevat luvan esimerkiksi matkustamiseen. Saudi-Arabia on myös pidättänyt viime kuukausina useita naisten oikeuksia ajavia aktivisteja.

Yhdysvallat yllättäjänä listalle

Ainoa listalle noussut länsimaa oli Yhdysvallat. Se oli asiantuntijoiden mukaan kymmeneksi vaarallisin maa naisille. Syynä ovat naisten riskit joutua (siirryt toiseen palveluun) seksuaalisen häirinnän tai väkivallan uhriksi sekä ongelmat oikeuden saamisen kanssa.

Selvityksessä viitataan Me too ja Times up -liikeisiin, jotka ovat nostaneet näitä ongelmia esille.

– Ihmiset saattavat ajatella, että tulotaso suojaisi naisvihalta, mutta valitettavasti näin ei ole, sanoi varajohtaja Cindy Southwort, joka edustaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan Yhdysvalloissa taistelevaa National Network to End Domestic Violencia.