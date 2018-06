The New York Times: Odottamaton otsonikato on peräisin Kiinan pienten tehtaiden salaisista kemikaaleista

Otsonikerroksen toipuminen on ollut viime vuosien harvoja hyviä ympäristöuutisia. Viime kuussa otsonikadosta saatiin kuitenkin taas hälyttävä uutinen.

Yhdysvaltalaislehti The New York Times (siirryt toiseen palveluun) uskoo ratkaisseensa syyn siihen, miksi ilmakehän otsonikerrosta tuhoavien kaasujen määrässä on havaittu yllättäen kasvua.

llmastotutkijat kertoivat viime kuussa, että ilmakehään on viitenä viime vuonna päässyt isoja määriä kaasuja, jotka ovat lähtöisin CFC-kemikaaleista eli klorofluorikarboneista. He eivät tienneet lähdettä, vaan osasivat sanoa vain, että päästöt ovat luultavasti peräisin Kaukoidästä.

Otsonikato oli pitkään synkkä ympäristöuutinen Happiatomeista muodostuneiden molekyylien kerros, otsonikerros, suojelee maapalloa Auringon liialliselta ultraviolettisäteilyltä. Kun säteilyä päätyy Maahan liikaa, siitä kärsivät niin eläimet kuin kasvit. Ihmiselle se tietää muun muassa lisääntynyttä ihosyövän riskiä. Otsonikerroksen paksuus vaihtelee luontojaan vuodenaikojen mukaan, mutta ihminen on aiheuttanut kemikaaleillaan luonnotonta katoa. Otsonikerroksen ohentuminen havaittiin ensi kertaa 1980-luvulla. Vielä tämän vuosikymmenen alussa sellaiset otsikot kuin "Pohjoisen otsonikato ennätyssuuri" tai "Otsonikerros ohentunut merkittävästi Etelämantereella" olivat toistuvia. Joitakin vuosia sitten satelliitit ja sääpallot vihdoin näkivät, että kansainvälinen sopimus oli purrut ja otsonikerros oli tervehtymässä. Notkahduksia ovat aiheuttaneet isot tulivuorenpurkaukset, mutta valtiot ovat näyttäneet pitävän kiinni suojelusopimuksestaan. Otsonikerroksen on laskettu toipuvan kokonaan vuoteen 2050 tai 2060 mennessä. Laittomien päästöjen vuoksi saatetaan tarvita vuosikymmen lisää, asiantuntijat arvioivat nyt.

"Totta kai käytämme halvinta ainetta"

Montrealin pöytäkirjasta (siirryt toiseen palveluun) on riemuittu kaikkien aikojen toimivimpana kansainvälisenä ympäristösopimuksena. Se kieltää otsonikerrosta ohentavien kemikaalien käytön. Nyt sopimukset lopulliset tulokset näyttävät vähintäänkin lykkääntyneen.

The New York Timesin mukaan syypäitä sopimuksen rikkomiseen näyttävät olevan Kiinan syrjäseudulla sijaitsevat pienet tehtaat.

Lehden omat ja sen käyttämät riippumattomat tutkijat totesivat haastattelujen ja asiakirjojen perusteella, että tehtaissa on tuotettu CFC-11-kemikaalilla halpaa eristevaahtoa jääkaappeja ja rakennuksia varten.

Jotkut tehtaililjat jopa tunnustivat tekonsa NYT:lle. "Totta kai käytämme halvinta ainetta. Sillä tavoin me pärjäämme", perustelee Shandongin maakunnassa sijaitsevan jääkaappitehtaan johtaja. Hän kertoi kuulleensa CFC-11:n vaarallisuudesta viranomaisilta vasta viime vuonna, eikä tehtaassa ollut hänen mukaansa käynyt koskaan tarkastajia.

Jääkaappikauppaa Shandongissa Kiinassa. Kuva on vuodelta 2011, jolloin jääkaapeissa oli kansainvälisen sopimuksen mukaan jo siirrytty ympäristöystävällisiin eristeisiin. Wu Hong / EPA

Valvonta vuotaa

Kiinan voimakkaan teollistumisen vuoksi maa vastasi ennen CFC-kieltoa lähes yksin Itä-Aasian koko CFC-tuotannosta. Monien vuosikymmenten jäljiltä siinä on paljon hillittävää.

Valvonnan ongelmat ovat olleet viranomaisten tiedossa, NYT kirjoittaa. Esimerkiksi Shandongin maakunnan viimevuotisessa ympäristöraportissa todettiin, että laitonta tuotantoa harjoitetaan niin salassa, että todisteita on vaikea saada. Vain muutamat syylliset on viime vuosina saatu vastuuseen, raportissa sanotaan.

Osa tehtaista on niin pieniä, että ne solahtavat huomaamatta viranomaisten verkon läpi, mutta paikallisviranomaisten mielenkiinto on ylipäätään riittämätöntä, NYT sanoo.

Siihen uskoo myös Montrealin sopimusta valvovan YK:n ympäristöohjelman UNEP:n johtaja Erik Solheim. Jo päästöjen suuren määrän vuoksi on syytä olettaa, että tapauksia on lisää, Solheim sanoo. Hänen mukaansa se, ettei Kiina ole kitkenyt päästöjä, on suoranainen ympäristörikos.

Hyvillä tavoitteilla myös huonoja seurauksia

Kiina on viime vuosina tiukentanut ympäristöpolitiikaansa. NYT:n mukaan se saattaa yllättäen olla yksi syy pimeiden CFC-11-markkinoiden kukoistukseen: eristeiden kysyntä on lisääntynyt, kun asunnot on määrätty tiivistämään aiempaan paremmin energian säästämiseksi.

Samaan aikaan hallitus on kieltämässä asteittain vaahdonvalmistajien ainoan laillisen kemikaalin HCFC-141b:n. Se on määrä korvata kymmenen vuoden aikana aineilla, jotka ovat yhä turvallisempia otsonikerrokselle.

Kun HCFC-141b:tä on markkinoilla aiempaa vähemmän, hinta on noussut. NYT:n haastattelema tehtailija sanoo, että energian säästäminen on Kiinan kansallinen tavoite, mutta käytännössä siihen ei päästä, ellei hänellä ja muilla tehtailijoilla ole varaa tuottaa eristevaahtoa laillisesti.