Monikielisten hakijoiden pääsy ammattikouluun hylättiin virheellisesti – "Tieto suomen kielitaidosta ei päivittynyt järjestelmään"

Lapin koulutuskeskus REDU:sta kerrotaan, että inhimillisen virheen vuoksi äidinkieleltään muiden kuin suomenkielisten hakijoiden hakemuksia hylättiin “vaillinaisen kielitaidon” vuoksi. Nyt virhe on korjattu.

Tuhannet suomalaisiin ammattioppilaitoksiin hakeneet saivat kesäkuun puolessavälissä tiedon toisen asteen koulupaikasta. Kilpailu koulupaikoista on kovaa, eikä koulupaikka aukene kaikille.

Pohjoisten kuntien saamenkielisten oppilaiden hakemuksissa oli kuitenkin erikoinen peruste lappilaisen ammattioppilaitoksen opiskelupaikan eväämiselle. Oppilaitoksesta tulleessa vastauksessa oli merkintä “kielitaito ei ole riittävä”.

Pienen selvittelyn jälkeen selvisi, että hakukohteessa Lapin koulutuskeskus REDU:ssa oli tapahtunut inhimillinen virhe. Tieto äidinkieleltään muiden kuin suomenkielisten suomen kielen taidosta ei ollut päivittynyt järjestelmään oikein.

Kielikokeen tietojen syöttövaiheessa käynyt virhe

Koulutuspäällikkö Riitta Karusaari Lapin koulutuskeskus REDU:lta kertoo, että oppilaitos kutsuu automaattisesti kielikokeeseen kaikki hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi. Kielikokeeseen ei kuitenkaan tarvitse osallistua, jos on suorittanut suomalaisen peruskoulun, suomalaisen lukion tai muun ammatillisen tutkinnon, tai jos on dokumentti suomen B1-tason kielitaidosta.

Näiden hakijoiden kohdalla on nyt tapahtunut kielikokeen tietojen syöttövaiheessa virhe.

– Hakijat ovat saaneet tiedon siitä, että heidän ei tarvitse osallistua kielikokeeseen. Sitten siinä välissä on tapahtunut Opintopolun kanssa tällainen inhimillinen virhe, ja siksi kaikille näille hakijoille jotka eivät osallistuneet kielikokeeseen, on tullut hylätty valintapäätös Opintopolun valinta-ajoissa, Karusaari kertoo.

Martta Alajärvi / Yle

Oppilaitoksessa asiaa on lähdetty korjaamaan heti, kun virhe on huomattu hakutulosten tultua. Korjaukset on tehty Opetushallituksen Opintopolku-ohjelmaan.

– Hakijoiden kielitaidon tiedot on korjattu REDU:n opiskelijapalveluissa saman tien. Hakijoiden nimitiedot on myös ilmoitettu Opetushallitukseen Opintopolkuun virkailijoille ja saatu ohjeet, että korjataan nämä virheet. Opetushallituksessa Opintopolkuun tehdään uudet valinta-ajot, jolloin näiden hakijoiden osalta tulee uudet valintatiedot, Karusaari sanoo.

Riitta Karusaari REDU:sta kertoo, että eilen keskiviikkona uudet ajot on saatu tehtyä, ja opiskelijoiden pitäisi saada tieto opiskelupaikasta.

Lapin koulutuskeskus REDU:n koulutuspäällikkö Riitta Karusaari. Riitta Karusaari

Ei tule vaikuttamaan lopulliseen hakutulokseen

Kyseinen sekaannus ei koske pelkästään saamenkielisiä hakijoita, vaan kaikkia Lapin koulutuskeskukseen hakeneita, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ja joiden ei ole tarvinnut osallistua suomen kielen kielikokeeseen. REDU:sta kerrotaan, että kielikokeeseen jätti keväällä osallistumatta noin 60 opiskelijaa. Ei kuitenkaan ole varmaa tietoa, kuinka suuri osa tästä joukosta on heitä, joita virhe todellisuudessa koskettaa.

Hakuvaiheessa tapahtunut virhe ei kuitenkaan tule vaikuttamaan hakijoiden lopulliseen hakutulokseen.

– Jos pisteet riittää, niin olemme tehneet päätöksen, että ilman muuta hakija hyväksytään koulutukseen. Vaikka koulutukset, mihin he ovat hakeneet, olisivat täynnä. Sillä tavalla otetaan omaa vastuuta, että tämä ei jää hakijan haitaksi, Karusaari jatkaa.

Suurin osa väärällä perusteella hylätyistä oppilaista on saanut näinä päivinä mukavan yllätyksen.

– Suurin osa kyseisistä hakijoista olisi pistemäärän mukaan hyväksytty kouluun, Karusaari kertoo.

Opetushallitus: Oppilaitos vastaa itse kielitaidon testaamisesta ja kielitaidon merkinnästä

Opetusneuvos Pekka Matikainen Opetushallituksesta kertoo, että he ovat selvittäneet asiaa yhdessä kyseessä olevan ammattioppilaitoksen kanssa saatuaan oppilaitoksesta tiedon virheestä.

Opetushallituksesta todetaan, että uudessa asetuksessa opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatilliseen perustutkintoon ei ole enää määritetty valtakunnallisia kielitaidon todentavia tekijöitä ja myös velvoittavasta valtakunnallisesta kielikokeesta on luovuttu. Riittävät edellytykset voivat vaihdella tutkinnosta tai koulutuksesta riippuen.

Koulutuksen järjestäjä arvioi itse, että hakijalla on riittävät edellytykset hakukohteen edellyttämän osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen. Opetushallitus ei esimerkiksi tuota listoja koskien hakijoiden kielitaitoa, vaan koulutuksen järjestäjät päättävät itsenäisesti, kenen kielitaidon mahdollisesti testaavat.

– Koulutuksen järjestäjä myös itse tallentaa järjestelmään tiedon hakijan riittävästä kielitaidosta, jos se on testattu, Matikainen kertoo.