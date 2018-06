Kilpailu eläinlääkäribisneksessä kiristyy – lemmikinomistajalla on nyt enemmän valinnanvaraa kuin koskaan

Eläinlääkäriyritysten määrä on kasvanut noin neljässä vuodessa yli sadalla, ja suomalaiset omistavat vuosi vuodelta enemmän lemmikkejä. Liiton mukaan lääkäreitä kaikkoaa isoista ketjuista perustamaan uusia, pienempiä vastaanottoja.

Hämeenlinna on hyvä esimerkki kiristyvästä kilpailusta eläinlääkäribisneksessä. Alan isoimmilla ketjuilla, Evidensialla ja Omaeläinklinikalla, on molemmilla vastaanotot kaupungissa. Lisäksi Hämeenlinnassa on liuta muita, pienempiä yrityksiä.

Yksi niistä on reilu vuosi sitten ovensa avannut Eläinlääkäriin.com. Asiakkaita kuulemma riittää.

– Pienenä vastaanottona voimme joustavammin sovitella vastaanottoaikoja ja järjestää kotikäyntejä nopeallakin aikataululla. Pääsemme lähelle asiakasta, ja kommunikointi on välitöntä, helppoa ja mutkatonta, listaa eläinlääkäri Johanna Lankila pienen yrityksen vahvuuksia.

Suomessa on tällä hetkellä noin 500 eläinlääkäriyritystä. Eviran mukaan niiden määrä on kasvanut reilussa neljässä vuodessa yli sadalla.

Eläinlääkäri Johanna Lankila tarkasti belgianpaimenkoira Taunon Eläinlääkäriin.comin vastaanotolla Hämeenlinnassa. Lauri Rautavuori / Yle

Isoista ketjuista lähdetään perustamaan omia yrityksiä

Vaikka Evidensia ja Omeläinklinikka haukkaavat markkinoista isoimmat siivut, myös pienemmille yrittäjille riittää sekä potilaita että lääkäreitä.

Eläinlääkäriliiton mukaan suuret ketjut eivät tällä hetkellä laajenna yhtä aggressiivisesti kuin vielä jokunen vuosi sitten. Lääkärit jopa lähtevät ketjuista ja perustavat omia yrityksiään.

– Olen havainnut tuttavapiirissäni, että on lähdetty kokeilemaan siipiä perustamalla omia vastaanottoja, Johanna Lankila komppaa.

Lankila on aiemmin työskennellyt isossa eläinlääkäriketjussa. Pieni yritys on hänelle mieluisampi työpaikka.

– Ajatuksena on tietynlainen joustavuus asiakkaiden ja omankin elämän suuntaan. Saan paremman suhteen asiakkaaseen, kun ei ole välikäsiä. Se on minulle aika tärkeää.

"Ei vastaa todellisuutta millään tavalla"

Isoissa ketjuissa ei ole huomattu ilmiöitä, että lääkärit irtautuvat ketjuista perustaakseen omia yrityksiä.

– Moni eläinlääkäriyrittäjä haluaa mieluummin keskittyä eläinlääketieteeseen ja potilaiden hoitamiseen. Markkinointi ja hallinto halutaan jättää niille, jotka tekevät sitä ammatikseen. Isommat toimijat tulevat vähitellen entisestään laajenemaan, puhuu Omaeläinklinikan toimitusjohtaja Kustaa Piha.

Omaeläinklinikka avasi hiljan uuden vastaanoton Hämeenlinnaan. Sillä on nyt 13 toimipistettä Suomessa. Pihan mukaan yritys aikoo laajentaa harkiten ja varovasti, mutta määrätietoisesti koko Suomen alueelle.

Omaeläinklinikan Kustaa Piha uskoo, että alan isoimmat toimijat tulevat jatkossa valtaamaan yhä enemmän markkina-alaa. Hannu Harhama / Yle

Ruotsalaisomisteinen Evidensia on Suomessa suurin eläinlääkäriketju. Sillä on 43 klinikkaa ympäri maata, uusimpana toukokuussa Raisioon avattu ympärivuorokautinen eläinsairaala.

Suomessa valmistuu noin 70 eläinlääkäriä vuodessa, ja myös ulkomailta tullaan tänne töihin. Maassamme oli vuoden 2018 alussa vajaat 3 000 laillistettua eläinlääkäriä, mukaan lukien eläkeläiset. Osa eläinlääkäreistä työskentelee monissa elintarvike- ja lääketeollisuuden tehtävissä.

Evidensian varatoimitusjohtaja Anssi Tast uskoo, että lääkäreitä riittää sekä ketjuihin että pienempiin yrityksiin.

– Toiset valmistuneet lääkärit näkevät Evidensiassa hyvät mahdollisuudet urakehitykseen, ammatilliseen jatkokoulutukseen ja erikoistumiseen. Toiset taas haluavat oman vastaanoton, jossa voi itse kontrolloida sitä mitä tehdään.

Tastin mukaan lääkärit eivät lähde Evidensiasta perustamaan omia yrityksiään.

Evidensia muutti toimintatapaansa vajaa vuosi sitten. Nyt yrityksen vastaanottoja johtaa paikallinen eläinlääkäri, jolla on myös tulosvastuu.

– Olemme oppineet, että asemien toiminnan organisointi pitää jättää eläinlääkärille. Markkinamies ei voi ohjata niiden toimintaa, Anssi Tast selittää.

Varatoimitusjohtajan mukaan noin 20 Evidensian ostamaa toimipistettä on ottanut tai ottaa uudelleen käyttöönsä vanhojen klinikoiden nimiä ja brändejä.

Pitkät hoitosuhteet haluttuja

Eläinlääkäribisneksen kasvun taustalla on se, että suomalaiset ottavat yhä enemmän lemmikkejä. Kennelliiton mukaan esimerkiksi rekisteröityjen koirien määrä on kasvanut vajaassa kymmenessä vuodessa lähes 100 000:lla. Suomessa on yhteensä noin 650 000 koiraa.

Kun kilpailu kiristyy, myös asiakkaat vaativat enemmän.

– Asiakkaat ovat entistä tietoisempia sekä laadun että hinnan suhteen. Asemilta vaaditaan diagnostista kykyä ja myös laajempaa palveluntarjontaa, Omaeläinklinikan toimitusjohtaja Kustaa Piha toteaa.

Lemmikinomistajat arvostavat ja haluavat pitkiä hoitosuhteita lääkärin kanssa.

– Se hyödyttää niin eläinlääkäriä, potilasta kuin asiakastakin. Kun tuntee potilaan ja asiakkaan ja tietää taustoja, on helpompi saada kokonaiskuva eläimen terveydentilasta ja tukea paremmin pidemmällä tähtäimellä, Johanna Lankila sanoo.