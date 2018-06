Suomen paraatinurmikkoja leikkaakin robotti – kesätyöntekijän tehtävänä on vain valvoa työnjälkeä

Robottileikkurit leikkaavat ruohoa Helsingin paraatinurmikoilla Etu-Töölön puistossa ja Esplanadilla.

Robottiruohonleikkureita on jo nähty kotipihoilla. Niiden jälki on hyvää, mutta leikattava ruohoala on rajattava selkeästi.

Mutta vievätkö robotit nyt ihmisen työt? Ruohonleikkuuhan on perinteisesti ollut muun muassa kesätyöntekijöiden hommaa.

Keskusta-alueen piiripuutarhurin Sampo Sainion mukaan huoli on turhaa.

– Itse en ole siitä huolestunut, sillä kasvavassa ja kehittyvässä kaupungissa on koko ajan enemmän hoidettavaa.

Sainio sanoo robottien toimivan parhaiten ihmisten apulaisina. Ihminen valvoo niiden työtä ja tekee samalla itse sen, johon robotti ei kykene.

"Maailman iisein kesäduuni"

Sainion mukaan robottien avulla viheralueiden hoito tehostuu ja myös päästöt vähenevät, sillä robotit toimivat sähköllä.

Espalla robottileikkuria valvoo kesätyöntekijä. Kesätyötä on markkinoitu "maailman iiseimpänä kesäduunina" – pilke silmäkulmassa kuitenkin. Etu-Töölössä leikkurin perään katsovat Staran työntekijät kännykkäsovelluksen avulla.

Sainion mukaan robotit ovat saaneet hoitaa työnsä melko rauhassa.

– Muutamia kertoja joku utelias on painanut pysäytysnapista, jolloin minun on mentävä käynnistämään se uudelleen, Sainio kertoo.

Leikkurirobottien lisäksi kehitteillä on monikäyttöisempi robotti, joka soveltuisi erilaisiin kaupungin tarpeisiin. Ajatuksena on, että robotin runkoon voisi kiinnittää erilaisia työkoneita, kuten harjoja, katupesureita, lumiauroja - ja linkoja.