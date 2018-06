"Jokainen meistä varmasti muuttuu leirin aikana" − protuleirit ovat suositumpia kuin koskaan

Tänä vuonna aikuistumisleireille eli protuleireille on ilmoittautunut yli 1000 nuorta. Osallistujien ja leirien määrä on kasvanut vuosi vuodelta.

Tästä on kyse Prometheus-leirit ovat 8.- ja 9.-luokkalaisille tarkoitettuja aikuistumisleirejä. Yhdelle leirille otetaan vain noin 16 osallistujaa

Protuleirit ovat poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomia

Leireillä käsitellään eri teemoja, muun muassa identiteettiä, yhteiskuntaa ja tulevaisuutta. Teemoja käsitellään keskustelun avulla

PoriSPR:n leirikeskuksessa Koivuniemessä on rauhallinen tunnelma. 17 nuorta on kerääntynyt istumaan ympyrään keskustelemaan erilaisista teemoista kuten identiteetistä ja tulevaisuudesta.

Nuoret ovat tulleet Poriin viime sunnuntaina osallistuakseen Prometheus-leirille, tutummin protuleirille. Yksi heistä on 15-vuotias Onni Tanskanen, jonka veli oli suositellut leiriä.

− Tämä vaikutti tosi kivalta! En myöskään kuulu kirkkoon, eli protuleiri oli vaihtoehto rippikoululle, Tanskanen kertoo.

Porin Koivuniemessä käynnissä olevalla leirillä on oma lisämausteensa, sillä kyseessä on musiikkileiri. Teemoja käsitellään musiikin avulla tekemällä esimerkiksi biisi valitusta aiheesta. Leirille on tuotu soittimia, joita saa käyttää vapaasti tauoilla. Nimenomaan musiikki herätti helsinkiläisen Tanskasen huomion.

− Muualla ei mielestäni ollut tällaista vaihtoehtoa. Olen erittäin kiinnostunut musiikista, joten välimatkakaan ei haitannut.

Koivuniemen protuleirillä nuoret apuohjaajat suunnittelevat ohjelman. Liisa Kallio / Yle

Protuleiritoiminta tunnetaan

Prometheus-leirin tuki ry -yhdistykseltä saatujen tietojen mukaan protuleireille on ilmoittautunut yli tuhat nuorta tänä vuonna. Edellisinä vuosina osallistujia on ollut noin 800–900, ja leirejä on järjestetty noin 50–60. Tänä vuonna leirejä on lähes 70.

Yhdistyksen puheenjohtaja Ansku Ahvenainen uskoo, että suosion taustalla on pitkäjännitteinen panostus viestintään. Toiminta tunnetaan nykyisin entistä paremmin.

Prometheus-leirin tuki ry -yhdistys ei halua asettaa protuleiriä ja rippileiriä vastakkain. Ne eivät ole toistensa vastakohtia, vaikka eroja löytyykin.

− Protuleirillä nuoret vetävät ohjelmaa nuorille, ja osallistujamäärä on pieni. Oppitunteja ei ole, vaan eri teemoja käsitellään keskustelun kautta ja pidetään hauskaa, Ansku Ahvenainen avaa.

Jokainen on tervetullut protuleirille. Asla Heiskanen, protuleirin apuohjaaja

Moni käy sekä riparin että protun

Koivuniemen musiikkiprotuleirin 17-vuotias apuohjaaja Asla Heiskanen on käynyt itse protuleirin sekä rippikoulun. Hänen kohdallaan päätös oli sattumanvarainen, mutta ei harvinainen.

− Leiriläiset voivat valita molemmat, protun ja rippikoulun, eikä se ole ollenkaan epätavallista. Jokainen on tervetullut protuleirille, Heiskanen toteaa.

Protuleirit on tarkoitettu 8.- ja 9.-luokkalaisille, mutta niiden lisäksi järjestetään myös aikuisleirejä. Aikuiselle leiri tarjoaa viikon irtioton arjesta.

− Protuleiri on aikuiselle kokemus, jota ei normaalisti saisi. Teemat, kuten ihmissuhteet ja yhteiskunta, ovat yhä ajankohtaisia, ja niitä pääsee pohtimaan pienellä porukalla, Ahvenainen valaisee.

Protuleiriläiset jaetaan ryhmiin, ja tekemistä riittää koko viikoksi. Liisa Kallio / Yle

Jokaiselle päivälle erilaista ohjelmaa

Koivuniemen leirikeskuksessa protuleiri on vasta alkamassa, mutta tekemistä riittää koko viikoksi. Apuohjaaja Asla Heiskasen mukaan luvassa on paljon erilaista ohjelmaa.

– Päivä alkaa aina herätyksellä, ja ohjelmaa on ruokailujen välissä. Jännittäviäkin juttuja on luvassa, Heiskanen kertoo.

Leirille osallistuneen Onni Tanskasen mieleen on muutaman päivän jälkeen painunut ensimmäinen herätys.

– Ohjaajat tulivat herättämään soittamalla yhtä biisiä. Pelästyin niin paljon, että hyppäsin melkein ilmaan, hän kertoo nauraen.

Aikuistumisleirikokemus on Tanskasen mielestä tärkeä virstanpylväs nuoren elämässä.

– Täällä käsitellään tärkeitä aiheita. Jokainen meistä varmasti muuttuu leirin aikana – ainakin vähän!