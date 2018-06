Keskiluokan lattioita kuuraavat kotiapulaiset aikovat äänestää vasemmiston voittoon Meksikossa

CHALCO 34-vuotias kolmen tyttären äiti Marisol Vasquez Ramos herää joka aamu viideltä kotonaan San Juan Tezompan kylässä, Chalcon kunnassa Meksikossa ja matkustaa kolme tuntia metrolla ja bussilla pääkaupunkiin Méxicoon.

Siellä hän pesee keskiluokan likapyykkejä kahdeksan tuntia. Työpäivän jälkeen hän matkustaa taas kolmen tuntia takaisin San Juan Tezompaan, jossa odottavat omat kotityöt.

Marisol Vásquez Ramos (keskellä) tyttäriensä, 16-vuotiaan Danna Brendan, 14-vuotiaan Fernandan ja 8-vuotiaan Jímenan kanssa. Prometeo Lucero

Yksinhuoltajaäiti on kyllästynyt Meksikon valtapuolueisiin, joiden mukaan köyhien tulisi ryhdistäytyä ja paiskia kovemmin töitä.

Ensi sunnuntain yleisvaaleissa Vázques Ramos aikoo äänestää presidentiksi vasemmistolaisen Morena-puolueen presidenttiehdokasta Andrés Manuel López Obradoria. Hän johtaa mielipidemittauksia tällä hetkellä ylivoimaisesti. (siirryt toiseen palveluun)

Chalcon kunnassa riittää ongelmia, ja niihin Vásquez Ramos toivoo Morenalta vastauksia.

– Vesijohdoistamme tulee vettä vain parina tuntina lauantaisin. Silloin on täytettävä tynnyrit vedellä koko viikon tarpeisiin, Vásquez Ramos kertoo.

– Viemäröintiä ei ole, terveyskeskuksessa ei ole koskaan lääkäriä, koulut ovat huonotasoisia eikä koulujen vessoissa ole vettä.

Vettä tulee San Juan Tezompan kylässä vesijohdosta vain parin tunnin ajan lauantaisin, jolloin Marisol Vázques Ramos varastoi sitä tynnyreihin koko viikoksi peseytymistä, tiskaamista, vaatteiden pesemistä ja vessan vetämistä varten. Prometeo Lucero

Meksikoa hallitsee Institutionaalisen vallankumouksen puolue (PRI). Se piti maassa ohjaksia yhtämittaisesti 70 vuoden ajan vuoteen 2000 ja palasi valtaan vuosikymmentä myöhemmin, kun Enrique Peña Nieto nousi presidentiksi vuonna 2012.

– Valtapuolueiden korruptio on ketjuuntunut. Hallitus lähettää rahaa paikallishallinnolle, mutta jokainen käsi jonka kautta raha kulkee, ottaa siitä osansa. Lopulta meille kyliin ei tule mitään, Vásquez Ramos selittää.

Jätevesi löyhkää kadulla San Juan Tezompan kylässä. Alueella ei ole kunnallista viemäröintiä. Prometeo Lucero

Hänen siskonsa, 23-vuotias lääketieteen opiskelija Guadalupe Ramos García, pääsee äänestämään presidentinvaaleissa ensimmäistä kertaa. Hän pitää tärkeinä López Obradorin lupauksia koulutuksen kehittämisestä ja vähävaraisten opiskelijoiden tukemisesta stipendeillä.

– Ihmiset tarvitsevat enemmän koulutusta. Ei ehkä yliopistotasoista, mutta oppia maanviljelyssä. Köyhyyden taustalla on tietämättömyyttä, Ramos García sanoo.

Naiset ovat väsyneitä Meksikon valtaviin tuloeroihin.

– PRI-puolueella on ollut 70 vuotta aikaa hallita maata. Tulos on ollut poliitikkojen rikastuminen, kun kansa on samaan aikaan pysynyt köyhyydessä. On aika antaa jollekin uudelle mahdollisuus näyttää, mihin hän pystyy, Ramos García sanoo.

Nainen työntää tavaroitaan löyhkäävän jäteveden halki Chalcon työläisalueella. Alueella ei ole viemäröintiä vaan asukkailla on omat likakaivot. Prometeo Lucero

Vastustajat ovat syyttäneet vasemmistoehdokas López Obradoria populismista. Vaatimattomissa oloissa eläville ihmisille hänen lupauksensa tuntuvat kuitenkin tärkeiltä.

– López Obrador aikoo leikata entisten presidenttien valtavan suuria eläkkeitä. Ei ole oikeudenmukaista, että aiemmat presidentit elävät hillittömässä rikkaudessa, kun Meksikossa on niin paljon köyhyyttä, Marisol Vásquez Ramos sanoo.

Myös Vásquez Ramosin äiti, 56-vuotias Rufina Ramos García on työskennellyt koko elämänsä kotiapulaisena. Hänkin aikoo äänestää vasemmistoehdokasta. Pienien palkkojen ja köyhyyden lisäksi hän on kyllästynyt väkivaltaan.

– Täällä Chalcossa tapahtuu vähän väliä ryöstöjä. Naisiin kohdistuu paljon väkivaltaa. Uskon López Obradorin voivan muuttaa asioita, Marisol Ramos García toteaa.

Sunnuntaisin Marisol Vázquez Ramos ja suvun muut naiset kokoontuvat syömään yhdessä. Miehet ovat jättäneet perheensä tai naiset ovat itse lähteneet väkivallan vuoksi. Prometeo Lucero

Myöskään toinen valtapuolue, Meksikoa vuosina 2000–2012 hallinnut oikeistolainen PAN ei naisia vakuuta.

– PAN-puolueelle annettiin 12 vuotta mahdollisuus muuttaa asioita, mutta sen sijaan, että se olisi tuonut asioihin muutosta, sen aikana väkivalta lisääntyi huomattavasti, tuleva lääkäri Ramos García sanoo.

López Obradorin lupauksia naiset pitävät uskottavina. Vaikka Morena-puolue perustettiin vasta neljä vuotta sitten, sen presidenttiehdokas Andrés Manuel López Obrador on pitkän linjan poliitikko.

Yhtenä esimerkkinä ehdokkaan saavutuksista naiset pitävät suvun vähävaravaraisten opiskelijoiden saamia stipendejä, jotka aloitettiin López Obradorin aloitteesta.

Tämänhetkisten kyselyjen mukaan lähes puolet meksikolaisista aikoo äänestää López Obradoria.

Oikeistopuolue PAN:n ja vasemmistopuolue PRD:n yhteinen ehdokas Ricardo Anaya saa mielipidemittauksissa vajaat 30 prosenttia äänistä ja valtapuolue PRI:n ehdokas José Antonio Meade noin 20 prosenttia.

– Mikäli López Obrador ei voita, kyseessä on vaalivilppi. Se on täällä helppoa. PRI-puolue kiertää kylissä ja tarjoaa ihmisille ruokapaketteja tai rahaa ääniä vastaan, Vásquez Ramos selittää.

Tyttö lyö karkilla täytettyä piñata-nukkea lastenjuhlissa Chalcossa. Prometeo Lucero

Mikäli valta vaihtuu Meksikossa, se on historiallista, sillä toisin kuin monissa muissa Latinalaisen Amerikan maissa, Meksikossa vasemmisto ei ole hallinnut 80 vuoteen.

Vaalit ovat historialliset myös siksi, että niissä valitaan presidentin lisäksi yli 3 000 muuta poliitikkoa (siirryt toiseen palveluun): lainsäädännöstä päättävät liittovaltion kongressin jäsenet, osavaltioiden poliitikkoja ja kunnanvaltuustojen jäsenet.

López Obrador on ollut ehdolla presidentiksi jo kahdesti aiemmin, mutta hävinnyt täpärästi. Tutkija Lorenzo Meyerin mukaan tällä kerralla López Obradorin mahdollisuuksia poliittisessa pelissä parantaa ovien avaaminen muiden puolueiden poliitikoille (siirryt toiseen palveluun).

Jotta López Obrador pystyisi todella pitämään lupauksensa korruption kitkemisestä, hänen Morena-puolueensa pitäisi saada enemmistö myös laeista päättävässä kongressissa ja kunnallistasolla. Muutos voi olla vaikeaa myös oman puolueen sisällä.

– Kunnanvaltuustoon en aio äänestää Morenaa vaan vanhempaa vasemmistopuoluetta PRD:tä. Monet Morenan poliitikot täällä Chalcossa ovat vastenmielisiä. He ovat entisiä valtapuolue PRI:n jäseniä, Vasquez Ramos naurahtaa.