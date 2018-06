Suomalaisen rakastama mökki on pahimmillaan luontoa rasittava energiasyöppö – Riina Puusaari ei halua omistaa, vaan kyläilee muiden kesäasunnoilla

Yhä useampi vapaa-ajan asunto on peruslämmöllä talvikauden, mikä on suurentanut mökkien sähkönkulutusta. Toisaalta aurinkopaneelien suosio on lisääntynyt.